Les experts chargés de cette assistance technique commenceront par recenser des projets pertinents dans les secteurs susmentionnés dans 15 pays des Caraïbes.

Ensuite, la préparation et la mise en œuvre des projets sélectionnés seront soutenues gratuitement, pour faire progresser le programme d’investissement « Global Gateway » UE – ALC.

Cette assistance technique sera financée par une subvention de 8,5 millions d’EUR provenant de la Facilité d’investissement de l’UE pour les Caraïbes.

Le consortium d’assistance technique, basé dans les Caraïbes, rencontrera les promoteurs intéressés au cours des prochains mois.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dans le cadre de l’Équipe Europe, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un dispositif d’assistance technique à l’appui du programme en faveur de la gestion durable de l’eau et de la propreté des océans dans les Caraïbes. Ce dispositif fournira un appui technique spécialisé pour l’identification, la préparation et la mise en œuvre de projets relatifs à l’eau, à l’assainissement, aux déchets solides, à la protection contre les inondations et à la propreté des océans dans les Caraïbes. Il aidera à mettre les projets en conformité avec des normes environnementales et sociales rigoureuses, contribuera à l’égalité entre les hommes et les femmes et favorisera la résilience climatique. La BEI apportera un soutien financier à certains projets au titre d’un prêt-programme de 150 millions d’EUR. Le dispositif contribuera à la mise en œuvre du programme d’investissement « Global Gateway » annoncé lors du sommet UE-CELAC de juillet 2023.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « BEI Monde s’engage à relever les défis liés à l’eau et à promouvoir la résilience et l’adaptation aux changements climatiques dans le monde, et en particulier dans les Caraïbes, puisqu’elles souffrent particulièrement des bouleversements de notre climat. Grâce à une gestion durable de l’eau, les personnes et la planète seront en meilleure santé, les économies seront plus fortes et les communautés plus résilientes. »

Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux : « Dans le sillage du sommet UE-CELAC du mois de juillet, le programme d’investissement Global Gateway aidera la région à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies. Les Caraïbes sont l’une des régions les plus vulnérables aux changements climatiques, comme j’ai pu le constater lors de ma visite l’année dernière. Cette annonce souligne l’importance de notre partenariat avec les Caraïbes dans le cadre de Global Gateway : ensemble, nous aidons des familles, des entreprises et les pouvoirs publics à prendre des mesures pour s’adapter à un monde en mutation et nous apportons notre concours – à des services essentiels tels que l’eau – là où les besoins sont les plus pressants. »

Les Caraïbes sont l’une des régions les plus vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques et à l’élévation du niveau de la mer, et c’est aussi là que certaines des voix les plus fortes se font entendre pour plaider en faveur de l’action climatique. Des tempêtes plus violentes, des températures plus élevées et des précipitations imprévisibles font peser une pression accrue sur les infrastructures du secteur de l’eau et les mers environnantes. Le secteur de l’eau dans les Caraïbes est mis en difficulté par le vieillissement des équipements et des conduites, d’importantes pertes d’eau, l’insuffisance des capacités de traitement des eaux usées et un manque de capacités de stockage. Parallèlement, l’écosystème marin, de même que l’économie et les communautés côtières sont menacés par le réchauffement des mers, l’acidification des océans et les ondes de tempête.

L’assistance technique sera financée par une subvention de 8,5 millions d’EUR provenant de la Facilité d’investissement pour les Caraïbes de l’Union européenne. Elle sera mise en œuvre par un consortium composé par COWI, EGIS, HR Wallingford et NOWAL et supervisé par la BEI. Ce consortium sera basé à la Barbade, mais interviendra dans toute la région. L’expertise technique et les conseils spécialisés permettront de garantir la mise en œuvre de projets durables à fort impact se matérialisant, par exemple, par un approvisionnement en eau plus fiable et plus efficace, un meilleur accès à l’eau potable, une gestion améliorée de l’évacuation des eaux pluviales et une protection renforcée contre les inondations, ainsi qu’une collecte et un traitement des eaux usées et des déchets solides plus efficaces.

L’annonce a été faite dans le cadre du 19e Forum de haut niveau des ministres des Caraïbes responsables de l’eau lors de la conférence annuelle de l’Association caribéenne de l’eau et des eaux usées organisée du 23 au 27 octobre au Guyana.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Depuis 1978, la BEI soutient des projets dans les Caraïbes en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant de l’assistance technique pour garantir que ces projets produisent un impact social, économique et environnemental positif.

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur mondial de l’eau, avec près de 79 milliards d’EUR mis à disposition pour plus de 1 600 projets visant à améliorer l’assainissement, à fournir un accès à l’eau potable et à réduire les risques d’inondation. En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale au cours des dix prochaines années. Au titre de sa Stratégie pour des océans durables (Blue SOS), la BEI appuie des investissements qui contribueront à la bonne santé des océans et à la richesse des ressources qu’ils recèlent.

En savoir plus sur les activités de la BEI visant à préserver les océans.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de Global Gateway

Global Gateway est la stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Dans le cadre de l’approche « Équipe Europe », Global Gateway réunit l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement afin de mobiliser le secteur privé pour multiplier les investissements en vue d’induire un impact en profondeur. Cette stratégie vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements. Global Gateway est pleinement alignée sur le Programme 2030 des Nations unies, sur les objectifs de développement durable et sur l’accord de Paris.

Programme d’investissement « Global Gateway » pour les Caraïbes

Le programme d’investissement « Global Gateway » pour l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC) est l’un des principaux résultats du sommet UE-CELAC des 17 et 18 juillet 2023. La participation de l’UE se concentre sur les transitions écologique, numérique et équitable et exige l’adhésion des États membres et des institutions financières de l’UE pour être couronnée de succès. La réussite de Global Gateway en Amérique latine et dans les Caraïbes dépendra notamment de la mobilisation du secteur privé. Les principales priorités du programme d’investissement sont les suivantes : les sargasses, le transport maritime, les énergies renouvelables et la gestion des ressources en eau.

La Facilité d’investissement pour les Caraïbes (FIC) encourage les investissements dans des projets d’infrastructure locaux afin de soutenir le développement économique et la croissance, l’intégration régionale et la réduction de la pauvreté dans les Caraïbes. Elle a pour objectif de mobiliser des prêts et d’autres formes de soutien au bénéfice de projets pour lesquels il est difficile de trouver des financements appropriés. La FIC pallie ces déficits de financement en mettant en commun des ressources allouées par des partenaires de l’UE et en mobilisant des investissements supplémentaires.