Grâce à une subvention d’assistance technique de 1 million d’EUR , BEI Monde contribuera à la mise en œuvre d’un projet stratégique dans le domaine de l’eau qui bénéficiera à plus de 800 000 personnes.

Ces fonds aideront la ville à améliorer l’accès à des services fiables et durables de distribution d’eau potable et à accroître les capacités de mise en œuvre du projet.

Depuis 2021, la Banque européenne d’investissement a fourni sur ses ressources propres plus de 6 millions d’EUR de subventions d’assistance technique au profit de la population albanaise.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement dédiée aux activités à l’extérieur de l’Union européenne, octroiera une subvention d’assistance technique de 1 million d’EUR pour aider la municipalité de Tirana à améliorer son réseau de distribution d’eau et à assurer un approvisionnement stable et continu. Les services de conseil permettront de déployer efficacement un projet visant à améliorer le réseau de distribution d’eau dans la municipalité de Tirana, tout en renforçant les capacités de mise en œuvre d’Ujesjelles Kanalizime Tirana (UKT), la compagnie des eaux locale. Une fois achevé, cet investissement contribuera à améliorer l’accès à l’approvisionnement en eau pour plus de 800 000 personnes, à réduire les pertes d’eau et à moderniser le réseau de gestion de l’eau de la ville.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé des opérations dans les Balkans occidentaux : « Près de 30 % de la population albanaise vivant à Tirana, BEI Monde a reconnu la nécessité d’appuyer le développement durable de la ville face à l’augmentation des défis démographiques, infrastructurels et climatiques. Cette subvention sera un outil important pour un démarrage plus efficace du projet, ce qui se traduira par des services et un approvisionnement en eau modernes, continus et fiables à Tirana. Nous améliorons rapidement notre soutien consultatif aux Balkans occidentaux afin d’apporter des ressources et des compétences supplémentaires sur le terrain et de mettre en œuvre davantage de projets, conformément aux normes de l’UE, afin de garantir la croissance économique, la transition écologique et un avenir durable pour les populations de la région. »

L’accord sur le versement d’une aide non remboursable a été signé lors d’une cérémonie qui s’est tenue dans la capitale en présence d’Anuela Ristani, adjointe au maire de Tirana, et de Konstantinos Mastrogiannopoulos, chargé de prêts de BEI Monde pour l’Albanie. Il vient s’ajouter au prêt de la BEI signé avec la municipalité de Tirana en 2021.

Erion Veliaj, maire de Tirana : « Nous nous félicitons de cette nouvelle collaboration avec la Banque européenne d’investissement. Je suis sûr qu’elle sera tout aussi fructueuse pour les habitants de Tirana que nos projets précédents. Le projet que nous signons aujourd’hui revêt une importance fondamentale pour Tirana, car il vise à améliorer le réseau de distribution d’eau, à construire de nouvelles canalisations et à assurer un approvisionnement en eau sûr et continu pour environ 800 0000 habitants, conformément aux normes définies dans la directive 98/83/CE sur l’eau potable. »

Depuis 2021, la banque de l’UE a fourni plus de 6 millions d’EUR de subventions d’assistance technique à l’Albanie. Ces fonds permettent également à la BEI d’appuyer la municipalité de Tirana dans le réaménagement urbain des rives de la Lana, qui y prévoit notamment la réorganisation des rues et des infrastructures connexes. En outre, la Banque apporte une assistance technique à l’élaboration d’un programme d’investissement dans la zone proche de la frontière avec le Monténégro, le long du lac de Shkodër et du fleuve Buna, au niveau du point d’entrée principal vers les Alpes albanaises. Elle appuie également le secteur ferroviaire albanais en accordant une subvention d’assistance technique pour préparer la conception préliminaire d’un tronçon du corridor ferroviaire VIII.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de BEI Monde dans les Balkans occidentaux

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 11 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises.

À propos de l’activité de la BEI en Albanie

La BEI intervient en Albanie depuis 1995. À ce jour, 26 projets ont été financés et plus de 600 millions d’EUR ont été investis, principalement dans des infrastructures clés dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Albanie, consultez la page suivante : L’Albanie et la BEI.