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GAMBIA RENEWABLE ENERGY

Signature(s)

Montant (.*)
101 911 765 €
Pays
Secteur(s)
Gambie : 101 911 765 €
Énergie : 101 911 765 €
Date(s) de signature
29/12/2020 : 8 000 000 €
11/03/2019 : 12 830 000 €
26/08/2022 : 24 081 765 €
27/12/2018 : 57 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 15 653 147,25 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM ,a 8 428 617,75 € Investment Grants fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 27/12/2018
20170305
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GAMBIA RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK
NATIONAL WATER AND ELECTRICITY COMPANY LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 102 million
EUR 149 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will consist of three components: (1) a grid-connected photovoltaic (PV) power plant with a total installed capacity of 10 MW including an associated battery energy storage Ssation (BESS), (2) a number of off-grid PV and BESS units for rural health clinics, secondary schools and food manufacturing and storage facilities and (3) power grid reinforcement investments to improve security of supply, reduce technical losses and increase its renewable energy take-up capacity.

The development of solar PV energy in The Gambia contributes to EU and national targets for renewable energy generation and the Bank's renewable energy and energy efficiency and climate objectives. It is consistent with the objectives of the Cotonou Agreement, and in line with the Bank's policies of supporting renewable energy development and combating climate change. Improving energy infrastructure is consistent with the EU "Agenda for Change" policy, which identifies energy as an essential driver of economic growth. The project will contribute to reducing the existing electricity supply gap in The Gambia using sustainable solar energy resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Details of the environmental impact assessment (EIA) procedures will be reviewed during appraisal, in particular the procedures for ensuring compliance with the EIB's standards and with the principles of EU directives.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAMBIA RENEWABLE ENERGY
Date de publication
5 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86356656
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170305
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Gambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GAMBIA RENEWABLE ENERGY -Link to World Bank's website for ESIA documentation
Date de publication
24 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95496124
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170305
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Gambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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