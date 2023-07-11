Mauritanie : soutien au secteur privé - la BEI octroie 20 millions d’euros de financement et une garantie de portefeuille à la Banque Mauritanienne de l’Investissement.

Il s’agit de la première coopération de la Banque européenne d’investissement (BEI) avec le secteur financier de Mauritanie depuis 2006, et d’une des premières opérations s’inscrivant dans le cadre du nouvel Accord 2023-2027 entre la Commission européenne et la BEI pour le financement du secteur privé en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique.

Cette coopération permettra entre d’autres que :

Environ 400 Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) seront soutenus grâce aux financements de la Banque mauritanienne de l’investissement (BMI), avec le soutien de la BEI et de l’Union européenne.

Le prêt de 20 millions d’euros de la BEI à la BMI permettra de mobiliser jusqu'à 40 millions d'euros de financements aux entreprises mauritaniennes, soit le double du montant du prêt de la BEI. Au moins 30% du financement BEI bénéficiera prioritairement aux femmes et au moins 30% aux jeunes.

L’accord de garantie de portefeuille du prêt BEI portera une attention particulière aux start-ups et entreprises gérées ou bénéficiant des femmes et des jeunes.

La Banque Mauritanienne de l’Investissement et la Banque européenne d’investissement ont signé un protocole d’accord avec le soutien de la Commission européenne. Celui-ci prévoit le déploiement d’un financement à long-terme de 20 millions d’euros octroyé par la BEI à la BMI pour des prêts aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de Mauritanie, avec le concours du Fonds européen de développement durable plus (EFSD+), et d’une garantie de portefeuille de 3.2 millions d’euros, financée par le Fonds Européen de Développement Durable (FEDD).

Cette coopération contribue à la réalisation de l'objectif européen prioritaire de renforcement du développement humain, tel qu’établi par la Commission européenne en Mauritanie pour la période 2021-2024 : « l’inclusion socioprofessionnelle des jeunes, vers l'égalité de traitement et d'accès aux opportunités, ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris celles fondées sur le sexe et les groupes les plus vulnérables ».

Au moins 30% des fonds de la BEI seront mobilisés par la BMI en faveur d’entreprises dirigées par des jeunes ou soutenant l’emploi ou la formation des jeunes. De même, au moins 30% du prêt de la BEI sera affecté à des entreprises donnant des moyens d’action aux femmes en tant qu’entrepreneuses, dirigeantes, salariées et consommatrices de produits et services renforçant leur participation à l’économie, conformément à l’initiative « 2X Challenge ». Ces critères sont alignés sur les objectifs de genre de l'OCDE selon laquelle « l'égalité des sexes est un objectif important ».

De plus, la BEI fournira à la BMI une assistance technique en vue d’établir un reporting climatique selon le référentiel de la Task Force sur la publication d’information financières liées au climat (TCFD), une initiative internationale soutenue par plus de 50 banques centrales, 110 régulateurs, et plus de 2 000 institutions financières.

« C'est pour nous un insigne honneur et privilège de participer aujourd'hui à la cérémonie de signature de l'accord de financement entre la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque Mauritanienne d'Investissement (BMI). Permettez-moi, au nom de la BMI, d'exprimer ma gratitude pour la signature d'une ligne de crédit de 20 millions d'euros ainsi qu'une garantie qui permettront d'apporter 40 millions d'euros de prêts aux entreprises. L'accord, le premier du genre en Mauritanie depuis quinze ans, jette les bases d'un partenariat mutuellement bénéfique entre nos deux institutions et nous conforte dans notre vision pour positionner notre banque comme acteur majeur de l'économie mauritanienne. Nous apprécions la confiance que la BEI accorde à la BMI. » a déclaré Monsieur Mohamed Yahya Sidi, le Directeur Général de la BMI, il ajoute « Ce financement destiné aux PME/PMI aux femmes entrepreneuses et aux jeunes arrive à point nommé et renforce la capacité de notre banque à soutenir des entreprises fragilisées par la récente crise sanitaire. Les PME/PMI jouent un rôle important dans le tissu économique et social et participent efficacement à la création d’emplois visant ainsi à réduire les écarts et le chômage et contribuent également à la lutte contre la pauvreté. Elles constituent le lieu par excellence de foisonnement des idées, d'innovation, et d'esprit d'entreprise. »

