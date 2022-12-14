À la Conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l’Ukraine, qui s’est tenue à Paris, Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a confirmé une nouvelle intensification du soutien financier et consultatif de la BEI en faveur du relèvement de l’Ukraine et de son adhésion à l’UE.

Depuis le début de la guerre, œuvrant main dans la main avec la Commission européenne et l’État ukrainien, le Groupe BEI a décaissé plus de 1,7 milliard d’EUR pour répondre aux besoins les plus urgents du pays et garantir l’accès de la population ukrainienne à l’eau, au chauffage et à l’électricité dans les mois à venir.

La BEI entend amplifier ses programmes de redressement en cours au moyen de plusieurs nouveaux investissements bénéficiant aux écoles, aux hôpitaux, à des projets numériques, aux infrastructures d’approvisionnement en eau, aux transports et à des initiatives dans le domaine de l’hydroélectricité.

L’l’Institut BEI, qui est l’organe philanthropique du Groupe BEI, fait un don supplémentaire de 1 million d’EUR pour soutenir les orphelinats ukrainiens de type familial et acheter des ambulances, des camions de pompiers et des générateurs pour l’Ukraine.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), a assisté à Paris à la Conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l’Ukraine, organisée conjointement par la France et l’Ukraine. Cette conférence est une nouvelle étape importante dans la série d’événements internationaux visant à coordonner le soutien indéfectible que la communauté internationale apporte à l’Ukraine face à cette guerre injustifiée et aux attaques impitoyables de la Russie contre les infrastructures civiles, en particulier dans le domaine de l’énergie et de l’approvisionnement en eau.

Décrivant le rôle de la BEI dans le soutien à la résilience et à la reconstruction de l’Ukraine, Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a déclaré : « Depuis les premiers jours qui ont suivi l’invasion de la Russie, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires ukrainiens, ainsi qu’avec la Commission européenne et d’autres interlocuteurs, en vue de mobiliser des financements immédiats répondant aux besoins les plus urgents de l’Ukraine, puis de donner la priorité à la mise en œuvre des projets existants qui apportent la plus grande contribution à l’amélioration ou la reconstruction des infrastructures critiques du pays. Le renouvellement du réseau ferroviaire, des routes et des ponts permettra à l’Ukraine d’assurer la circulation des personnes, des marchandises et des céréales. La réparation des infrastructures endommagées du secteur de l’énergie est tout aussi importante, car l’ensemble du pays est aux prises avec les conditions hivernales et les attaques contre les infrastructures. La BEI prolonge également son soutien apporté de longue date au gestionnaire de réseau de transport d’énergie ukrainien Ukrenergo pour lui permettre d’assurer la stabilité de son fonctionnement. La remise en état et les réparations d’urgence du réseau de transport permettront de maintenir la continuité de l’approvisionnement en énergie des entreprises et des ménages. Je suis fière d’annoncer que le Groupe BEI, agissant par l’intermédiaire de l’Institut BEI, intensifie son aide humanitaire en vue de l’hiver froid et difficile qui s’annonce. Avec ce financement humanitaire supplémentaire de 1 million d’EUR apporté via l’Institut BEI, nous sommes heureux de contribuer à l’instauration de conditions de vie normales pour les orphelins et les civils touchés par cette guerre brutale.

« L’invasion russe n’a fait que renforcer notre détermination à soutenir l’Ukraine et à nous tenir à ses côtés. Pour l’avenir, notre priorité est de penser à plus long terme et d’aider l’Ukraine à se reconstruire. L’État ukrainien a élaboré un solide plan de redressement national, qui facilite, entre autres, la coopération. Il est urgent avant tout de disposer de ressources financières supplémentaires. En collaboration avec la Commission européenne, l’Ukraine et d’autres partenaires européens et internationaux, nous préparons déjà le terrain afin d’être en mesure d’intensifier encore le soutien financier et consultatif apporté à l’Ukraine, et ce au-delà de ses besoins immédiats, dans la perspective d’une adhésion à l’UE. »

Aide financière immédiate de la BEI pour répondre aux besoins les plus urgents du pays

Lors de la conférence de Paris, la vice-présidente Teresa Czerwińska a rappelé la réaction rapide de la BEI face à l’invasion russe et aux besoins immédiats de l’Ukraine. En décembre 2022, le total des fonds de la BEI versés à l’Ukraine – également grâce au soutien crucial de la Commission européenne – dépassait la barre des 1,7 milliard d’EUR.

