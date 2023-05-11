© Wingcopter

Les drones de fret de Wingcopter assureront des livraisons rapides, propres et d’un bon rapport coût-efficacité dans des zones rurales difficiles d’accès dans le monde entier

L’investissement de 40 millions d’EUR de la BEI aidera l’entreprise à accélérer la production de son modèle phare Wingcopter 198, à étendre ses services de livraison en Europe et au-delà et à accélérer ses efforts d’innovation

Cet accord bénéficie du soutien du programme InvestEU visant à faciliter la transition vers une économie durable

La Banque européenne d’investissement (BEI) effectuera un investissement en quasi-fonds propres de 40 millions d’EUR dans Wingcopter GmbH, un chef de file européen et un pionnier de la technologie des drones sans pilote et des services connexes. Wingcopter a été fondée en 2017 dans le Land allemand de la Hesse. Ses aéronefs électriques sans pilote jouent déjà un rôle dans plusieurs projets commerciaux et humanitaires à petite échelle. Par exemple, au Malawi, dans le cadre d’un projet conjoint avec l’UNICEF et la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, les drones de Wingcopter ont livré des médicaments et des fournitures médicales vitaux à des communautés rurales situées dans des zones difficiles d’accès.

L’investissement de la BEI est soutenu par le programme InvestEU de la Commission européenne dans le cadre de son volet « infrastructures durables ». Le recours à des drones de fret électriques pour livrer des produits de première nécessité peut remplacer des modes de transport à forte intensité de carbone comme des motos, des camionnettes et des hélicoptères, contribuant ainsi à la transition vers une économie verte et durable.

Le Wingcopter 198 devrait être utilisé pour la première fois cet été en Allemagne, Wingcopter lançant un projet pilote dans le sud de la Hesse pour tester le potentiel du transport à la demande de provisions et d’autres biens de consommation. L’objectif du projet mené en collaboration avec l’université des sciences appliquées de Francfort est d’améliorer l’offre locale dans les collectivités rurales allemandes grâce à un service de livraison durable. Il est financé par le ministère fédéral allemand du numérique et des transports.

Ce qui rend les drones de fret de Wingcopter vraiment uniques, c’est leur capacité aussi bien à décoller et atterrir verticalement qu’à parcourir de longues distances rapidement et efficacement, tels des avions, sans avoir besoin d’infrastructures coûteuses. Ils peuvent transporter jusqu’à 5 kilogrammes et couvrir des distances allant jusqu’à 100 kilomètres. Les principales composantes du matériel et du logiciel sont brevetées dans le monde entier. Il s’agit déjà d’un modèle alimenté exclusivement par batterie. L’équipe de Wingcopter, en collaboration avec le ZAL Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH (centre de recherche aéronautique appliquée), basé à Hambourg, met actuellement au point un système à l’hydrogène vert afin d’allonger encore les temps de vol.

L’investissement de la BEI vient s’ajouter aux ressources levées auprès d’un solide groupe international d’investisseurs, dont le groupe REWE, l’un des principaux distributeurs en Europe, ITOCHU, conglomérat japonais figurant au classement Fortune Global 100, Xplorer Capital, basé dans la Silicon Valley, et Expa, la société d’investissement de Garrett Camp, cofondateur d’Uber. Grâce à l’ensemble des engagements des investisseurs, Wingcopter sera en mesure d’augmenter les capacités de son drone phare, d’obtenir une approbation réglementaire sur des marchés clés et de déployer ses drones à grande échelle dans des réseaux durables de livraison du dernier kilomètre pour devenir un fournisseur mondial de services logistiques dans de nombreux secteurs.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des activités de la Banque en Allemagne : « L’Europe est aujourd’hui le chef de file mondial des technologies propres, et nous devons faire tout notre possible pour maintenir cette avance. Le soutien à des pionniers européens d’envergure mondiale dans les technologies propres, comme Wingcopter, est au cœur de notre mission. Les drones de fret électriques constituent un segment vertical important pour l’avenir des transports et de la logistique durables. Cet investissement souligne notre engagement à accompagner la création et la croissance des entreprises de technologies vertes de pointe dans l’Union européenne, à renforcer la compétitivité technologique, à créer des emplois hautement qualifiés, à ouvrir de nouveaux marchés, tout en préservant la nature. Nous sommes fiers de soutenir cette réussite européenne. »

Paolo Gentiloni, commissaire chargé de l’économie : « Cet accord est un excellent exemple de la manière dont InvestEU aide les entreprises à accéder aux capitaux dont elles ont besoin pour innover et se développer. InvestEU continuera à soutenir des investissements qui permettront à l’Europe de conserver sa position de chef de file mondial dans le développement et la production de produits innovants dotés d’applications pratiques positives dans le monde réel. »

Tom Plümmer, cofondateur et PDG de Wingcopter : « Nous tenons à remercier la Banque européenne d’investissement pour la confiance et le soutien qu’elle nous accorde à l’heure où nous cherchons à nous imposer comme un chef de file mondial de la livraison par drones de produits de première nécessité, allant des fournitures médicales aux provisions. Notre objectif est également d’améliorer la qualité de vie en créant de nombreux emplois, dans les domaines de la R-D et de la fabrication, à notre siège en Europe comme dans les pays où nous fournissons des services. Nous formons et préparons des jeunes sur place à exploiter nos réseaux de livraison par drones. C’est pourquoi nous avons besoin de partenaires solides comme la BEI pour mettre en place une technologie de livraison par drones et des services de logistique fiables, efficaces et sûrs. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Wingcopter est un fabricant allemand de drones tout électriques sans pilote et un fournisseur de services de livraison par drones. Il a vocation à améliorer les chaînes d’approvisionnement médicales et la logistique pour les produits de première nécessité. L’équipe de 150 personnes s’emploie à améliorer le quotidien et à sauver des vies dans le monde entier grâce à des applications utiles sur les plans commercial et humanitaire. Wingcopter a été reconnu comme un pionnier technologique et un innovateur mondial par le Forum économique mondial.

Grâce à son mécanisme breveté de rotor basculant et à ses algorithmes de logiciel propriétaire, le Wingcopter 198 peut décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère à rotors multiples, mais également parcourir de longues distances aussi efficacement et rapidement qu’un aéronef à voilure fixe, même en cas de pluie et de vent.

Parmi les investisseurs de Wingcopter figurent la Banque européenne d’investissement (BEI), le groupe REWE, Salvia, XAI technologies, Xplorer Capital, Futury Capital, ITOCHU, DRONE FUND, SYNERJET, Expa, Hessen Kapital III et Corecam Capital Partners.