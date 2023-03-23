© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement va accorder un prêt de 600 millions d’EUR à l’entreprise allemande de services collectifs EnBW.

Le parc éolien He Dreiht, d’une puissance de 960 MW, fournira de l’électricité verte à 1,1 million de foyers.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va soutenir la construction du nouveau grand parc éolien He Dreiht grâce à un prêt de 600 millions d’EUR à l’entreprise allemande de services collectifs Energie Baden‑Württemberg AG (EnBW). Ce parc éolien au large des côtes allemandes de la mer du Nord comprendra 64 éoliennes, d’une puissance de 15 MW chacune, et fournira de l’électricité verte à 1,1 million de foyers. Le coût total du projet s’élèvera à 2,4 milliards d’EUR.

EnBW est un concepteur et un exploitant de parcs éoliens marins expérimenté. Le parc éolien He Dreiht sera situé dans la zone exclusive économique de l’Allemagne en mer du Nord, à environ 90 km au nord-ouest de l’île de Borkum et à 110 km à l’ouest de Helgoland. Dans cette zone, EnBW exploite déjà les parcs éoliens marins Hohe See et Albatros. Le nouveau parc éolien bénéficiera de cette proximité et de la plateforme de services existante d’EnBW dans la ville côtière d’Emden.

Tennet, l’opérateur de réseau électrique néerlandais-allemand, établira le raccordement au réseau au moyen d’une station de conversion en mer et de deux câbles d’exportation à courant continu haute tension sur une distance de 120 km sous la mer et de 110 km sur la terre.

Les travaux de construction devraient durer deux ans et neuf mois. Les travaux d’installation devraient être réalisés entre avril et août 2024, avec l’installation des éoliennes et des câbles entre avril et août 2025. Le raccordement au réseau est prévu pour décembre 2025 et l’exploitation commerciale devrait également être lancée à la fin de cette même année.

Les fournisseurs d’EnBW sont des chefs de file du marché, comme Vestas, le fabricant d’éoliennes. Ses éoliennes de 15 MW constituent une évolution de ses éoliennes phares existantes de 10 MW. Steelwind Nordenham fournira les fondations monopieux et Sif/Smulders les pièces de transition. Heerema ancrera les fondations dans le sol marin et Seaway posera les câbles d’interconnection. Tous les fournisseurs ont une solide expérience de la réalisation de projets à grande échelle dans le secteur de l’éolien en mer.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne : « La BEI est fière d’avoir été parmi les premiers investisseurs dans les parcs éoliens marins et elle continuera à soutenir le développement et le déploiement de cette technologie. Ce grand parc éolien marin, qui peut fournir de l’électricité à plus d’un million de foyers, est une bonne nouvelle pour la transition vers une énergie verte, qui est une priorité absolue pour la BEI en tant que banque européenne du climat. »

Thomas Kusterer, directeur financier d’EnBW : « La BEI, en tant que bailleur de fonds, a déjà soutenu EnBW pour ses premiers parcs éoliens marins EnBW Baltic 1 en 2011 et EnBW Baltic 2 deux ans plus tard. Depuis plus de dix ans, EnBW démontre sa compétence en matière d’éolien marin. À ce jour, nous avons mis en service une puissance installée de 976 MW. Le prêt de 600 millions d’EUR accordé par la BEI à l’appui de notre nouveau parc éolien de 960 MW, He Dreiht, est essentiel pour assurer le financement à long terme du plus grand projet éolien marin entièrement commercial jamais réalisé en Allemagne. La Banque est l’un des premiers bailleurs de fonds au monde pour les mesures de protection du climat et la durabilité écologique. Son engagement continu témoigne de sa confiance dans la stratégie d’entreprise durable d’EnBW. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

La BEI et la sécurité énergétique. Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré plus de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux et les capacités de stockage intervenus en temps utile aident maintenant les États membres à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En octobre 2022, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de relever les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres pour soutenir l’objectif REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles russes. Un montant supplémentaire de 30 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, et viendra s’ajouter au soutien déjà solide de la BEI aux énergies propres. On estime que le train de mesures REPowerEU mobilisera encore 115 milliards d’EUR d’ici 2027, contribuant ainsi de manière substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements pour le climat au cours de cette décennie.