Nouvelle subvention de l’UE de 24 millions d’EUR au titre de Global Gateway pour accélérer la mise en œuvre du projet Gambia Renewable Energy

Projet axé sur l’électrification, grâce à une énergie verte et fiable, des écoles et des centres de santé dans toute la Gambie : plus de 1 000 écoles rurales et de 100 centres de santé bénéficieront de panneaux solaires, de batteries et d’un raccordement au réseau

Au total, l’investissement de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne dans le cadre de l’Équipe Europe dépasse désormais 100 millions d’EUR

Lors de la cinquième Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés, la République de Gambie, l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé la signature d’une subvention de l’UE au titre de Global Gateway d’un montant de 24,08 millions d’EUR, qui sera utilisée parallèlement à un prêt de la BEI de 8 millions d’EUR pour soutenir la mise en œuvre d’un programme de production sur et hors réseau, de transport et de distribution d’électricité renouvelable dans l’ensemble de la Gambie.

Cette nouvelle convention de subvention porte à plus de 100 millions d’EUR le soutien financier global apporté au projet par la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne.

La déclaration de signature relative à cette convention de subvention sera signée ce jour par Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, Seedy Keita, ministre des finances et des affaires économiques de la République de Gambie, et Thomas Östros, vice-président de la BEI.

« Au nom de son excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, et de son gouvernement, je souhaite remercier sincèrement l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) pour leur soutien financier. Cette opération démontre une fois de plus que l’UE et la BEI sont des partenaires de développement solides de la Gambie. Le projet transformera notre secteur de l’électricité par la “solarisation” d’un millier d’écoles et d’une centaine de centres de santé, notamment dans les régions reculées du pays. De plus, il fournira aux bénéficiaires des secteurs de l’éducation et de la santé de l’énergie propre et fiable, réduisant ainsi leur empreinte carbone. Nous sommes en passe de réaliser l’accès universel à l’électricité pour la population gambienne d’ici 2025 », a déclaré Seedy Keita, ministre des finances et des affaires économiques de la République de Gambie.

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « Parmi les priorités de Global Gateway figure l’objectif de donner à tous et à toutes accès à une électricité abordable, fiable et durable. Un tel accès accroît l’autonomie stratégique. Par ailleurs, sans électricité, les populations ne peuvent pas bénéficier pleinement des nouvelles technologies. Je suis ravie de signer cette convention de subvention de 24 millions d’euros pour le financement de panneaux solaires qui serviront à alimenter en électricité des écoles et des centres de santé en Gambie. Ce projet phare en faveur de l’énergie verte est fantastique, car il promeut tout autant l’action pour le climat que le développement humain, l’autonomisation des jeunes et la création de perspectives économiques plus nombreuses dans tout le pays. »

« Il est essentiel d’investir dans les infrastructures énergétiques gambiennes pour améliorer les perspectives économiques et la vie quotidienne de la population. La BEI se félicite en particulier de l’aide supplémentaire accordée par l’Équipe Europe en coopération avec des partenaires gambiens, internationaux et européens. Ces aménagements permettront à la Gambie d’être le premier pays d’Afrique à alimenter en électricité renouvelable la totalité de ses écoles et de ses centres de santé », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. Et d’ajouter : « Il s’agit d’un projet phare et porteur d’impact soutenu par BEI Monde, notre nouvelle branche se consacrant spécifiquement au développement et aux partenariats internationaux en dehors de l’UE. Nous sommes fermement résolus à soutenir l’action pour le climat en Afrique et ailleurs dans le monde. »

Le projet transformera l’accès à l’électricité dans les localités rurales de tout le pays et, grâce à lui, l’enseignement et les services de santé bénéficieront d’une énergie propre et fiable. Plus de 1 000 écoles et de 100 centres de santé situés dans les zones rurales de la Gambie, qui ne disposent actuellement que d’un accès limité à l’électricité, devraient bénéficier d’un approvisionnement énergétique fiable grâce à de nouveaux raccordements au réseau électrique national et à la mise en place de systèmes hors réseau combinant panneaux solaires et batteries.

Une fois opérationnel, le projet augmentera d’un cinquième l’approvisionnement énergétique en Gambie. En plus d’accroître l’accès à l’électricité dans les localités rurales, il soutient la construction d’une nouvelle centrale photovoltaïque à Jambur, près de Banjul, et le renforcement des infrastructures de transport et de distribution d’électricité.

Ce projet est également soutenu par la Banque mondiale.

Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d’investissement a prêté 5,3 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans le secteur de l’énergie en Afrique.

Note aux responsables de publication

À propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI est un partenaire solide du continent africain depuis plus de 55 ans.

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat fort et ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Par l’intermédiaire de BEI Monde, la Banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d’EUR en faveur d’investissements dans les technologies innovantes, l’énergie verte, l’eau, l’éducation, l’agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans 40 pays sur tout le continent. Depuis le début de la pandémie, elle a prêté plus de 8,5 milliards d’EUR à l’appui de nouveaux investissements publics et privés dans toute l’Afrique.

À propos de l’Union européenne (UE)

L’Union européenne est une union économique et politique constituée de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits humains, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, au bénéfice de tous et toutes.