Financement de 434 millions d’EUR à l’appui de la livraison de plus de 2 700 nouveaux lits de haute qualité et abordables pour les étudiants irlandais

Approbation, lors de la visite du président de la BEI en Irlande, d’un financement à long terme de 200 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement pour soutenir les investissements dans la construction et la rénovation d’hébergements dans les universités et les instituts de technologie irlandais

Tout premier accord de financement dédié à l’hébergement des étudiants entre la Banque européenne d’investissement et la Housing Finance Agency, salué par le ministre de la formation continue et de l’enseignement supérieur, Simon Harris

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Housing Finance Agency (HFA, Agence de financement du logement) ont approuvé aujourd’hui une nouvelle opération de financement du logement étudiant de 434 millions d’EUR destinée à soutenir les établissements d’enseignement supérieur dans la mise à disposition de logements étudiants abordables. Ce nouveau programme, soutenu par un prêt de 200 millions d’EUR sur 40 ans consenti par la Banque européenne d’investissement, devrait appuyer la fourniture d’au moins 2 700 nouveaux lits dans toute l’Irlande.

Le premier soutien spécifique de la BEI à la construction et à la rénovation d’hébergements étudiants en Irlande a été officiellement approuvé ce jour à Dublin par le président de la BEI, Werner Hoyer, et par le directeur général de la HFA, Barry O’Leary, et a été salué par Simon Harris, ministre de la formation continue et de l’enseignement supérieur, lors d’une cérémonie de signature au siège de la HFA à Dublin.

S’exprimant à cette occasion, Simon Harris a déclaré : « C’est une excellente nouvelle pour les universités irlandaises et leurs étudiants, et je tiens à rendre hommage à la BEI et à la HFA pour avoir conclu cet accord important.

Chaque lit d’étudiant que nous mettons à disposition présente un double avantage. Il aide l’étudiant et sa famille, mais il libère également des logements locatifs privés dans nos villes. Cet investissement de la BEI et de la HFA aura d’importantes retombées positives en matière d’accès à l’éducation et, de manière déterminante, pour le marché du logement au sens large. »

Le ministre du logement, des collectivités locales et du patrimoine, Darragh O’Brien, a également salué l’annonce en ces mots : « Ce gouvernement s’attache à augmenter l’offre de tous les types de logements et d’hébergements, y compris les logements étudiants dont nous savons qu’il en manque terriblement.

La HFA joue déjà un rôle important en facilitant la livraison de milliers de logements sociaux et intermédiaires dans tout le pays. Elle est donc bien placée pour occuper une position essentielle dans l’amélioration de l’offre de logements étudiants. Je tiens à féliciter toutes les personnes associées à cet accord historique. »

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, a annoncé l’opération en ces termes :

« La Banque européenne d’investissement a la volonté de soutenir dans toute l’Europe les investissements qui facilitent l’accès à l’éducation. Au cours de la dernière décennie, nous avons appuyé des investissements vecteurs de changement dans des centaines d’écoles et dans l’ensemble des universités irlandaises, ainsi que la construction de logements sociaux dans tout le pays. Le prêt de 200 millions d’EUR sur 40 ans accordé ce jour par la BEI à son partenaire de longue date, la HFA, contribuera à proposer aux étudiants des lieux de vie plus agréables et plus abordables et à réduire la pression sur le marché local du logement. »

Barry O’Leary, directeur général de la HFA, a ajouté :

« La Housing Finance Agency a été ravie d’accueillir le président Hoyer à Dublin pour marquer la mise en place de cette nouvelle enveloppe importante de financement du logement étudiant. Nous avons eu le plaisir de visiter de nouveaux logements étudiants livrés par l’Université de Galway et Trinity College Dublin ces derniers mois et avons été impressionnés par la qualité de ces réalisations et l’innovation qui les entoure. Nous sommes fiers de financer ces programmes de logement et impatients de travailler avec les établissements d’enseignement supérieur pour faciliter la mise à disposition d’un plus grand nombre de logements étudiants de qualité et abordables dans tout le pays. Cette dernière coopération en date entre la HFA et la BEI garantira que des financements compétitifs à long terme seront disponibles pour de nouveaux projets de logements étudiants au cours des cinq prochaines années. »

Cette nouvelle initiative fournira un financement à long terme à des établissements d’enseignement supérieur irlandais afin de soutenir à la fois la construction de nouvelles résidences modernes et économes en énergie et la rénovation de bâtiments existants afin d’en améliorer les installations et l’efficacité énergétique. Le soutien de la BEI se traduira par une réduction des coûts de financement des universités et permettra de baisser les loyers mensuels des étudiants vivant dans des logements neufs.

La HFA est l’agence de l’État irlandais chargée de fournir des financements à l’appui de logements sociaux et intermédiaires. En 2021, la HFA a été habilitée à fournir un financement aux établissements d’enseignement supérieur afin de soutenir la mise à disposition de logements étudiants et, plus récemment, elle a été autorisée à étendre ces prêts aux instituts de technologie.

À ce jour, la HFA a approuvé des financements à hauteur de 261,2 millions d’EUR à l’appui de la livraison de 2 403 lits pour étudiants.

Des discussions sont déjà en cours avec les universités et les instituts de technologie irlandais au sujet de nouveaux financements de ce type à l’appui de la construction de logements étudiants supplémentaires.

Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d’investissement a prêté 950 millions d’EUR à l’appui des investissements dans le secteur du logement effectués par la HFA.