Lorsque la guerre a éclaté, la banque de l’UE a réagi immédiatement : en mars, la BEI a décaissé 668 millions d’EUR pour couvrir les besoins les plus immédiats de l’Ukraine. Avec le soutien de la Commission européenne, la BEI a achevé, en octobre, le décaissement de 1,05 milliard d’EUR supplémentaires au titre du deuxième train de mesures visant à soutenir les investissements prioritaires pour le redressement du pays.

Sur ce montant, environ 650 millions d’EUR bénéficieront à l’agence ukrainienne chargée des infrastructures routières (Ukravtodor) et à la compagnie ferroviaire ukrainienne (Ukrzaliznytsia) pour les réparations et la reconstruction d’urgence dans le secteur des infrastructures de transport routier et ferroviaire, l’urgence absolue étant la construction de liaisons de transport manquantes (ponts modulaires, par exemple), mais aussi la construction de dispositifs de protection pour les infrastructures énergétiques et les postes électriques. Un montant de 50 millions d’EUR ira au gestionnaire du réseau de transport d’énergie ukrainien Ukrenergo afin de renforcer sa résilience financière et de l’aider à maintenir l’approvisionnement énergétique des entreprises et des ménages. Une somme de 350 millions d’EUR a été affectée au ministère du développement des communautés et des territoires pour couvrir les besoins en chauffage pendant l’hiver, remettre les équipements municipaux en état de fonctionnement et procéder à la modernisation thermique de bâtiments résidentiels et publics, notamment des hôpitaux, des jardins d’enfants, des écoles, des écoles professionnelles et des établissements d’enseignement supérieur endommagés.

Soutien à la réparation d’urgence du réseau électrique

La BEI continuera de travailler en étroite collaboration avec Ukrenergo afin de lui fournir d’urgence 86 millions d’EUR supplémentaires dans le cadre d’un contrat existant, dans le but de soutenir les interventions d’urgence pour réparer le réseau électrique. Ce financement aidera Ukrenergo à maintenir ses activités et à assurer la continuité de services vitaux pour les entreprises et les citoyens ukrainiens. Un dispositif d’urgence sera mis en place pour aider à raccorder les clients n’ayant plus accès au réseau, prévenir les interruptions de l’approvisionnement en électricité et maintenir une fourniture fiable de services énergétiques vitaux pour la population ukrainienne cet hiver.

Des discussions similaires sont menées avec l’exploitant des principales centrales hydroélectriques le long du Dniepr et du Dniester (Ukrhydroenergo). Il est prévu de réaffecter et de décaisser au moins 50 millions d’EUR début 2023, afin d’aider Ukrhydroenergo à acheter les équipements dont elle a besoin.

Gestion de projets d’infrastructures municipales essentielles

Sur fond d’agression russe, la BEI continue de travailler avec les municipalités et les ministères ukrainiens à la réparation d’écoles, d’hôpitaux, d’infrastructures d’approvisionnement en eau, de réseaux de chauffage urbain, de logements pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays, etc. Les villes ukrainiennes ont présenté plus de 1 000 propositions de projets de reconstruction au titre du premier appel à propositions relevant du programme de la BEI consacré au relèvement de l’Ukraine (d’autres appels seront lancés dans les mois à venir). Un appel à propositions de 300 millions d’EUR à destination des villes sera lancé d’ici la fin de l’année dans le cadre du projet relatif à l’efficacité énergétique des bâtiments publics en Ukraine. Les villes ukrainiennes seront invitées à soumettre des projets de modernisation thermique, de réparation des bâtiments endommagés par la guerre et d’adaptation de ces derniers aux besoins des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Ces deux programmes sont mis en œuvre par la BEI en collaboration avec le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

La BEI entend amplifier ses programmes de relance existants afin de soutenir des projets axés sur les infrastructures municipales essentielles. Cela passera notamment par la fourniture de solutions à court et moyen terme aux pénuries d’eau, domaine dans lequel la Banque collabore avec l’agence allemande pour la coopération internationale (GIZ).

