La BEI se tient aux côtés de l’Ukraine à l’occasion de la conférence de Londres pour la reconstruction du pays.

La BEI et le ministère pour la restauration de l’Ukraine signent un protocole d’accord visant à accélérer les efforts de reconstruction.

Les parties conviennent de soutenir des projets pour le redressement de l’Ukraine à hauteur de 840 millions d’EUR, tout en appuyant les objectifs d’adhésion du pays à l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures (le ministère pour la restauration) ont signé ce jour, au début de la conférence sur la reconstruction de l’Ukraine organisée à Londres par les gouvernements britannique et ukrainien, un protocole d’accord visant à soutenir les infrastructures essentielles de l’Ukraine.

Les parties sont convenues de préparer et de faciliter de nouveaux investissements pour un montant de 840 millions d’EUR dans les domaines suivants :

la reconstruction des infrastructures municipales, telles que les logements sociaux, les hôpitaux et les écoles ;

l’eau et l’assainissement ;

les réseaux de transport et les transports publics urbains ;

les capacités numériques et de cybersécurité ;

l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics.

L’accord contribuera à apporter une réponse aux besoins prioritaires urgents en matière de reconstruction et de redressement identifiés par l’État ukrainien, la Banque mondiale, la Commission européenne et les Nations unies dans le cadre de la deuxième évaluation rapide des dommages et des besoins.

Oleksandr Kubrakov, vice-premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures : « Depuis le début de l’invasion massive russe, la Banque européenne d’investissement a versé 1,7 milliard d’EUR de soutien financier immédiat à l’Ukraine. Ayant vocation à répondre aux besoins du budget de l’État, ces fonds ont soutenu l’économie ukrainienne. Aujourd’hui, nous élargissons notre coopération à la reconstruction de l’Ukraine. Nous collaborerons sur un certain nombre de projets visant à restaurer les infrastructures municipales et de transport, à améliorer l’efficacité énergétique et plus encore. Nous apprécions le soutien que la Banque a déjà apporté au peuple ukrainien et nous remercions Werner Hoyer, président de la BEI, pour sa coopération et le rôle essentiel joué par la Banque en faveur de la stabilité de l’Ukraine en temps de guerre. »

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « Les Ukrainiens nous ont montré qu’ils pouvaient reconstruire à grande vitesse même sous le feu ennemi. Nous devons soutenir leur résilience. Aujourd’hui, nous signons un protocole d’accord avec le ministère pour la restauration afin de préparer et faciliter de nouveaux investissements à hauteur de 840 millions d’EUR dans des projets d’infrastructures essentielles en vue d’assurer le redressement en dépit des conditions difficiles. Nous avons reconstruit avant, et en solidarité avec l’Ukraine et nos partenaires de l’UE, nous allons reconstruire à nouveau, en créant les conditions d’un avenir meilleur, au sein de l’Union européenne. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Ukraine : « Nous avons agi rapidement pour aider l’Ukraine, en apportant 1,7 milliard d’EUR sous forme d’aide d’urgence depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022. Et nous poursuivons sur notre lancée. Au moment où nous parlons, les efforts de reconstruction portent leurs fruits et des infrastructures tangibles sont mises en place : il y a trois semaines, nous avons ouvert un centre de réadaptation pour personnes porteuses de handicaps dans la région de Poltava, qui aujourd’hui prend en charge plus de 300 enfants. Dans deux semaines, nous ouvrirons un établissement de santé qui fournira des soins ambulatoires à 46 300 personnes. C’est pourquoi nous sommes ravis de signer ce protocole d’accord aujourd’hui avec le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures, qui est responsable de la restauration de l’Ukraine. Il souligne une fois de plus l’engagement indéfectible de la BEI à aider l’Ukraine sur sa trajectoire de reconstruction. Dans le cadre de cet accord, nous apportons des projets d’une valeur de 840 millions d’EUR qui auront un impact réel sur le terrain, aidant l’Ukraine à se redresser et fournissant des services de base à sa population. La BEI continuera d’aider à construire un avenir pour l’Ukraine au moment où le pays canalise ses efforts pour repousser l’invasion russe. »

Le soutien continu de la BEI à l’Ukraine face à la guerre russe

Depuis le début de la guerre en 2022, la BEI a débloqué 2,4 milliards d’EUR d’aide d’urgence à l’Ukraine, y compris la nouvelle contribution de l’UE à l’initiative de la BEI « EU for Ukraine » qui permettra de mettre à disposition 100 millions d’EUR de nouveaux financements. La BEI a déjà décaissé 1,7 milliard d’EUR.

Un montant supplémentaire de 4 milliards d’EUR ainsi que l’accès à la plateforme de conseil EMBRACE ont été accordés aux collectivités des États membres de l’UE qui ont accueilli des réfugiés de guerre ukrainiens.

Par l’intermédiaire de l’organe philanthropique de la Banque, l’Institut BEI, le Groupe BEI a versé 3,6 millions d’EUR d’aide humanitaire pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine.

En mars 2023, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un nouveau train de mesures de soutien à l’Ukraine (l’initiative « EU for Ukraine »), qui prévoit un fonds fiduciaire (le « fonds EU4Ukraine ») destiné à fournir des garanties partielles de portefeuille pour les prêts de la BEI, les prêts concessionnels et les financements à impact. Grâce à ces mesures, la BEI pourra continuer à financer des projets urgents et vitaux sous l’égide de l’UE, en attendant une solution de financement plus permanente. La récente contribution de 100 millions d’EUR de la part de l’Italie au fonds EU4Ukraine de la BEI, ainsi que les engagements à venir en matière de soutien, contribueront à renforcer la résilience de l’Ukraine et à ouvrir la voie d’une adhésion à l’UE.