© Shutterstock

Le projet financé permettra le raccordement de nouveaux utilisateurs, accélérera la transformation numérique du réseau, améliorera la fiabilité de l’approvisionnement et soutiendra la poursuite de la décarbonation du bouquet énergétique espagnol.

L’opération contribue à la réalisation de l’objectif de REPowerEU visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un prêt de 700 millions d’EUR à l’appui de l’agrandissement et de la modernisation du réseau de distribution d’électricité de Naturgy en Espagne. Une première tranche du prêt, d’un montant de 500 millions d’EUR, a été signée ce jour à Madrid. Le projet financé permettra d’agrandir et de moderniser le réseau de distribution d’électricité et d’améliorer la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement.

Outre le raccordement de nouveaux utilisateurs, le projet permettra également l’intégration de sources d’énergie renouvelables dans le réseau, accélérant ainsi la transition énergétique et faisant progresser la décarbonation du secteur de l’électricité en Espagne. Le financement soutiendra en outre la modernisation et la transformation numérique du réseau afin d’en accroître la flexibilité et l’efficacité opérationnelle. Un réseau de distribution plus moderne et plus efficace devrait par ailleurs favoriser l’électrification du chauffage et des transports en Espagne, dans le droit fil des objectifs nationaux et européens en matière de climat.

L’opération souligne l’engagement de la BEI en faveur de la cohésion économique, sociale et territoriale, sachant que plus de 75 % du total des investissements associés seront déployés dans des régions où le revenu par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE, telles que la Castille-La Manche, la Castille et León, la Galice et l’Andalousie. Ces régions bénéficieront également de la création de 5 000 emplois à temps plein au cours de la phase de mise en œuvre.

Le prêt de 700 millions d’EUR approuvé s’inscrit dans le cadre de la contribution spécifique de la BEI à REPowerEU, qui vise à soutenir la sécurité énergétique en facilitant l’intégration des énergies renouvelables et en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles. Le projet financé contribue également aux objectifs de la BEI en matière d’énergie durable tels que définis dans la Feuille de route de la banque du climat, ainsi qu’aux objectifs énergétiques que l’Espagne a inscrits dans son plan en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030.

« Des réseaux d’électricité efficaces et résilients sont un élément clé de la nécessaire transition vers un système électrique plus durable et plus fiable. Nous sommes très heureux de renforcer notre coopération avec Naturgy pour améliorer le réseau de distribution d’électricité espagnol. La capacité de production supplémentaire à partir de sources renouvelables facilitera la fourniture d’énergie verte aux ménages et aux entreprises en Espagne. Le renforcement et la modernisation de nos réseaux de distribution sont essentiels pour garantir l’autonomie stratégique de l’Union européenne dans le secteur clé de l’énergie », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2022, le Groupe BEI a engagé plus de 17 milliards d’EUR de financements à l’appui de la transition énergétique en Europe. Cette même année, l’Espagne a obtenu des engagements de financement pour un montant record de 3,1 milliards d’EUR à l’appui de projets liés à l’énergie durable et aux ressources naturelles, ce qui fait d’elle le deuxième pays bénéficiaire dans l’Union européenne. Ces chiffres confirment l’engagement de la banque de l’UE à assurer l’accès à une énergie durable dans un contexte de grande incertitude. Les financements de la BEI aident l’Europe à surmonter la crise provoquée par l’arrêt brutal des livraisons de gaz à la suite de l’attaque injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’EUR les fonds supplémentaires réservés à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU, qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Ce financement supplémentaire vient s’ajouter au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies propres et représente une augmentation de 50 % par rapport à l’enveloppe initiale de 30 milliards d’EUR annoncée en octobre 2022.

Le Conseil d’administration de la BEI a également décidé d’élargir le périmètre des secteurs admissibles pour stimuler le financement de l’industrie de l’UE produisant des technologies stratégiques de pointe à zéro émission nette, ainsi que pour soutenir les investissements dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Le financement supplémentaire sera affecté d’ici 2027 et devrait susciter in fine des investissements dépassant les 150 milliards d’EUR en faveur des secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) – composé de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI) – a signé l’année dernière en Espagne pour 9,9 milliards d’EUR de nouveaux financements, dont un soutien record à des projets relevant de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale.