À l’occasion du forum Global Gateway, Olivér Várhelyi, commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont signé une partie d’une enveloppe financière visant à améliorer les infrastructures éducatives en Arménie. Cette enveloppe comprendra une subvention de 10 millions d’EUR octroyée par la Commission européenne par l’intermédiaire de BEI Monde.

Le projet financé porte sur la construction de deux centres d’activités périscolaires et de formation des enseignants dans les municipalités de Kapan et Goris, dans la région de Siounie, dans le sud de l’Arménie. Ces centres seront gérés par la Fondation Enfants d’Arménie (COAF), une organisation à but non lucratif dédiée à l’amélioration des possibilités éducatives et à la construction d’infrastructures pour les enfants et les familles en zone rurale en Arménie.

Ces centres offriront aux enfants âgés de 6 à 18 ans des possibilités éducatives après les cours et un accès à des services destinés aux jeunes. Grâce à un réseau de transport dédié, jusqu’à 6 000 élèves pourront étudier des sujets comme la mécanique, la programmation, l’entrepreneuriat, les langues, les arts, la musique et l’athlétisme. Ils pourront également bénéficier d’un accès à des travailleurs sociaux et des conseillers en éducation, effectuer des voyages d’études et assister à des présentations de spécialistes et de professionnels externes.

Ce projet appuie l’initiative phare pour l’Arménie « Investing in education, notably in the Syunik region » (investir dans l’éducation, notamment dans la région de Siounie) dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental. Il fait également partie intégrante de l’initiative Équipe Europe pour une région de Siounie résiliente, qui appuie la résilience socio-économique de cette région du sud de l’Arménie, qui a été la plus touchée par les hostilités de 2020 et la récente situation difficile des déplacements de masse d’Arméniens du Karabakh.

Werner Hoyer, président de la BEI : « En tant que banque de l’UE, nous sommes déterminés à soutenir le développement du capital humain, la résilience économique et la cohésion sociale en Arménie, conformément aux priorités de l’UE dans le pays. Cette initiative de l’Équipe Europe n’est pas seulement un investissement dans un système éducatif et un avenir meilleurs pour la jeunesse arménienne. Elle contribuera également à réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales et entre les femmes et les hommes dans le pays. »

Olivér Várhelyi, commissaire européen à l’élargissement et la politique européenne de voisinage : « L’annonce faite aujourd’hui témoigne une nouvelle fois de l’engagement de l’UE en faveur des réformes de l’enseignement en Arménie, afin d’améliorer sa qualité, de le moderniser et d’accroître sa pertinence au regard de l’économie et de la société. L’enseignement est une priorité au titre des initiatives phares dans le cadre du plan économique et d’investissement pour l’Arménie et je me réjouis de voir se concrétiser la construction de deux centres d’enseignement non formel dans la région de Siounie. Elle garantira la qualité de l’enseignement et la formation de la main-d’œuvre en zone rurale et préparera les jeunes Arméniennes et Arméniens, y compris les groupes vulnérables, afin qu’ils trouvent des emplois convenables sur un marché du travail concurrentiel. Elle s’inscrit dans la démarche globale de l’UE en matière d’enseignement en Arménie, à la mise en œuvre de laquelle nous avons récemment consacré un budget de 32 millions d’EUR. »

Vahagn Khachaturyan, président de la République d’Arménie : « Aujourd’hui marque une étape importante dans la concrétisation de deux centres d’enseignement non formel qui seront construits dans la région arménienne de Siounie et qui seront gérés par la Fondation Enfants d’Arménie. Ce projet pourra aider à renforcer les liens entre enseignement formel et non formel, le second étant un indispensable auxiliaire du premier. En outre, la construction de ces deux centres intelligents dans la région de Siounie contribuera à l’objectif plus vaste de développer les régions du sud de l’Arménie. »

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le forum Global Gateway réunit pour la première fois une assemblée de représentants des gouvernements de l’Union européenne et du monde entier, aux côtés des principales parties prenantes et de leaders d’opinion du secteur privé, de la société civile, des institutions financières et des organisations internationales. Ce forum leur permet de promouvoir l’investissement mondial dans des infrastructures (matérielles et immatérielles) porteuses de changement afin de concourir à la réalisation des objectifs de développement durable.

Global Gateway est la stratégie de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale et à mettre en place des connexions intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes éducatifs, de santé et de recherche. La stratégie Global Gateway est l’incarnation d’une approche Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, ses États membres et les institutions européennes de financement du développement. Elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.