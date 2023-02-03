BEI Monde a mobilisé 45 millions d’EUR en faveur de deux projets liés à l’éducation et 31 millions d’EUR à l’appui du transport fluvial durable.

Ces fonds permettront d’accroître la compétitivité, la connectivité et la productivité de l’économie serbe tout en créant de nouvelles perspectives d’emploi.

Depuis 2005, BEI Monde a fourni 4,5 milliards d’EUR en faveur des transports et 375 millions d’EUR à l’appui de projets liés à la R-D et à l’éducation dans les Balkans occidentaux.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) dédiée aux activités en dehors de l’Union européenne, a mobilisé 76 millions d’EUR pour continuer à soutenir la modernisation de l’éducation et des infrastructures de transport durables en Serbie. Un prêt de 40 millions d’EUR a notamment été accordé pour financer la construction, la rénovation et l’équipement d’infrastructures d’enseignement à travers le pays. La plupart des investissements seront effectués dans des centres régionaux dispensant une formation professionnelle et un enseignement du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Ces améliorations des infrastructures offriront des conditions d’apprentissage modernes et renforceront la qualité de l’éducation, tout en augmentant la productivité et l’employabilité dans le pays.

Dans le secteur de l’éducation, la BEI et la République de Serbie ont également signé un prêt supplémentaire de 5 millions d’EUR en faveur du projet Connected Schools, qui vient s’ajouter au prêt de 65 millions d’EUR signé en 2020, afin de contribuer à introduire de nouvelles compétences et équipements numériques dans plus de 1 500 écoles serbes.

Enfin, à la suite d’un prêt de 100 millions d’EUR signé en 2018, la Banque a mobilisé 31 millions d’EUR supplémentaires pour améliorer la navigation sur la Sava et le Danube, afin de rendre le transport fluvial en Serbie et dans la région plus sûr et plus efficace.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, chargée des activités de la Banque en Serbie : « Ces nouveaux investissements dans le cadre de l’Équipe Europe aideront la Serbie à renforcer ses normes en matière d’éducation et de transport fluvial, condition préalable à une croissance économique durable et inclusive, à une meilleure desserte, à la cohésion sociale et au développement du capital humain. Les projets dans le domaine de l’éducation visent à garantir un accès inclusif et équitable aux ressources numériques et à un enseignement de qualité et à promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie, en adéquation avec les besoins du marché du travail, ce qui permettra d’accroître la productivité et l’engagement citoyen. Les fonds supplémentaires affectés aux infrastructures de navigation intérieure contribueront à améliorer la navigabilité, l’efficacité et les capacités du transport fluvial le long du corridor Rhin-Danube, une liaison intérieure essentielle pour la région et l’Europe. »

Siniša Mali, vice-premier ministre et ministre des finances de la République de Serbie : « La BEI est un partenaire sur lequel la Serbie peut compter depuis de nombreuses années. Nous utiliserons la tranche de 76 millions d’EUR pour des investissements visant à moderniser les établissements d’enseignement et à poursuivre la reconstruction et le développement des infrastructures, ce qui est une priorité du gouvernement de la République de Serbie. Nous voulons accroître encore la productivité dans notre pays, faire progresser le développement et les réformes, même en ces temps de crise, et lancer un important cycle d’investissement qui donnera les résultats que des partenaires tels que la BEI saluent et soutiennent toujours. Nous continuerons à réaliser ce type de projets et sommes reconnaissants à la BEI de son appui. »

Pour marquer la signature récente de ces conventions de financement et discuter du soutien futur aux besoins d’investissement du pays sur la voie de l’adhésion à l’UE, la délégation de BEI Monde s’est rendue à Belgrade pour avoir plusieurs réunions avec les ministères de la République de Serbie. L’objectif était de discuter des possibilités de renforcer l’appui aux infrastructures de transport et d’énergie durables du pays, ainsi qu’aux secteurs de la santé, de la recherche-développement, de l’eau et de l’assainissement.

La BEI investit dans l’enseignement, la recherche et l’innovation à travers le monde afin de renforcer les capacités et d’améliorer la qualité des systèmes éducatifs, en proposant un total de 51 milliards d’EUR de prêts en faveur de ces secteurs. En outre, avec 360 milliards d’EUR investis à ce jour, la Banque a soutenu de nombreux réseaux de transport dans le monde entier, afin de transformer la mobilité en vue d’un avenir sobre en carbone. Depuis 2005, BEI Monde a fourni 375 millions d’EUR à l’appui de projets de recherche-développement et d’éducation dans les Balkans occidentaux, contribuant ainsi à la construction, à la rénovation et au passage au numérique d’installations dédiées à l’éducation et à la science. Au cours de la même période, la Banque a également investi 4,5 milliards d’EUR dans les transports de la région.

Note aux responsables de publication

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des petites et moyennes entreprises (PME), l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis qu’elle déploie ses activités dans le pays, elle a permis la mise en œuvre de plus de 7,2 milliards d’EUR d’investissements pour soutenir les PME et rénover les infrastructures de transport, d’éducation, de santé et de services collectifs. Pour de plus amples informations sur les projets que la BEI soutient en Serbie, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/serbia/index.htm.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, la Banque a financé des projets dans la région pour un montant total de 10,3 milliards d’EUR.

Pour de plus amples informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.