La Banque aidera TMB à suivre et à mesurer l’impact des plans actuels de prévention du harcèlement afin d’accroître l’accessibilité des services de transport

Ce projet devrait améliorer la qualité du réseau métropolitain de transport public de TMB, qui comprend le métro et le bus, encourageant ainsi l’utilisation des transports publics

L’inclusion du critère de l’égalité entre les sexes dans l’élaboration des plans de transport fait partie intégrante du soutien consultatif apporté par la BEI dans le contexte de ses projets de financement de la mobilité durable

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord portant sur des services de conseil avec TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), l’opérateur de transports publics de Barcelone, afin de renforcer encore la sécurité du réseau contre toutes les formes de harcèlement. Cet accord est signé dans le cadre du projet d’investissement de 50 millions d’EUR financé par la BEI pour l’acquisition de nouveau matériel roulant qui améliorera l’accessibilité du réseau de transport métropolitain de Barcelone.

L’accord portant sur des services de conseil met particulièrement l’accent sur la lutte contre le harcèlement sexuel fondé sur le genre souvent vécu par les femmes, les personnes LGBTQI+ et d’autres groupes vulnérables. Il aidera TMB à évaluer l’impact et à renforcer les mesures de prévention du harcèlement déjà adoptées, comme la mise en place d’agents vêtus de violet, l’installation sur l’ensemble du réseau de caméras de vidéosurveillance en temps réel (plus de 8 000 dans le métro et 4 500 dans le bus) et l’éclairage à LED, entre autres.

Plus de 500 millions de trajets effectués par an

Chaque année, plus de 370 millions de trajets sont effectués en métro et plus de 170 millions en bus sur le réseau de TMB à Barcelone. La priorité de TMB est de prévenir le harcèlement sur son réseau de transport public et d’intervenir rapidement, en veillant à ce que les protocoles et les procédures en place soient très efficaces pour arrêter et prévenir toute forme de harcèlement. Ces mesures renforcées peuvent prendre la forme de campagnes de sensibilisation et de publicité en faveur de la prévention, de formations spécifiques permettant aux agents publics et aux autorités de mieux gérer les situations complexes, de renforcer les systèmes de surveillance et d’améliorer l’éclairage dans les espaces publics, les arrêts de bus, les halls, les plateformes et les couloirs de métro.

Le soutien consultatif aidera également TMB à mieux comprendre si des ressources supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre ses plans de pointe en matière de prévention du harcèlement et une feuille de route pour faciliter le déploiement de l’une des mesures susmentionnées. Une enquête adoptant une perspective sexospécifique sera lancée dans le cadre des services de conseil afin d’obtenir des informations supplémentaires sur la perception des usagers des transports publics en matière de sécurité sur le réseau de TMB à Barcelone. TMB entend en particulier répondre à toutes les préoccupations et à tous les besoins des femmes, des personnes LGBTQI et d’autres populations vulnérables. Les résultats de cette enquête ainsi que le plan de mise en œuvre seront essentiels pour plaider en faveur d’investissements adoptant une perspective sexospécifique dans des plans de prévention solides et des améliorations potentielles de l’infrastructure de TMB.

Laia Bonet, présidente de TMB, a déclaré que « les transports publics doivent être un endroit sûr pour tout le monde, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur genre, et pour TMB cette question est une priorité absolue ». De plus, concernant les services de conseil de la BEI, Laia Bonet a indiqué qu’« avec ce projet, nous voulons renforcer nos politiques et nos actions en matière de lutte contre toutes les formes de harcèlement ».

Hristo Stoykov, chef du département Services de conseil à la BEI, a précisé que « la promotion de l’utilisation des transports publics est un élément important de nos efforts collectifs pour atteindre nos objectifs climatiques ambitieux. Les investissements dans des infrastructures de mobilité qui sont bien conçues et mises en œuvre en tenant compte des besoins des femmes créent des emplois et sont susceptibles d’augmenter les revenus de toutes et tous. Pour leur part, les villes plus inclusives contribuent à la stabilité des économies locales, en aidant à financer des services publics qui profitent à l’ensemble de la population. » Avant d’ajouter : « Les services de conseil de la BEI sont ravis de s’associer à TMB pour faire en sorte que l’environnement de la mobilité soit encore plus inclusif, sûr et accessible à tout le monde. Ce partenariat nous aidera également à repérer d’autres bonnes pratiques pour mieux protéger les femmes et les autres groupes vulnérables contre toutes les formes de harcèlement dans le cadre de nos investissements en faveur de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne. »

Conseils à l’appui de l’inclusion des femmes

Pour que les plans de transport et stratégies de mobilité durables soient couronnés de succès, il convient de noter que la majorité des usagers des transports publics sont souvent des femmes et que, par conséquent, il y a lieu de les placer au centre du processus de planification afin de s’assurer que les services de transport répondent correctement à leurs besoins. Les solutions de mobilité inclusive devraient tenir compte non seulement des exigences physiques liées aux véhicules, aux arrêts d’autobus, aux installations sanitaires et à d’autres infrastructures, mais aussi de la fréquence et de la disponibilité des transports publics, ainsi que de la présence de personnel de sécurité dans les véhicules et les stations. L’inclusion du critère de l’égalité entre les sexes dans des projets de mobilité durable fait partie intégrante du soutien consultatif apporté par la BEI.

Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur l’égalité de genre et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes, dans le but d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’émancipation économique des femmes dans son modèle d’activité et de l’appliquer en matière de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. En 2022, la Banque a investi environ 4 milliards d’EUR, dont 2,4 dans l’UE, pour des projets des secteurs public et privé qui soutiennent l’égalité de genre et l’autonomisation économique des femmes dans des domaines tels que la bioéconomie, le numérique, l’énergie, la santé, la mobilité, l’aménagement urbain et l’eau.

La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. La banque de l’UE prône la diversité et l’inclusion non seulement en raison des avantages indéniables qu’elles procurent sur le plan opérationnel, mais aussi parce qu’elles enrichissent l’environnement de travail pour l’ensemble du personnel.

Informations générales

BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a enregistré une nouvelle année de résultats impressionnants en Espagne. Le total des financements signés a atteint 9,9 milliards d’EUR en 2022, avec un soutien record en faveur de projets respectueux du climat.

TMB

TMB est le principal opérateur de transport public en Catalogne. Avec plus de 8 500 employés, la société exploite le réseau de métro et de bus de la ville de Barcelone et de 10 autres municipalités grâce à une flotte de 1 140 véhicules. TMB entend travailler au service des clients et des citoyens. Parmi les grandes lignes de son plan stratégique à l’horizon 2025 figurent la durabilité, l’accessibilité universelle, l’innovation et la promotion des transports publics.