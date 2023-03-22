Un accord relatif à la plus importante subvention d’investissement jamais accordée par l’UE à la Macédoine du Nord a été signé aujourd’hui à Skopje.

Il témoigne de l’engagement de l’UE et de la BEI, dans le cadre de l’Équipe Europe, de renforcer la résilience économique et climatique de la région et d’améliorer les conditions de vie dans le pays.

Le Groupe BEI a investi au total 750 millions d’EUR dans les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les Balkans occidentaux.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui se consacre aux activités en dehors de l’Union européenne, a signé une subvention à l’investissement de 70 millions d’EUR avec le gouvernement de la République de Macédoine du Nord en vue de la construction d’une station d’épuration des eaux usées à Skopje. Signée à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, il s’agit de la plus importante subvention à l’investissement allouée au pays au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO). Cet important projet environnemental, qui permettra d’améliorer les conditions de vie de quelque 500 000 personnes, s’inscrit dans le cadre du plan économique et d’investissement de la Commission européenne et du programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, Bojan Maričić, vice-Premier ministre chargé des affaires européennes de la République de Macédoine du Nord, Fatmir Besimi, ministre des finances, Kaja Shukova, ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire, David Geer, ambassadeur de l’UE en Macédoine du Nord, et d’autres hauts responsables, ont participé à cette signature. Le projet est financé par le prêt de 68 millions d’EUR octroyé par BEI Monde, que viennent compléter des fonds de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, de l’État de Macédoine du Nord et des subventions de l’UE au titre du CIBO.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations en Macédoine du Nord, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir apporter ce type de soutien à la Macédoine du Nord en ces temps de crise prolongée et de défis de taille. La signature de cette subvention démontre avec force l’approche de l’Équipe Europe et l’engagement de l’UE envers ce pays, qui chemine sur la voie de l’intégration européenne et régionale, ainsi que de l’amélioration du niveau de vie de sa population. Ce projet devrait engendrer d’importantes améliorations sur le plan environnemental et des retombées positives pour la santé, tout en rapprochant le pays de ses objectifs en matière de protection de l’environnement et de climat. »

Dans sa phase préparatoire, le projet a bénéficié de diverses subventions d’assistance technique émanant de la BEI, de la BERD, du CIBO et de l’État français – un témoignage de l’engagement de l’Équipe Europe en faveur de la Macédoine du Nord et de ses projets prioritaires. Le secteur de l’eau fait également partie des priorités essentielles pour BEI Monde dans le pays. Il s’agit du deuxième investissement dans ce secteur en moins de cinq mois, à la suite d’un prêt de 50 millions d’EUR signé en novembre 2022 pour la construction et la remise en état d’infrastructures d’approvisionnement en eau, de collecte et de traitement des eaux usées, ainsi qu’en faveur de mesures de protection d’urgence contre les inondations pour 80 municipalités de toute la Macédoine du Nord.

Fatmir Besimi, ministre des finances : « L’accord que nous signons aujourd’hui rapproche un peu plus la République de Macédoine du Nord de son objectif de rejoindre la famille européenne. La République de Macédoine du Nord a entamé des négociations avec l’Union européenne et intensifie ses activités à l’appui de cet objectif. Parallèlement, les réformes visant à intégrer l’Europe et à mettre en œuvre les normes européennes dans la vie quotidienne passent à la vitesse supérieure. Outre l’harmonisation avec l’acquis communautaire, élément essentiel de ce processus, nous poursuivons également d’importants projets d’infrastructure qui contribueront au développement global et à la croissance de l’économie. Des projets stratégiques définis sont pris en compte par l’Union européenne et, jusqu’à présent, la Macédoine du Nord a reçu 462 millions d’EUR de subventions pour mettre en œuvre 29 projets de ce type. Leur valeur d’investissement est évaluée à 2,6 milliards d’EUR au total. »

David Geer, ambassadeur de l’UE en Macédoine du Nord : « La voie d’adhésion à l’UE est un processus de transformation, d’amélioration de la qualité et du niveau de vie de la population. L’investissement de l’Équipe Europe dans la station d’épuration de Skopje en est un exemple concret. Cette installation sera en mesure de traiter et de purifier en toute sécurité les eaux usées émanant de près d’un tiers de la population du pays. Elle contribuera à un avenir européen plus vert pour ce pays. »

L’accord relatif à cette subvention à l’investissement a été signé alors que des représentants de pouvoirs publics et d’institutions internationales, des scientifiques et d’autres parties prenantes se réunissaient à New York dans le cadre de la première Conférence des Nations unies sur l’eau organisée depuis cinquante ans. La BEI, l’un des premiers bailleurs de fonds publics du secteur, participe à la conférence. En moyenne, la Banque finance chaque année les infrastructures hydriques à hauteur de 3 milliards d’EUR, en mettant l’accent sur la sécurité de l’approvisionnement en eau et l’adaptation aux changements climatiques. Environ 30 % des projets de la BEI dans le domaine de l’eau sont réalisés en dehors de l’Union européenne, y compris dans certains des pays les plus pauvres et les plus touchés par la sécheresse. Les projets financés aux côtés de partenaires régionaux prévoient de raccorder des villes et des villages à l’eau potable et à l’assainissement, permettent de disposer d’infrastructures résistantes aux inondations et encouragent les populations à recycler leur eau. »

Dans les Balkans occidentaux, la BEI a prêté près de 750 millions d’EUR à l’appui d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement, améliorant ainsi l’accès des habitants à ces services. Les fonds de la Banque ont contribué à la construction de réseaux de distribution d’eau et d’installations de traitement des eaux usées essentiels, ainsi qu’à la mise en place d’infrastructures de protection contre les inondations et de mesures destinées aux zones les plus durement touchées. La Banque cherche à accroître ses investissements dans ce secteur, dans la droite ligne de Global Gateway, la dernière initiative de l’UE, qui vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR en faveur de projets d’infrastructures durables dans le monde.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), qui a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde est conçue de manière à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La BEI intervient sur le territoire de la Macédoine du Nord depuis la création du pays en 1991, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, des autorités locales et des PME. Elle y a investi 1,1 milliard d’EUR à l’appui des PME et de projets dans les secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures de services collectifs. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Macédoine du Nord, consultez la page suivante : La Macédoine du Nord et la BEI.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.