La BEI œuvre également avec le ministère ukrainien de la transformation numérique à l’élaboration de plusieurs initiatives numériques, y compris la création d’un système intégré de réponse aux situations d’urgence à caractère civil basé sur le numéro d’urgence 112.

Restaurer et moderniser les infrastructures de transport dans les villes ukrainiennes

La reconstruction des transports durables dans les villes ukrainiennes est la priorité non seulement des plans de redressement à long terme pour l’après-guerre, mais aussi des initiatives et programmes actuels de soutien de la BEI. Les villes ukrainiennes vivent encore sous la menace de dommages potentiels résultant de l’agression russe, mais il est incontestablement nécessaire de reconstruire et de moderniser dès maintenant les infrastructures de mobilité urbaine pour permettre à la population de se déplacer. La BEI continue d’aider les villes à financer les transports publics. C’est la raison pour laquelle Kiev, Lviv et Odessa – trois villes confrontées à un afflux massif de personnes déplacées à l’intérieur du pays – recevront un total de 13,7 millions d’EUR de fonds de la BEI au cours des prochains mois pour payer des tramways produits et livrés par des fabricants ukrainiens.

Afin de promouvoir un redressement résilient et durable après la guerre et de développer la capitale ukrainienne, la BEI et la municipalité de Kiev ont décidé de commencer à préparer un certain nombre de projets revêtant une importance vitale pour le développement urbain durable de la ville, comme la modernisation du matériel roulant du métro de Kiev pour un coût estimé à plus de 500 millions d’EUR, le prolongement du métro de Kiev pour un coût estimé à plus de 500 millions d’EUR et la reconstruction de logements sociaux touchés par les bombardements russes.

Enfin, la deuxième ville d’Ukraine par la taille, Kharkiv, a reçu une subvention d’assistance technique de 400 000 EUR du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) géré par la BEI pour mener les préparatifs nécessaires à l’achat d’une nouvelle flotte de tramways et à la reconstruction de l’infrastructure de tramway ravagée par la guerre.

Apporter une aide humanitaire aux victimes ukrainiennes de la guerre

Pour venir en aide aux personnes subissant les répercussions de la guerre en Ukraine, l’Institut BEI, qui est l’organe philanthropique du Groupe BEI, a mis en place sans tarder un programme d’aide humanitaire inédit de 2,5 millions d’EUR. Ce don est déployé par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales (ONG) avec lesquelles l’Institut BEI a instauré un partenariat de confiance. En septembre, ce don a été suivi d’un autre de 95 000 EUR pour deux projets (TUMO, un centre de création numérique, et All for Victory Charity Foundation, une ONG ukrainienne) visant à former des adolescents ukrainiens réfugiés et à fournir des repas à ceux et celles en Ukraine qui n’ont que peu ou pas accès à la nourriture.

Ce jour, la BEI a approuvé deux dons supplémentaires à l’Ukraine : 800 000 EUR pour soutenir les orphelinats de type familial coordonnés par la Fondation Olena Zelenska et 200 000 EUR en faveur de LUkraine asbl, une organisation à but non lucratif représentant la communauté ukrainienne du Luxembourg, pour l’achat d’ambulances, de camions de pompiers, de générateurs et d’autres articles répondant aux besoins humanitaires du peuple ukrainien.

Soutenir les pays de l’UE voisins de l’Ukraine qui accueillent des réfugiés ukrainiens

Le déclenchement de la guerre et l’agression russe en Ukraine ont provoqué un afflux sans précédent de réfugiés. Plusieurs millions de personnes ont quitté le pays pour trouver refuge dans l’Union européenne. Face à cette situation, en mai, la BEI a approuvé un programme de 4 milliards d’EUR afin d’aider les autorités nationales, les villes, les régions et les collectivités locales de tous les États membres de l’UE à répondre à des besoins urgents en matière d’investissement et à relever les défis liés à l’accueil et à l’intégration des réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine.

Ce soutien financier est complété par la plateforme de conseil EMBRACE, qui apporte une assistance technique gratuite pour évaluer rapidement les besoins locaux et planifier, hiérarchiser et préparer les investissements correspondants.

Informations générales

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

