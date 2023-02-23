La BEI soutient la lutte mondiale contre la criminalité

Siren, société spécialisée dans l’enquête et le renseignement et chargée d’assurer la sécurité des personnes, des actifs et des réseaux, a annoncé ce jour avoir reçu un financement de 12 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Cette annonce intervient après une année record pour Siren. La société a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 162 %, a obtenu son premier brevet et en a déposé quatre autres, a inauguré un siège social flambant neuf dans le Galway City Innovation District, quartier de Galway consacré à l’innovation, et a été reconnue comme l’une des entreprises à la croissance la plus rapide d’Irlande dans le classement « Technology Fast 50 » de Deloitte.

Au cours de la même période, Siren a signé plusieurs partenariats afin d’apporter à ses clients une suite plus complète de sources de renseignements et de se démarquer sur le marché en tant qu’expérience de recherche unique pour toutes les données tierces. Ces nouveaux partenariats en matière de données fournissent des renseignements sur les risques commerciaux, des renseignements de source ouverte (RSOT), des renseignements sur le « dark web » (réseaux clandestins en ligne) et des renseignements sur les cybermenaces. En outre, Siren a lancé Siren Consulting, une nouvelle unité de projets stratégiques et appliqués.

Des données pour le bien

Siren fournit une plateforme de renseignement avancée aux agences et organisations chargées du maintien de la sécurité publique dans le monde. Elle permet aux enquêteurs d’effectuer des recherches complexes, d’organiser les résultats visuellement et de créer des rapports avancés afin de partager les conclusions avec leurs équipes. Cette plateforme est également utilisée par de grandes sociétés pour protéger leurs actifs et leurs réseaux contre la fraude et les cybermenaces.

Siren s’est associée à des organisations à but non lucratif basées aux États-Unis comme l’Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative (initiative de renseignement contre la traite des êtres humains) et la National Child Protection Task Force (groupe de travail national de protection de l’enfance) qui utilisent sa technologie brevetée pour résoudre des problèmes complexes en matière de renseignement, identifier les trafiquants et réduire la traite des êtres humains.

« Pour Siren, bénéficier du soutien de la Banque européenne d’investissement constitue une étape importante, et nous en sommes très reconnaissants. Pour une entreprise comme la nôtre, qui se trouve à ce stade de croissance, l’accès à un financement de cette ampleur favorisera nos plans d’expansion rapide et nous permettra de fournir à de nombreuses autres organisations un accès à notre technologie unique », a déclaré John Randles, PDG de Siren.

« La Banque européenne d’investissement s’est engagée à soutenir l’innovation en matière de cybersécurité et à accélérer le développement de technologies de pointe pour améliorer la sécurité des citoyens du monde entier. L’appui de 12 millions d’EUR apporté à Siren améliorera l’analyse et les recherches de données afin de lutter contre la traite des êtres humains, de renforcer l’application de la loi et de lutter contre la fraude », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Ce dernier financement en date viendra appuyer le développement de la plateforme Siren dans le nouveau centre mondial de R-D à Galway. Il aidera à accroître les effectifs de 50 % au cours des deux prochaines années, à positionner la marque Siren et à faire connaître les capacités de l’entreprise à un public mondial plus large. Mais surtout, il permettra à Siren d’offrir une valeur accrue aux clients, en particulier dans le domaine du renseignement sur les cybermenaces, de la surveillance opérationnelle, de la criminalité financière, de l’application de la loi et du renseignement. En 2019, Siren a reçu 10 millions d’USD de fonds de série A levés par Atlantic Bridge.

La demande de renseignements à des fins d’enquête

Le Rapport de synthèse d’Interpol sur les tendances mondiales de la criminalité en 2022 a mis en évidence une permanence ou une augmentation des cinq grands types de crimes qu’elle surveille à l’échelle mondiale, notamment en raison de la pandémie. Ces crimes continuent de représenter une menace grave pour la sécurité et le bien-être des entités et acteurs publics et privés, qui vont des agences gouvernementales aux entreprises en passant par les particuliers. Selon le FBI, en 2021, le nombre de meurtres a augmenté de près de 30 % par rapport à 2020, soit la plus forte augmentation jamais enregistrée aux États-Unis.

Outre ces tendances en matière de crimes violents, les organisations de trafiquants de drogues de synthèse continuent d’élargir l’ampleur et la portée de leurs opérations. Cette tendance est particulièrement marquée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande, pays qui forment l’alliance du Groupe des cinq. Compte tenu de la nature délibérément décloisonnée et fortement axée sur les réseaux de ces organisations criminelles, les capacités de Siren en matière d’agrégation de données dans des domaines multiples et de génération de graphiques réseau sont essentielles pour les chercheurs.

Siren permet aux agences et organisations de résoudre des affaires plus rapidement en accélérant les enquêtes grâce à un accès plus facile à des données qui n’avaient auparavant aucun lien entre elles. Ces agences et organisations peuvent visualiser, analyser et ensuite diffuser un ensemble plus précis de liens entre les données à la vitesse et à l’échelle d’une machine.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 160 pays du monde entier. Et par l’intermédiaire de sa branche BEI Monde, qui a été créée en 2022 pour accroître l’impact de ses financements en faveur du développement, elle aide à relever les défis mondiaux et à créer de la croissance et des perspectives sur tous les continents. Au cours des dix dernières années, la BEI a prêté plus de 8 milliards d’EUR pour des investissements à long terme en Irlande, notamment des projets liés à l’éducation, à l’énergie, aux transports, aux logements sociaux, à la santé, à l’agriculture et à l’eau, ainsi que des investissements effectués par de petites entreprises ou ayant trait à la recherche-développement au sein de grandes entreprises.

À propos de Siren

Siren est une solution complète dans le domaine de l’investigation qui protège les personnes, les actifs et les réseaux. Elle associe des données provenant de sources libres et classifiées, et de fournisseurs, permettant ainsi aux analystes et enquêteurs d’étudier les risques, les menaces et les crimes pour des organisations chargées de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la fraude et de la conformité ainsi que des cybermenaces. La technologie brevetée de Siren repose uniquement sur la recherche, offrant à l’utilisateur des fonctionnalités de recherche, d’analyse, de visualisation et d’établissement de rapports faciles à utiliser pour des enquêtes sur des données de tout type et tout volume.

En novembre 2022, Siren a fait son entrée dans le classement Technology Fast 50 de Deloitte. Elle a été nommée « Cool Vendor in Analytics and Data Science » par Gartner dans un rapport de 2020.