Les investissements visent à faire évoluer les systèmes de gestion du trafic aérien.

Les interventions prévues s’inscrivent dans le droit fil du plan directeur européen de gestion du trafic aérien et de la stratégie de mobilité durable et intelligente voulue par la Commission européenne.

La modernisation et la transformation numérique d’un ensemble d’infrastructures et de systèmes de gestion du trafic aérien en Italie sont les principaux objectifs du financement de 160 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à ENAV, l’organisme qui assure la gestion du trafic aérien civil du pays au moyen des tours de contrôle de 45 aéroports commerciaux et de quatre centres de contrôle radar pour les services de circulation aérienne en route.

Le prêt de la BEI permettra à ENAV de mettre en œuvre les principales actions prévues dans son plan d’investissement pour la période 2023-2028. En particulier, l’opération vise la modernisation et la transformation numérique d’un certain nombre d’infrastructures et de systèmes, tels que les radars et les systèmes de communication, de navigation et de surveillance, ainsi que la mise en place de tours de contrôle numériques gérées à distance dans certains aéroports nationaux.

Ces interventions sont conformes au dernier plan directeur européen de gestion du trafic aérien et à la stratégie européenne de mobilité durable et intelligente (communication de la Commission européenne 2020/789).

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Grâce au soutien de la BEI, ENAV continuera de fournir des services de navigation aérienne de pointe en Italie, faisant une contribution importante à la sécurité et à l’efficacité du trafic aérien – deux piliers fondamentaux de la nouvelle politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports. »

Pasqualino Monti, PDG du groupe ENAV : « Le contrat signé avec la BEI confirme la réputation de notre groupe, capable d’incarner l’excellence technologique et opérationnelle au niveau international. Les activités concernées par le financement s’inscrivent dans le cadre d’un plan plus large de renouvellement des infrastructures et du modèle opérationnel d’ENAV, qui nous permettra d’améliorer encore les services au profit des compagnies aériennes, des passagers et des territoires. »

D’une échéance maximale de seize ans, le prêt peut être mis à disposition en une ou plusieurs tranches, en fonction des besoins d’ENAV. La société aura également la possibilité de choisir, pour chaque tranche utilisée, le type de taux d’intérêt, fixe ou variable, dont la valeur sera définie au moment de la demande de décaissement.

Note au responsable de publication

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

ENAV SpA

ENAV est la société responsable de la gestion du trafic aérien civil en Italie. Grâce à la fourniture de services de navigation aérienne aux compagnies aériennes opérant dans le pays, elle garantit la sécurité et la ponctualité de quelque 2 millions de vols par an 24 heures sur 24. Considérée depuis quelque temps déjà comme l’une des « cinq cheffes de file » européennes pour la performance opérationnelle et l’innovation technologique, ENAV, cotée à la Bourse de Milan, est une composante fondamentale du système international de gestion du trafic aérien, avec une présence commerciale dans plus de 100 pays à travers le monde. L’entreprise participe activement aux efforts de R-D et est l’une des principales contributrices au déploiement du ciel unique européen.