La déclaration réunit des partenaires afin d’aider le pays à mobiliser des investissements, un soutien stratégique et une assistance technique pour accélérer la transition énergétique et atteindre ses objectifs en matière de climat et de développement.

BEI Monde contribuera à accélérer sa mise en œuvre grâce au renforcement de son soutien technique et de ses financements.

En 2023, la Banque a investi plus de 100 millions d’EUR pour appuyer des projets écologiques en Macédoine du Nord, tout en lançant une nouvelle assistance technique pour la finance durable.

Lors de la COP 28, la conférence sur le climat, BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) spécialisée dans les activités menées à l’extérieur de l’Union européenne, a signé une déclaration commune sur la plateforme d’investissement pour une transition juste pour la Macédoine du Nord. Lancée par la Macédoine du Nord, avec le soutien technique de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la plateforme vise à mobiliser jusqu’à 3 milliards d’EUR d’investissements et d’assistance stratégique et technique pour accélérer la transition énergétique du pays et le déploiement de 1,7 GW de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable jusqu’en 2030, ainsi que des infrastructures de réseau et de stockage. Le dispositif de soutien est conçu de façon à garantir le succès de la transition écologique, tout en protégeant les emplois et les moyens de subsistance des collectivités concernées.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Nous saluons le lancement de cette plateforme qui s’inscrit parfaitement dans le droit fil de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat et de notre volonté d’appuyer une transition et une résilience justes à l’extérieur de l’Union européenne. En tant que membre de l’initiative de la Commission européenne en faveur des régions charbonnières en transition dans les Balkans occidentaux et en Ukraine, la Macédoine du Nord est en mesure de bénéficier d’un soutien technique pour l’élaboration de stratégies et de programmes facilitant l’abandon du charbon dans le cadre d’une transition durable. Aujourd’hui, grâce au renforcement des équipes locales de BEI Monde dans les Balkans occidentaux, nous prévoyons de contribuer à la mise en œuvre de la plateforme et d’aider la Macédoine du Nord à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de climat. »

La déclaration a été signée par Kreshnik Bekteshi, ministre de l’économie de la Macédoine du Nord, Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, Thomas Östros, vice-président de la BEI, et des représentants des Fonds d’investissement pour le climat, de Cassa Depositi e Prestiti, de la Banque de développement du Conseil de l’Europe et de la KfW.

Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD : « C’est une grande fierté d’être un partenaire de la Macédoine du Nord dans le cadre de cette plateforme innovante dirigée par le pays, qui allie engagement des pouvoirs publics, soutien international et financement privé pour accélérer une transition énergétique juste. Cela illustre comment le financement de la lutte contre les changements climatiques peut être renforcé, en Macédoine du Nord, dans les Balkans occidentaux et au-delà, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec les autorités pour appuyer la réalisation de ces ambitions élevées. »

En tant que partenaire de la déclaration, BEI Monde entend aider la Macédoine du Nord à parvenir à une transformation rapide et juste de son secteur énergétique, tout en assurant la sécurité énergétique. La Banque a considérablement intensifié son engagement auprès de l’État, des services publics et du secteur privé afin de générer de nouveaux projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la modernisation des infrastructures énergétiques. Ces efforts ont donné lieu à plus de 100 millions d’EUR d’investissements verts signés en faveur de la Macédoine du Nord en 2023 et à une nouvelle assistance technique pour des projets durables.

Kreshnik Bekteshi, ministre de l’économie de la Macédoine du Nord : « Notre engagement en faveur d’une transition juste souligne notre attachement aux principes de l’accord de Paris et représente un pas important vers un avenir plus durable, plus compétitif et plus juste. Au cours de l’année écoulée, nous avons accompli des progrès significatifs en prenant des mesures nécessaires en vue du processus de transition, en adoptant la Feuille de route pour une transition juste. Nous sommes fiers de constater que nos efforts et nos ambitions sont salués par la communauté internationale et nous sommes ravis de devenir le premier pays d’Europe et l’un des deux premiers petits pays à adhérer au programme d’accélération de la transition charbonnière. »

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

En 2019, la BEI a adopté sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie, avec pour objectif de mettre un terme au financement des projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles (y compris le gaz naturel) sans dispositif d’atténuation. Elle est la première banque multilatérale de développement à avoir agi en ce sens.

En 2021, elle a été la première banque multilatérale de développement à aligner ses activités de financement sur l’accord de Paris.

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI entend mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts à l’horizon 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (58 %).

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La BEI intervient sur le territoire de la Macédoine du Nord depuis la création du pays en 1991, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, des autorités locales et des petites entreprises. Elle y a investi 1,3 milliard d’EUR à l’appui des petites entreprises et de projets dans les secteurs des transports, de l’énergie et des infrastructures de services collectifs. Elle met ses compétences techniques et financières à la disposition de ses partenaires locaux grâce à des conseils et une assistance technique sur mesure. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Macédoine du Nord, consultez la page suivante : La Macédoine du Nord et la BEI.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.