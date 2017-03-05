GAMBIA RENEWABLE ENERGY

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Fiche récapitulative
The project will consist of three components: (1) a grid-connected photovoltaic (PV) power plant with a total installed capacity of 10 MW including an associated battery energy storage Ssation (BESS), (2) a number of off-grid PV and BESS units for rural health clinics, secondary schools and food manufacturing and storage facilities and (3) power grid reinforcement investments to improve security of supply, reduce technical losses and increase its renewable energy take-up capacity.
The development of solar PV energy in The Gambia contributes to EU and national targets for renewable energy generation and the Bank's renewable energy and energy efficiency and climate objectives. It is consistent with the objectives of the Cotonou Agreement, and in line with the Bank's policies of supporting renewable energy development and combating climate change. Improving energy infrastructure is consistent with the EU "Agenda for Change" policy, which identifies energy as an essential driver of economic growth. The project will contribute to reducing the existing electricity supply gap in The Gambia using sustainable solar energy resources.
Details of the environmental impact assessment (EIA) procedures will be reviewed during appraisal, in particular the procedures for ensuring compliance with the EIB's standards and with the principles of EU directives.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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