Le Groupe BEI et la Commission européenne ont lancé aujourd'hui à Paris le programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d'euros d'investissements dans l'Union européenne.

Les premières opérations du groupe BEI en France ont été détaillées : 315 millions d’euros de prêt à Faurecia pour la recherche et développement de la technologie hydrogène et des innovations liées à la mobilité ; 130 millions d’euros de prêt à Loxam pour l’électrification des engins de chantier ; 276 millions de garanties du Fonds européen d’investissement (FEI) à Bpifrance ; 30 millions d’euros du FEI dans un fonds de dette privée d’Amundi.

Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d'investissement (BEI) et sa filiale du Fonds européen d'investissement (FEI), et la Commission européenne ont organisé à Paris une matinée de présentation au centre de conférence Pierre Mendès France du ministère de l’Economie et des Finances (Bercy) pour lancer le programme InvestEU en France et mettre en avant ses premières opérations dans l’hexagone. Doté d'une garantie budgétaire de l'UE de 26,2 milliards d'euros, ce programme de soutien à l’investissement vise à mobiliser d’ici à 2027 des financements de plus de 372 milliards d'euros dans toute l'Europe. Ils permettront de soutenir les priorités stratégiques de l'Union européenne telles que le pacte vert européen, la transition numérique et des projets à vocation sociale et d’intérêt général dans l’éducation, la santé ou encore le logement. 30% de ces financements au minimum seront dédiés à des investissements destinés à lutter contre le changement climatique ou à en atténuer les effets.

Environ 200 personnes, parties prenantes du monde de l’entreprise, de la finance et de l’investissement ont assisté à cet événement, qui a été ouvert par l’intervention de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique et Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Les autres partenaires financiers publics qui investiront en France dans des projets labellisés InvestEU se sont également exprimés au cours de la matinée : Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance et Sandrine Gaudin, vice-gouverneure pour la stratégie financière de la banque de développement du Conseil de l’Europe. Le commissaire européen à l’Economie Paolo Gentiloni est intervenu en clôture des débats.

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique a déclaré : « J’appelle les acteurs privés à solliciter les financements du programme européen InvestEU pour déployer leurs investissements en France et en Europe. Ces investissements doivent répondre à notre stratégie industrielle européenne: plus d’indépendance économique. InvestEU fait partie de la palette des instruments mobilisables pour réaffirmer notre souveraineté économique. Servons-nous en !».

Paolo Gentiloni, commissaire à l'économie, a déclaré : « InvestEU offre toute une palette d’outils financiers très utile aux entreprises françaises et je suis très heureux d'être à Paris aujourd'hui pour cette présentation. Une montagne d'investissements est nécessaire pour réussir notre transition vers un modèle de croissance plus durable et plus vert et, grâce à InvestEU, nous serons en mesure de garantir que les fonds vont là où ils sont le plus nécessaires ».

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a déclaré : « Ce nouveau programme européen est un outil essentiel pour financer des projets à risque et à fort impact contribuant à rendre l'économie plus verte, plus numérique et plus inclusive. Nos premières opérations présentées ce matin illustrent bien toute la variété des financements InvestEU : Soutenir une partie de l’effort de la R&D dans le stockage de l’hydrogène, décarboner les secteurs de la construction et les travaux publics via l’électrification des engins de chantier, financer des PME via des garanties ou des fonds d’investissement, voilà autant d’exemples bien réels de ses premiers apports en France ».

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI, a déclaré : « InvestEU apporte de nouvelles possibilités de financement afin de promouvoir l'innovation, la transition vers une économie plus durable et la création d'emplois en France et en Europe. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans les objectifs du FEI dont la vocation est de soutenir les PME dans leur transformation numérique et bas carbone et faire ainsi en sorte que l'Europe reste compétitive ».

Les premières opérations InvestEU du groupe BEI en France

Mobilité automobile : 315 millions d'euros de la BEI à Faurecia

Ce prêt servira à financer une partie des activités de recherche et développement ainsi que le déploiement industriel de la technologie de l’hydrogène pour les applications de mobilité de Faurecia. Il servira également au financement de la R&D de Faurecia dans les systèmes avancés d'aide à la conduite, axés sur l'amélioration de la sécurité du véhicule, du conducteur et des piétons.

Dans le domaine du stockage et de la distribution d’hydrogène, Faurecia produit des réservoirs de stockage homologués (350 et 700 bars) en fibre de carbone afin de réduire le poids et la consommation de carburant pour différentes architectures de véhicules. L’entreprise a déjà remporté d'importants contrats pour la production de véhicules commerciaux légers roulant à l’hydrogène et pour un projet de véhicules commerciaux lourds à grande échelle visant à promouvoir la mobilité à l'hydrogène en Suisse.

Faurecia travaille également sur les assemblages et la production de piles à combustible hydrogène par l'intermédiaire de sa filiale Symbio, une coentreprise qu’elle détient avec le fabricant de pneumatiques Michelin.

Cette opération contribue au développement de technologies durables innovantes dans des domaines clé pour l'électrification et la décarbonation des véhicules. Elle favorise le développement d'un écosystème d'entreprises technologiques autour de l’hydrogène dans l’industrie automobile.

