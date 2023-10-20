À l’occasion de la réunion stratégique UE-Nigeria, Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, a annoncé, aux côtés d’Abubakar Atiku Bagudu, ministre nigérian du budget et de la planification économique, une enveloppe financière d’un montant total de plus de 900 millions d’EUR (728 milliards de NGN). Bénéficiant du soutien de l’Équipe Europe, ce vaste dispositif constitue un élément central de la coopération UE-Nigeria visant à accélérer la transition écologique, résiliente, inclusive et numérique du pays au titre des priorités de l’État et de Global Gateway, la stratégie de l’UE cherchant à établir des liens durables et fiables avec les pays partenaires.

Jutta Urpilainen, commissaire européenne : « Je suis ravie d’être au Nigeria pour renforcer encore notre partenariat et j’ai hâte de lancer un train de nouvelles mesures, dans le cadre de la stratégie Global Gateway et du soutien de l’UE aux priorités de l’État nigérian. S’appuyant sur notre coopération de longue date et dans le meilleur esprit de responsabilité, d’engagement et de redevabilité partagés, l’UE continuera d’investir dans notre avenir commun et dans nos priorités en matière de sécurité, de démocratie et de prospérité pour tous et toutes, notamment grâce à l’ensemble de prêts et de subventions que je signe et lance ici aujourd’hui et qui profiteront aux entreprises, aux agriculteurs, aux jeunes et à la société nigériane dans son ensemble. »

Abubakar Atiku Bagudu, ministre du budget et de la planification économique : « Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans la coopération au développement entre l’UE et le Nigeria. Les relations UE-Nigeria constituent l’un des partenariats de développement les plus dynamiques en matière de volume, d’interventions thématiques, de modalités et de répartition géographique dans le déploiement des ressources. Ce dialogue stratégique UE-Nigeria intervient au tout début de l’entrée en fonction de l’administration actuelle au Nigeria et offre des possibilités en vue d’une bonne articulation et consolidation des priorités de notre partenariat. »

« Je me réjouis d’annoncer aujourd’hui deux accords financiers dans des secteurs essentiels pour le Nigeria et la région : la santé et l’entrepreneuriat. Le partenariat avec Emzor Pharmaceutical Industries constitue une étape importante vers l’accélération des traitements contre le paludisme et l’accès aux services de santé dans toute la région, tout en réduisant la dépendance à l’égard de l’importation de médicaments essentiels. Nous sommes fiers d’accompagner le développement d’une entreprise pionnière, engagée dans le renforcement de la chaîne d’approvisionnement et de la production de médicaments antipaludiques.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le soutien à l’entrepreneuriat est également au cœur de notre action en Afrique. Avec l’octroi d’une nouvelle facilité de crédit à Access Bank, notre objectif est d’améliorer l’accès au financement pour les entrepreneuses et d’encourager la création d’emplois tout en soutenant des pratiques commerciales durables, alignées sur les priorités de l’économie verte. La BEI a été la première banque multilatérale de développement à adopter les critères du Défi 2X, une initiative pour le financement de l’égalité entre les femmes et les hommes, et nous félicitons la direction d’Access Bank pour son leadership dans ce domaine. »

Élaboré conjointement par l’UE et le Nigeria, ce train de mesures fera avancer de nouveaux programmes dans le cadre de Global Gateway :

agriculture adaptée aux changements climatiques (29 millions d’EUR)

énergie durable (37 millions d’EUR)

accès aux services de santé (45 millions d’EUR)

éducation : soutien à la jeunesse et développement de l’éducation dans la région du Nord-Ouest (5,4 millions d’EUR) afin de contribuer à l’amélioration stratégique du métier d’enseignant et au renforcement des capacités du corps enseignant.

Outre l’aide apportée dans ces domaines, le train de mesures contribuera également à renforcer l’accès au filet de sécurité de la protection sociale nigériane (46 millions d’EUR), à soutenir la gestion des frontières et la réintégration des rapatriés (28,4 millions d’EUR), à appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants de Boko Haram dans la région du Nord-Est (20 millions d’EUR) et, enfin, à améliorer le système de justice pénale, l’accès à la justice et la lutte contre la corruption (30 millions d’EUR).

La commissaire Urpilainen a également participé à la signature des prêts accordés à une entreprise privée et à une banque nigérianes par la Banque européenne d’investissement, dans le cadre de la stratégie Global Gateway. Il s’agit d’une facilité de crédit de 50 millions d’EUR accordée à Access Bank dans le cadre du Défi 2X pour des prêts aux entrepreneuses et dirigeantes au Nigeria, qui devrait créer des emplois et de la croissance dans le droit fil des priorités de l’économie verte. Le deuxième prêt, de 14 millions d’EUR, est accordé à Emzor Pharmaceutical Ingredients pour financer la construction d’une usine de production de médicaments antipaludiques.

Liste des accords de financement qui seront signés et des projets de coopération entre l'UE et le Nigéria qui seront officiellement lancés à l'occasion du huitième dialogue stratégique Nigéria-UE

(Abuja, le 19 octobre 2023)