SIREN (EGFF)

The project supports the policy objective of innovation and digitalisation, as it supports the development and market introduction of an innovative investigative intelligence platform that, through its forensic capability, supports the protection of citizens, society and the economy.

With the support of this project, the promoter further enhances and expands its offering, to address new groups of customers and areas of application in existing and new geographies. The project secures and builds up deep technology expertise in the software domain and supports Europe's digital sector.

The EIB investment supports an EU-based technology firm with the potential to become a leader among investigative intelligence platform providers. The Venture Debt financing complements VC funding and provides first access to debt for the company.