« Je suis très heureux de signer ce jour à Nouakchott ce contrat de financement avec la Banque Mauritanienne de l’Investissement grâce au soutien de la Commission européenne. C’est un partenariat important dont l’objectif est de renforcer le soutien aux entreprises mauritaniennes, principalement les PMEs en permettant plus particulièrement aux jeunes et aux femmes d’accéder au financement. Le soutien à l’emploi est également une grande priorité de ce partenariat. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d’ajouter : « Il s’agit de la première coopération de la Banque européenne d’investissement avec le secteur financier de Mauritanie depuis 2006. Nous espérons ainsi enclencher une dynamique nouvelle avec le secteur financier pour renforcer le soutien à l’économie et aux perspectives de développement socio-économique. En agissant ainsi, nous soutenons de nouvelles opportunités d’avenir, notamment pour les jeunes et les femmes ».

Son Excellence Gwilym Jones, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République Islamique de la Mauritanie, a réaffirmé l’importance de cette coopération qui consolide l’important soutien de l’Union européenne pour le développement du pays et l’amélioration des conditions de vie des populations. Cet accord signé aujourd’hui vient à complémenter le plus de 200 millions d’euros en don, équivalent à presque 7,6 milliards de MRU, que l’Union européenne a mis à disposition de la Mauritanie, rien que depuis 2021.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d'investissement

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis plus de 55 ans. A travers EIB Global, la banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d'euros pour des investissements dans les technologies innovantes, l'énergie verte, l'eau, l'éducation, l'agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans 40 pays du continent. Rien que depuis le début de la pandémie en 2019-2020, la BEI a fourni plus de 8,5 milliards d'euros pour de nouveaux investissements privés et publics dans toute l'Afrique.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçu pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de Team Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/

À propos de la Banque Mauritanienne de l’Investissement

La Banque Mauritanienne de l’Investissement (BMI) est un acteur du paysage bancaire mauritanien avec des performances d’ensemble solides. La BMI est l’une des banques commerciales les plus dynamiques de Mauritanie. Elle a connu une croissance rapide tout en maintenant une solide qualité d’actifs et se classe désormais parmi les 5 plus grandes banques du pays, tant en termes de taille de bilan que de réseau, avec 39 agences à travers le pays dont 16 agences à Nouakchott, la capitale et un réseau de 200 entreprises partenaires qui commercialisent les produits de la BMI et un effectif de 388 employés. La BMI a lancé en 2022 sa banque digitale Sedad visant à faciliter l’accès des entreprises et des particuliers aux services bancaires. La BMI offre à ses clients (particuliers et entreprises) une large gamme de produits et de services bancaires accessibles et pratiques répondant parfaitement à leurs attentes ; qu’il s’agisse d’opérations bancaires quotidiennes, de financement de besoins de fonctionnement et d’investissement ou encore de commerce international.

La BMI offre à ses clients des solutions bancaires innovantes, simples, transparentes et responsables.

À propos des priorités de l’Union européenne en République Islamique de Mauritanie

L’union européenne est présente en Mauritanie depuis 50 ans. Aux côtés des États membres (l’Équipe Europe), elle œuvre pour le développement socio-économique du pays, en s’engageant dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation technique et professionnelle, de l’environnement, de l’énergie, et de l’appui au secteur privé et notamment aux secteurs productifs de la pêche, l’agriculture et l’élevage. Elle accompagne également le pays dans le domaine de la gouvernance, en travaillant à la modernisation de l’administration publique, et en s’impliquant dans les domaines de la sécurité et la stabilité, et la gestion de la migration. Dans le cadre de la programmation 2021-2024 une enveloppe de 125 millions d’euros a été mise à disposition, afin de poursuivre les priorités suivantes (1) développement humain; (2) transition vers une économie verte et bleue; et (3) Gouvernance. L’Action de l’Union européenne en Mauritanie s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Global Gateway, qui vise à développer des connexions durables et fiables, au service des citoyens et de la planète