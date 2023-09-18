Le Groupe Banque européenne d’investissement et la Banque de Développement du Conseil de l’Europe accueillent la réunion de 2023 des banques multilatérales de développement sur l’intégrité dans le secteur privé.

Des experts en conformité discutent de la mise en œuvre des sanctions internationales, de la cybersécurité et de la transition numérique.

Des spécialistes du financement et de la conformité de plus de 20 banques multilatérales de développement (BMD) d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe se sont rencontrés à Luxembourg pour partager les meilleures pratiques et mieux comprendre comment renforcer le financement éthique du secteur privé.

Comme les années précédentes, l’édition 2023 de la réunion des BMD sur l’intégrité du secteur privé a réuni d’éminents représentants expérimentés des banques multilatérales de développement afin d’engager des discussions ouvertes sur la manière de renforcer les fonctions de conformité et d’intégrité au sein de ces institutions dans leurs régions d’intervention respectives.

Cette réunion de deux jours qui s’est tenue au siège de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg a également porté sur la mise en œuvre effective des sanctions internationales, ainsi que sur les nouveaux défis et les nouvelles possibilités en matière de cybersécurité et de transition numérique.

« Le Groupe Banque européenne d’investissement reconnaît le rôle déterminant joué par le secteur privé dans le développement durable et le besoin crucial de veiller à ce que le financement du secteur privé respecte les normes éthiques et de conformité les plus élevées dans un environnement financier et géopolitique en constante évolution. Nous sommes heureux d’organiser cette année la réunion des BMD sur l’intégrité du secteur privé, qui offre aux chefs de file mondiaux en matière de financements une occasion opportune de renforcer la conformité, de partager leur expérience variée et d’améliorer ensemble l’intégrité financière », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement et présidente du Fonds européen d’investissement.

« À la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, nous sommes fiers de participer à l’organisation de cet événement, qui témoigne de notre volonté de promouvoir l’intégrité, la bonne gouvernance d’entreprise et des normes éthiques élevées dans nos projets. Cette réunion fournit une plate-forme unique qui réunit les banques multilatérales de développement afin de relever les défis complexes en matière de conformité et faire progresser la conduite responsable des affaires à l’échelle mondiale », a déclaré Sandrine Gaudin, vice-gouverneure chargée de la stratégie financière de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe.

Renforcer les meilleures pratiques en matière de conformité pour améliorer l’intégrité des financements du secteur privé dans le monde entier

Les normes d’intégrité dans le secteur privé faisant l’objet d’un examen minutieux, la réunion 2023 des BMD sur l’intégrité du secteur privé a permis aux institutions financières internationales de renforcer leur collaboration et leur soutien au financement des investissements du secteur privé dans le monde entier.

Les discussions ont contribué à mieux cerner, évaluer et atténuer les risques et les problèmes d’intégrité particuliers qui peuvent entraver le financement du secteur privé. La réunion a également permis de partager les meilleures pratiques en matière de conformité et d’intégrité afin de renforcer la protection contre la corruption et le blanchiment d’argent.

Les sanctions internationales, leur pertinence et la nécessité d’un changement

Dans un contexte de dynamiques géopolitiques complexes, les délégués se sont longuement entretenus sur les sanctions internationales liées à la guerre en Ukraine. Les discussions ont apporté de la clarté et des idées sur la manière de gérer la conformité face à l’évolution des relations internationales.

La conformité à l’ère du numérique

Alors que la technologie transforme les secteurs d’activité, la réunion des BMD sur l’intégrité du secteur privé a fourni cette année une mise à jour sur la transformation numérique des processus de conformité. Les intervenants et les participants ont examiné les possibilités d’utiliser la technologie pour améliorer la transparence, rationaliser les opérations et gérer efficacement les risques liés à l’intégrité.

Le rôle crucial de la cybersécurité

La réunion a rassemblé des experts en cybersécurité et en conformité afin d’améliorer la compréhension pratique de la manière dont des mesures de cybersécurité robustes peuvent mieux préserver à la fois l’intégrité des données et le respect des réglementations.

Défis en matière de conformité pour les personnes politiquement exposées et les bénéficiaires effectifs

Les problèmes de conformité liés aux personnes politiquement exposées et à la complexité de la propriété effective ont également fait l’objet d’une attention particulière de la part des intervenants, qui ont passé en revue les solutions fonctionnelles et partagé les meilleures pratiques en la matière.

Informations générales

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

La Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) est une banque multilatérale de développement dont la mission unique est de promouvoir la cohésion sociale dans ses 43 États membres à travers l’Europe. La CEB finance des investissements dans des secteurs sociaux, notamment l’éducation, la santé et le logement abordable, en mettant l’accent sur les besoins des personnes vulnérables. Les emprunteurs sont des gouvernements, des autorités locales et régionales, des banques publiques et privées, des organisations à but non lucratif et autres. En tant que banque multilatérale dotée d’une excellente notation de crédit, la CEB se finance sur les marchés internationaux de capitaux. Elle approuve les projets selon des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance stricts, et fournit une assistance technique. En outre, la CEB reçoit des fonds de donateurs en complément de ses activités.