Les 30,7 millions d’EUR de fonds adossés à la garantie de l’UE amélioreront les infrastructures municipales et les transports publics urbains, en particulier dans de grandes villes comme Kiev, Odessa et Lviv.

Ce financement comprend 22 millions d’EUR pour l’acquisition d’autobus et de tramways durables et 8,7 millions d’EUR pour divers projets municipaux clés, comme que la réhabilitation de décharges, la rénovation énergétique de jardins d’enfants et l’amélioration des systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, qui a déjà fourni au pays 1,7 milliard d’EUR depuis 2022.

Werner Hoyer, président de la BEI, et Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, ont rencontré Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances, lors des réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech. À cette occasion, ils ont confirmé la mise à disposition de 30,7 millions d’EUR dans le cadre de la réponse d’urgence de la Banque en solidarité avec l’Ukraine. Couverte par une garantie de l’UE, cette mesure vise à renforcer les infrastructures municipales et les transports publics urbains du pays, et s’accompagne de l’engagement d’un concours financier supplémentaire d’ici la fin de l’année.

Dans sa deuxième année de guerre et de défense contre l’invasion de la Russie, l’Ukraine continue de recevoir un soutien indéfectible de l’Union européenne et de sa banque. En collaboration avec la Commission européenne, la BEI appuie les efforts de redressement et de reconstruction au moyen de mesures de soutien concrètes. Le président Hoyer et la vice-présidente Czerwińska ont assuré le ministre des finances Marchenko du soutien financier et consultatif de la banque de l’UE. La BEI met actuellement en place le fonds spécialisé « EU for Ukraine », qui fournira des financements supplémentaires dans tous les secteurs, y compris un soutien en fonds propres au secteur privé. Il s’accompagne de 100 millions d’EUR déjà affectés par la BEI à l’assistance technique destinée à aider l’Ukraine et la Moldavie à préparer et à mettre en œuvre des projets concrets.

Renforcer les infrastructures municipales et les transports publics en Ukraine

Les 30,7 millions d’EUR de financement décaissés permettront de répondre aux besoins urgents de modernisation des villes ukrainiennes que sont Kiev, Odessa, Lviv, Loutsk et Soumy, ainsi que d’appuyer la mobilité durable et les infrastructures municipales essentielles.

Un montant de 22 millions d’EUR servira à l’acquisition, à Kiev, Lviv et Odessa, de trolleybus et de tramways neufs, durables et construits en Ukraine. Les 8,74 millions d’EUR restants seront consacrés à des aménagements municipaux essentiels, comme la réhabilitation de la décharge de Hrybovychi et de l’usine de gestion des déchets solides à Lviv, la rénovation énergétique de jardins d’enfants à Soumy et l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement à Loutsk.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Le soutien de la BEI à l’Ukraine est inébranlable. Ce nouveau financement souligne notre volonté de contribuer non seulement à apporter une aide immédiate, mais aussi à reconstruire le pays à plus long terme. Qu’il s’agisse d’une nouvelle liaison de tramway ou de l’amélioration des services locaux, tout ce que nous faisons vise à faciliter la reprise économique et à faire en sorte que la population ukrainienne, brisée par la guerre, retrouve une vie normale. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Ukraine : « Avec nos partenaires de l’UE, nous maintenons notre soutien, en veillant à ce que la résilience de l’Ukraine soit assortie d’une aide financière tangible et coordonnée. La BEI s’emploie à réellement changer la donne de façon positive en Ukraine, sur fond de guerre. Nous veillons à ce que les services vitaux soient maintenus, afin d’aider l’économie à se remettre sur pied. Chaque projet, quelle que soit sa taille, contribue à soutenir la reprise de l’Ukraine. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « Nous saluons vivement le dernier décaissement de la BEI en faveur de l’Ukraine visant à l’aider à répondre aux besoins immédiats en matière d’infrastructures et de transports dans certaines grandes villes. Adossé à une garantie de l’UE, ce financement est une nouvelle contribution au financement des besoins urgents de l’Ukraine alors qu’elle tente de restaurer les services essentiels endommagés à la suite de l’agression de la Russie. Il s’inscrit dans le cadre du soutien inébranlable et pérenne de l’UE à l’Ukraine. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Nous exprimons notre reconnaissance à la Banque européenne d’investissement et à l’UE. Leur soutien participe au maintien de la stabilité financière de l’Ukraine. La contribution à hauteur de 30,7 millions d’EUR permettra d’améliorer les services et les transports urbains ukrainiens, en veillant à ce que nos citoyennes et citoyens conservent leur mobilité face à une invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. »

Ce financement supplémentaire de 30,7 millions d’EUR vient compléter le soutien déjà massif apporté par la BEI à l’Ukraine à la suite de l’invasion russe. La BEI a apporté une aide immédiate à l’Ukraine en décaissant 1,7 milliard d’EUR depuis 2022 pour contribuer à financer les réparations d’urgence des infrastructures du pays détruites par les bombardements russes. La banque de l’UE a également mis à disposition une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE. Dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » et de son Fonds, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.