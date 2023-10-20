>@EIB

À l’occasion de la réunion stratégique UE-Nigeria, Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, a annoncé, aux côtés d’Abubakar Atiku Bagudu, ministre nigérian du budget et de la planification économique, une enveloppe financière d’un montant total de plus de 900 millions d’EUR (728 milliards de NGN). Bénéficiant du soutien de l’Équipe Europe, ce vaste dispositif constitue un élément central de la coopération UE-Nigeria visant à accélérer la transition écologique, résiliente, inclusive et numérique du pays au titre des priorités de l’État et de Global Gateway, la stratégie de l’UE cherchant à établir des liens durables et fiables avec les pays partenaires.

Jutta Urpilainen, commissaire européenne : « Je suis ravie d’être au Nigeria pour renforcer encore notre partenariat et j’ai hâte de lancer un train de nouvelles mesures, dans le cadre de la stratégie Global Gateway et du soutien de l’UE aux priorités de l’État nigérian. S’appuyant sur notre coopération de longue date et dans le meilleur esprit de responsabilité, d’engagement et de redevabilité partagés, l’UE continuera d’investir dans notre avenir commun et dans nos priorités en matière de sécurité, de démocratie et de prospérité pour tous et toutes, notamment grâce à l’ensemble de prêts et de subventions que je signe et lance ici aujourd’hui et qui profiteront aux entreprises, aux agriculteurs, aux jeunes et à la société nigériane dans son ensemble. »

Abubakar Atiku Bagudu, ministre du budget et de la planification économique : « Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans la coopération au développement entre l’UE et le Nigeria. Les relations UE-Nigeria constituent l’un des partenariats de développement les plus dynamiques en matière de volume, d’interventions thématiques, de modalités et de répartition géographique dans le déploiement des ressources. Ce dialogue stratégique UE-Nigeria intervient au tout début de l’entrée en fonction de l’administration actuelle au Nigeria et offre des possibilités en vue d’une bonne articulation et consolidation des priorités de notre partenariat. »

« Je me réjouis d’annoncer aujourd’hui deux accords financiers dans des secteurs essentiels pour le Nigeria et la région : la santé et l’entrepreneuriat. Le partenariat avec Emzor Pharmaceutical Industries constitue une étape importante vers l’accélération des traitements contre le paludisme et l’accès aux services de santé dans toute la région, tout en réduisant la dépendance à l’égard de l’importation de médicaments essentiels. Nous sommes fiers d’accompagner le développement d’une entreprise pionnière, engagée dans le renforcement de la chaîne d’approvisionnement et de la production de médicaments antipaludiques. 

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le soutien à l’entrepreneuriat est également au cœur de notre action en Afrique. Avec l’octroi d’une nouvelle facilité de crédit à Access Bank, notre objectif est d’améliorer l’accès au financement pour les entrepreneuses et d’encourager la création d’emplois tout en soutenant des pratiques commerciales durables, alignées sur les priorités de l’économie verte. La BEI a été la première banque multilatérale de développement à adopter les critères du Défi 2X, une initiative pour le financement de l’égalité entre les femmes et les hommes, et nous félicitons la direction d’Access Bank pour son leadership dans ce domaine. »    

Élaboré conjointement par l’UE et le Nigeria, ce train de mesures fera avancer de nouveaux programmes dans le cadre de Global Gateway :

  • agriculture adaptée aux changements climatiques (29 millions d’EUR)
  • énergie durable (37 millions d’EUR)
  • accès aux services de santé (45 millions d’EUR)
  • éducation : soutien à la jeunesse et développement de l’éducation dans la région du Nord-Ouest (5,4 millions d’EUR) afin de contribuer à l’amélioration stratégique du métier d’enseignant et au renforcement des capacités du corps enseignant.

Outre l’aide apportée dans ces domaines, le train de mesures contribuera également à renforcer l’accès au filet de sécurité de la protection sociale nigériane (46 millions d’EUR), à soutenir la gestion des frontières et la réintégration des rapatriés (28,4 millions d’EUR), à appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants de Boko Haram dans la région du Nord-Est (20 millions d’EUR) et, enfin, à améliorer le système de justice pénale, l’accès à la justice et la lutte contre la corruption (30 millions d’EUR).

La commissaire Urpilainen a également participé à la signature des prêts accordés à une entreprise privée et à une banque nigérianes par la Banque européenne d’investissement, dans le cadre de la stratégie Global Gateway. Il s’agit d’une facilité de crédit de 50 millions d’EUR accordée à Access Bank dans le cadre du Défi 2X pour des prêts aux entrepreneuses et dirigeantes au Nigeria, qui devrait créer des emplois et de la croissance dans le droit fil des priorités de l’économie verte. Le deuxième prêt, de 14 millions d’EUR, est accordé à Emzor Pharmaceutical Ingredients pour financer la construction d’une usine de production de médicaments antipaludiques.

Liste des accords de financement qui seront signés et des projets de coopération entre l'UE et le Nigéria qui seront officiellement lancés à l'occasion du huitième dialogue stratégique Nigéria-UE

(Abuja, le 19 octobre 2023)

GLOBAL GATEWAY UE - NIGERIA

Contrepartie

en Mio EUR

Accords de financement

 

116,4

Agriculture adaptée aux changements climatiques pour le développement

Cette action vise à contribuer au développement d’une économie verte et numérique au Nigeria, plus particulièrement en soutenant une agriculture innovante et adaptée aux changements climatiques grâce à l’amélioration du climat agro-industriel et à la participation sur un pied d’égalité des femmes et des jeunes.

Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire

29

Programme de coopération pour le secteur de l’énergie durable

Cette action vise à contribuer au développement de l’économie verte et numérique au Nigeria, en particulier en élargissant l’accès à une énergie propre, efficace et fiable tout en atténuant la pollution environnementale et les gaz à effet de serre.