Construction et travaux publics : 130 millions de la BEI à Loxam

Ce prêt vise à soutenir la mise en œuvre de la transition énergétique et des engagements de RSE du leader français et quatrième acteur mondial du marché de la location de matériels et d’outillages. Grâce à ce financement labellisé « prêt vert de la BEI », Loxam pourra poursuivre et amplifier sa politique d’acquisition d’équipements électriques et à faible émission de CO 2 destinés à progressivement remplacer sa flotte de matériels de location reposant sur les combustibles fossiles.

Loxam s’est engagé à réduire de moitié, d’ici 2030, les émissions directes de ses agences et de ses véhicules et de 30 % ses émissions indirectes, majoritairement liées à son parc locatif de matériel. Dans le cadre de son plan d’investissement vert pluriannuel, Loxam déploie une politique volontariste d’investissements en faveur de matériels innovants sur le plan énergétique. En 2021, le Groupe a ainsi consacré pas moins de 95 millions d’euros, sur un budget d’investissement global de 400 millions d’euros, pour avancer vers cet objectif.

Garanties : 276 millions d’euros du FEI pour Bpifrance

Dans le cadre d'InvestEU, le FEI apporte une garantie de 276 millions d’euros à Bpifrance afin de soutenir les PME innovantes, l’industrie et les secteurs créatifs et culturels. Ces nouvelles coopérations viennent renforcer une relation de longue date entre le FEI et Bpifrance, plusieurs contrats ayant été signés ces dernières années dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) du « Plan Juncker » et, en réponse aux difficultés de financement des PME liées à la pandémie de COVID-19, du Fonds européen de garantie. Les financements accordés dans ce cadre par Bpifrance répondront à plusieurs volets de la politique de la Commission européenne dans l'innovation et la numérisation, le développement durable et la compétitivité des PME.

Fonds d’investissement : 30 millions d’euros à Amundi dans un fonds de dette pour les PME

Il s'agit du premier investissement du FEI dans un fonds paneuropéen de dette privée poursuivant une stratégie durable, géré par Amundi. Le fonds - dédié au financement de la dette des PME - a pour cible explicite les investissements conformes à des indicateurs clés de performance préétablis liés aux objectifs de développement durable des Nations unies.

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

Depuis 2019, la BEI accélère sa transformation en banque du climat en s’engageant à consacrer à partir de 2025 au moins 50% de ses financements à des investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’atténuation de ses effets. En 2021, elle a déjà largement atteint cet objectif en France, où elle a consacré deux tiers de ses 9,2 milliards d’euros d’investissements à des projets dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore le développement des mobilités durables.

A propos de InvestEU

Le programme InvestEU apporte à l'Union européenne un financement crucial de long terme en mobilisant d'importants fonds publics et privés en faveur d'une reprise durable. Il permet de générer des investissements additionnels en adéquation avec les grandes priorités européennes, telles que le Pacte vert européen, la transition numérique et le soutien aux PME. Le programme InvestEU rassemble l'ensemble des outils financiers de l'UE afin de soutenir l'investissement en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme, qui s’appuie sur le succès du précédent plan d’investissement pour l’Europe, dit « plan Juncker » (plus de 500 milliards investis au cours de la période 2015-2021), se compose de trois éléments : le fonds InvestEU utilisant la garantie budgétaire de l'UE de 26,2 milliards d'euros destinée à mobiliser au moins 372 milliards d'euros d'investissements supplémentaires, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l'intermédiaire de différents partenaires financiers, au premier rang desquels la BEI qui distribuera 75% de la garantie. Les 25% restants seront mis en œuvre par d’autres institutions financières internationales et des institutions bancaires nationales telles que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et Bpifrance en France.

A propos de Faurecia

Faurecia SE (« Faurecia »), dont le siège social se trouve à Nanterre, en France, est l'un des dix premiers fournisseurs mondiaux de rang un de l'industrie automobile. La société est l'un des principaux fabricants de systèmes de sièges et de composants intérieurs, ainsi que de systèmes de contrôle des émissions carbone. Faurecia a récemment acquis la majorité de HELLA GmbH & Co. KGaA (« Hella »), en Allemagne, l'un des principaux fabricants de systèmes d'éclairage et de composants électroniques pour l'industrie automobile. Le nouveau groupe s'appellera Forvia.

A propos de Loxam

Numéro 1 en Europe et numéro 4 mondial, LOXAM est le leader du marché de la location de matériels et d’outillages pour les travaux publics, le bâtiment, l’industrie, les espaces verts et les services. Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2021, 1 060 agences et 11 370 collaborateurs, le groupe LOXAM est présent dans 30 pays et dispose de la plus large gamme de matériels sur le marché, avec plus de 650 000 équipements permettant d’anticiper, de soutenir et de répondre à la demande croissante des sociétés qui ont besoin d’externaliser l’approvisionnement, la gestion et la maintenance de leur flotte.

A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Elle les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 1 900 milliards d’euros d’encours. Ses six plateformes de gestion internationales, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs. Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.