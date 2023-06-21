Le mécanisme de garantie EU4Business appuiera des PME des pays du Partenariat oriental, surtout des entreprises ukrainiennes pénalisées par l’invasion russe.

Le nouveau dispositif améliorera l’accès au financement pour les secteurs économiques essentiels – dont le commerce et l’agriculture –, en facilitant l’obtention de prêts à des conditions favorables par les PME locales.

500 millions d’EUR de prêts devraient être ainsi débloqués dans l’ensemble de la région du Partenariat oriental, dont 375 millions d’EUR en Ukraine.

Cette initiative est soutenue par la Commission européenne dans le cadre de la plateforme d’investissement pour le voisinage.

Le Groupe BEI et la Commission européenne ont lancé ce jour le mécanisme de garantie EU4Business, qui s’inscrit dans les efforts entrepris par l’UE pour aider au redressement de l’économie. L’initiative assurera aux petites et moyennes entreprises (PME) d’Ukraine et d’autres pays du Partenariat oriental de l’Union européenne un meilleur accès au financement. Le nouvel instrument sera déployé en partenariat avec des intermédiaires financiers locaux. L’enveloppe disponible sera de 40 millions d’EUR, dont 30 millions d’EUR iront à l’Ukraine. Le solde sera destiné à des banques de Moldavie, de Géorgie, d’Arménie et d’Azerbaïdjan. Le Fonds européen d’investissement (FEI), la filiale du groupe Banque européenne d’investissement (BEI) spécialisée dans le soutien aux PME, en assurera la mise en œuvre.

Le mécanisme devrait permettre de débloquer 500 millions d’EUR de prêts et d’apporter un appui substantiel aux PME locales de toute la région du Partenariat oriental, en les aidant à accéder au crédit à des conditions favorables et en renforçant leur résilience en ces temps difficiles.

Signé en marge de la conférence sur la reconstruction de l’Ukraine organisée à Londres, ce dispositif financier aidera les PME à faire face aux conséquences de la guerre menée par la Russie en Ukraine et facilitera leur réorientation vers l’économie de l’UE.

Les garanties sur portefeuilles de prêts pour les PME constituent l’un des principaux produits déployés par le Groupe BEI en Ukraine au fil des ans pour soutenir ces entreprises. En transférant le risque de crédit inhérent aux PME des institutions financières vers le Groupe BEI, ce produit garantit l’accès au financement et l’amélioration des conditions de prêt pour les PME. Le FEI a commencé à intervenir en Ukraine en 2016 dans le cadre d’un programme conjoint du Groupe BEI soutenu par la Commission européenne. Au titre de cette initiative relevant de l’Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC), le Groupe BEI a permis l’octroi de 300 millions d’EUR de prêts aux PME ukrainiennes, et de 55 millions d’EUR de prêts en Géorgie et en Moldavie. En janvier 2023, le Groupe BEI a réexaminé le déploiement du mécanisme ALEAC et a convenu avec ses banques partenaires en Ukraine d’appuyer 125 millions d’EUR de prêts supplémentaires au titre de ce dispositif.

Le nouveau mécanisme de garantie EU4Business débloquerait 375 millions d’EUR de prêts en Ukraine, plus 125 millions d’EUR dans les quatre autres pays.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire européen chargé du commerce : « Il faut commencer à investir immédiatement dans le redressement et la reconstruction de l’Ukraine. Aujourd’hui, nous démontrons notre détermination à mobiliser des financements pour le redressement de l’Ukraine, en soutenant le processus de reconstruction. Notre engagement est inébranlable. En poursuivant son agression contre les civils, les infrastructures et l’économie de l’Ukraine, la Russie ne fera qu’affermir notre détermination à reconstruire l’Ukraine. Nous travaillerons main dans la main avec les partenaires internationaux et le monde des entreprises pour aider à reconstruire une Ukraine démocratique, unie et prospère, dans son cheminement vers l’Union européenne. »

Werner Hoyer, président de la BEI : « La guerre a conduit à une forte détérioration de l’environnement économique non seulement en Ukraine, mais également dans tous les pays du Partenariat oriental de l’Union européenne. Confrontées aux perturbations des routes commerciales, à la fermeture des ports, au déplacement de personnes et d’entreprises à l’intérieur de leur propre pays et à la menace constante de destruction d’infrastructures essentielles, les entreprises d’Ukraine et d’autres pays du Partenariat oriental ont besoin d’une assistance rapide. Au-delà des armes, l’Ukraine doit bénéficier de toute urgence d’une aide financière pour maintenir son économie à flot. Le Groupe BEI est déterminé à apporter des solutions dès maintenant, là où elles sont les plus nécessaires, dans le cadre des efforts de soutien de l’UE. Je me félicite qu’avec la Commission européenne, le Groupe BEI soit en mesure d’aider les petites et moyennes entreprises et d’améliorer la situation de l’économie ukrainienne dévastée par la guerre. »

Alessandro Tappi, directeur des investissements du FEI : « Le Fonds européen d’investissement a montré son engagement à soutenir l’activité de prêt en faveur des petites et moyennes entreprises d’Ukraine. Nous avons commencé à intervenir en Ukraine il y a sept ans et avons garanti jusqu’à 415 millions d’EUR de prêts. Plus tôt dans l’année, nous avons revu notre soutien et approuvé une augmentation du volume garanti pour 125 millions d’EUR supplémentaires de prêts, fournissant ainsi la couverture du risque de crédit indispensable pour les PME ukrainiennes des secteurs de l’agriculture, de la production manufacturière et du commerce. Nous sommes impatients de pouvoir mettre en œuvre le mécanisme de garantie EU4Business en étroite coopération avec la BEI, la Commission européenne et nos institutions financières partenaires en Ukraine. »