Ministère de l’énergie

37

Renforcement de l’accès à la santé reproductive et à la santé des adolescents

Cette action vise à contribuer à la transition démographique durable et à la couverture sanitaire universelle en appuyant la santé sexuelle, reproductive, maternelle et infantile, tenant particulièrement compte des femmes et des adolescents au Nigeria.

Ministère de la santé

45

Éducation et autonomisation des jeunes dans le nord-ouest du Nigeria

Cette action vise à contribuer à l’amélioration stratégique du métier d’enseignant et au renforcement des capacités du corps enseignant.

Ministère de l’éducation

5,4

Signatures de prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI)

 

64

Emzor Active Pharmaceutical Ingredients (signature de prêt)

Dans le cadre de l’enveloppe destinée à la production pharmaceutique essentielle face au COVID-19, cette opération du secteur privé vise à financer la construction d’une usine de fabrication de principes actifs pour la production de médicaments antipaludiques.

Emzor Ltd

14

Access Bank Gender Finance (signature de prêt)

Facilité de crédit dans le cadre du Défi 2X pour des prêts aux entrepreneuses et dirigeantes au Nigeria, qui devrait créer des emplois et de la croissance conformément aux priorités de l’économie verte.

Access Bank

50

Réserve de prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI)

 

600

Husk Renewable Energy Investment (signature de prêt)

Cette opération est destinée à financer la construction d’environ 150 mini-réseaux hybrides photovoltaïques d’une capacité totale de 15 MWc, au bénéfice de quelque 54 000 ménages et 6 000 PME. C’est l’une des initiatives phares de Global Gateway en 2023.

Husk Power Systems

(sous réserve de la signature du prêt)

20

Nigeria Access to Agri Markets (RAAMP – projet d’accès aux zones rurales et de commercialisation de produits agricoles) (point d’information)

Cette opération vise à financer la construction de routes rurales et de pôles agrologistiques dans divers États du Nigeria.

L’opération a déjà été approuvée par la BEI et devrait être signée prochainement. 

Ministère des finances/ministère de l’agriculture et du développement rural

(sous réserve de la signature du prêt)

150

DBN Green and Innovative SMEs (point d’information)

Cette opération à grande échelle prévue avec la Banque de développement du Nigeria vise à encourager les prêts aux PME innovantes et vertes au Nigeria.

Ministère des finances/Banque de développement du Nigeria

(sous réserve d’approbation)

200

Wide-Lag – transport vert par voies navigables à Lagos (point d’information)

Sous la direction de l’Agence française de développement, la BEI et la Commission européenne ont l’intention de compléter avec l’administration de l’État de Lagos le programme de financement de ce projet de transport vert à Lagos, en lançant des ferries alimentés à l’énergie solaire sur les voies navigables.

Ministère des finances/administration de l’État de Lagos

(sous réserve d’approbation)

170+60 sous forme de subvention de l’UE

(+130 de l’AFD)

Total général Global Gateway

 

780,4

Autres programmes de coopération UE-Nigeria (subventions) – signature d’accords de financement

Contrepartie

124,4

Soutenir des programmes de protection sociale durables et innovants

Le soutien de l’UE aux dispositifs de protection sociale et aux filets de sécurité vise à renforcer le système de protection sociale et à mettre en œuvre des solutions visant à réduire durablement la pauvreté dans certains États.

Ministère des affaires humanitaires/ministère du travail

46

Le soutien de l’UE au désengagement, à l’examen, à la réintégration et à la réconciliation des personnes précédemment associées à des groupes armés non étatiques dans le nord-est du Nigeria vise à contribuer à la consolidation de la paix et à la stabilité dans cette région du Nigeria en apportant un soutien aux personnes auparavant associées à des groupes armés non étatiques dans leur processus de réintégration et de réconciliation, participant ainsi à la consolidation de la paix à long terme dans les zones touchées.

Bureau du conseiller à la sécurité nationale/ministère du budget et de la planification économique

20

Le programme Soutien à la gouvernance des migrations au Nigeria vise à appuyer les efforts déployés par le Nigeria pour renforcer les systèmes de gouvernance afin de mieux gérer la mobilité et les migrations aux niveaux fédéral, fédéré et local. S’appuyant sur les résultats obtenus dans le cadre d’initiatives antérieures financées par l’UE, cette action vise à renforcer le cadre global de gouvernance des migrations au Nigeria, y compris la réintégration durable et la réponse à la migration irrégulière, en intensifiant les interventions visant à améliorer la gestion des migrations, en aidant les rapatriés à mieux se réinsérer sur les plans économique, social et psychosocial, ainsi qu’à lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants.

Agence nationale pour l’interdiction de la traite des êtres humains/service nigérian de l’immigration et ministère du budget et de la planification économique

28,4

La phase II du programme Rule of Law and Anti-Corruption (ROLAC) vise à continuer à soutenir le renforcement de l’état de droit et la lutte contre la corruption, ainsi qu’à réduire la violence fondée sur le genre tout en promouvant le respect des droits humains, en garantissant l’inclusion de l’ensemble de la population nigériane.

Ministère de la justice/ministère du budget et de la planification économique

30

TOTAL GLOBAL GATEWAY ET AUTRE ENVELOPPE FINANCIÈRE

904,4
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
©EIB
Télécharger original
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
©EIB
Télécharger original
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
©EIB
Télécharger original
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
©EIB
Télécharger original
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
©EIB
Télécharger original
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
©EIB
Télécharger original
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
Global Gateway: Commissioner Urpilainen launches a major EU package to drive education, energy and transport programmes across Nigeria
©EIB
Télécharger original