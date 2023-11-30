Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) reçoit un financement de la BEI de 100 millions d’EUR pour moderniser ses infrastructures de production et de distribution d’eau potable.

Outre 17 km de nouvelles canalisations d’approvisionnement en eau et 50 km de nouvelles conduites de distribution, WML prévoit de remettre à neuf ou de moderniser quelque 485 km de son réseau de distribution au cours des cinq prochaines années.

La modernisation des infrastructures de production d’eau potable se traduira par la construction d’une nouvelle usine de production, ainsi que des travaux de terrassement pour l’un des principaux bassins.

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), l’entreprise d’approvisionnement en eau de la province du Limbourg aux Pays-Bas, a signé un contrat de financement de 100 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI). WML utilisera ce financement pour mener à bien son programme d’investissement 2023-2027, qui vise à rénover et à moderniser à la fois les installations de production d’eau potable et le réseau de distribution. Des investissements plus modestes pour la mise à niveau et la sécurisation des infrastructures TIC figureront également dans le programme de financement. L’opération devrait améliorer la fiabilité et l’efficacité du réseau de WML, assurant ainsi la sécurité de la distribution d’eau potable de haute qualité à la population de la région.

Kris Peeters, vice-président de la BEI :« Nous ne réalisons pas toujours la somme d’efforts et d’investissements qu’il faut pour garantir une alimentation permanente et fiable de nos habitations en eau potable. L’entretien, la modernisation et l’extension des infrastructures d’eau potable contribuent également à la durabilité environnementale, car des réseaux d’eau efficaces réduisent fortement le gaspillage et protègent les sources d’eau naturelles. En fin de compte, investir dans les infrastructures d’eau potable revient à investir dans la santé, la croissance et la résilience de la société. Nous sommes très heureux de renouer avec WML à cette fin. »

Joyce Nelissen, présidente-directrice générale de WML : « L’eau potable est un bien indispensable à la vie et revêt une grande importance pour la santé publique, le bien-être et la prospérité. WML fournit de l’eau potable fiable, sûre et de haute qualité au Limbourg depuis près de 100 ans. Parallèlement, WML fait face à des défis majeurs quant à la disponibilité et à la qualité de l’eau. Afin de garantir un approvisionnement en eau potable durable et pérenne pour le Limbourg, il est important d’investir dans des installations de production modernes, des techniques de purification de pointe et un réseau de canalisations fiable. En accordant ce financement, la BEI reconnaît que WML est une entreprise solide et saine financièrement. Nous en sommes fiers. En outre, grâce à ce prêt de la BEI, WML pourra diversifier ses financements et, surtout, relever les défis à venir. »

WML rénovera et modernisera à la fois son réseau de distribution et ses installations de production. Du côté de la distribution, il s’agira de construire 17 km de nouvelles canalisations d’approvisionnement en eau et 50 km de nouvelles conduites de distribution, ainsi que de remettre à neuf 485 km du réseau de distribution. Le financement appuiera également des investissements dans des capteurs de pression tout au long des circuits de distribution vulnérables, afin d’optimiser l’efficacité de l’approvisionnement en eau sur l’ensemble du réseau.

Il s’agit en l’occurrence de la deuxième opération entre la BEI et WML, après un prêt antérieur signé en 1999 qui a aidé WML à s’affranchir de sa dépendance vis-à-vis des prélèvements d’eaux souterraines au profit des eaux de surface. Du côté de la production, WML réalisera des travaux de remise à neuf et de construction sur un certain nombre de sites de production et optimisera également la déstratification (au moyen d’aérateurs) du lac De Lange Vlieter, qui sert de bassin de rétention pour la production d’eau potable, tout en procédant à la rénovation du réservoir de stockage d’eau à Landgraaf.

Informations générales

Ces cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a financé des projets dans le secteur de la santé aux Pays-Bas, notamment des centres hospitaliers universitaires, des hôpitaux de haut niveau et des établissements de soins de longue durée, pour un montant de plus de 1,1 milliard d’EUR.

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) est l’entreprise qui produit et fournit de l’eau potable pour l’ensemble de la population de la province du Limbourg, à savoir plus d’un demi-million d’habitants. Fondée en 1973 et détenue conjointement par la province et les communes, son siège se situe à Maastricht.