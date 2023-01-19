Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), opérateur de Metrovalencia et du tramway d’Alicante, va encourager le renforcement et la durabilité des transports en commun dans la région.

Le prêt constitue la première tranche d’un financement total approuvé de 300 millions d’EUR.

Cette ligne de crédit de la banque de l’UE facilitera l’amélioration des infrastructures existantes et l’achat de matériel roulant, en renforçant la qualité, la sécurité et l’accessibilité des services.

Ce projet sera cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et la facilité pour la reprise et la résilience (FRR).

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Communauté valencienne ont signé un accord de financement d’un montant de 50 millions d’EUR en faveur de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), une entreprise publique valencienne chargée de l’exploitation et de la gestion des chemins de fer de la communauté autonome, du réseau de métro de Valence et du tramway d’Alicante.

Le prêt constitue une première tranche d’un financement total approuvé de 300 millions d’EUR, qui permettra à FGV de moderniser et de développer son infrastructure ferroviaire, ainsi que de renforcer sa flotte de véhicules, par l’acquisition de nouvelles unités de matériel roulant et la modernisation de l’infrastructure existante. L’opérateur valencien investit ainsi dans des améliorations qui renforceront la couverture, la qualité, la sécurité et l’accessibilité des services de transport ferroviaire public.

La principale valeur ajoutée de cette opération découle de l’augmentation du recours à un service de transport public durable et accessible, réduisant ainsi les déplacements en véhicule particulier, encourageant l’intermodalité et le transfert vers des modes de transport durables et à faibles émissions de carbone. Le projet aura donc des retombées positives pour l’environnement en milieu urbain et périurbain en réduisant les encombrements de la circulation routière, la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. Parmi les investissements financés, il convient de mentionner la mise en œuvre de nouvelles technologies, telles que le système « NaviLens », qui facilitera l’orientation des personnes ayant des déficiences visuelles dans toutes les stations et rames de Metrovalencia et le tramway d’Alicante.

La BEI investira également dans des mesures visant à améliorer l’accessibilité des voyageurs à mobilité réduite et à remplacer toutes les signalisations à incandescence de Metrovalencia par des éclairages à LED plus efficaces et durables. Le projet comprend des mesures pertinentes dans le domaine des infrastructures, telles que la duplication des voies et l’électrification des tronçons du réseau de tramway d’Alicante, ainsi que des investissements importants dans la transformation numérique, comme l’installation d’équipements de vidéosurveillance et de systèmes de communication dans la flotte de Metrovalencia.

L’accord a été signé ce jour à Valence par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Arcadi España, ministre des finances et du modèle économique de la Communauté autonome de Valence. Rebeca Torró, ministre de la politique territoriale, des travaux publics et de la mobilité, a également participé à la réunion. À l’issue de cette rencontre, une visite de la station de Bailén a été organisée. Après avoir emprunté la connexion piétonne jusqu’à l’arrêt Alacant, les personnes présentes ont pu parcourir une partie de la nouvelle ligne 10 de Metrovalencia jusqu’à l’arrêt Amado Granell.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes heureux de collaborer une fois de plus avec la Communauté valencienne dans le cadre d’un investissement stratégique dans les transports, qui aura un impact significatif sur les personnes qui habitent dans la région et celles qui la visitent. Conscients de la nécessité de transformer le secteur, à la BEI, en tant que banque européenne du climat, nous encourageons des projets qui promeuvent un modèle de mobilité urbaine répondant aux besoins des usagers de manière durable et efficace. Les transports jouent un rôle clé dans l’économie moderne et cette opération permettra à Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana de générer des avantages sociaux et environnementaux indéniables. »

Ce projet, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le plan pour la relance, la transformation et la résilience de la Généralité valencienne (fonds provenant du plan de relance européen Next Generation EU), comprend des investissements dans différents domaines tels que la sécurité, la transformation numérique, la modernisation et l’augmentation des capacités de transport. Ce plan d’investissement est un élément central des mesures prévues dans la stratégie de mobilité et des infrastructures de la Généralité valencienne UNEIX 2018-2030, dans la stratégie valencienne relative aux changements climatiques et à l’énergie à l’horizon 2030 et dans les différents plans de mobilité métropolitaine (PMoMe) de la communauté autonome.

Alignement sur la politique de financement des transports de la BEI

La BEI a défini sa propre politique de prêt dans le domaine des transports et celle-ci a été renouvelée en juillet 2022. Cette mise à jour s’aligne sur la Feuille de route de la banque du climat et son cadre général s’inspire d’initiatives telles que le pacte vert pour l’Europe, qui compte parmi ses objectifs la neutralité carbone de l’Europe en 2050. Cette politique dans le domaine des transports énonce les priorités qui visent à déterminer les investissements admissibles les plus efficaces pour relever les défis du secteur et donc ceux qui auront un impact plus important sur sa transformation au profit d’un modèle plus durable.

Les quatre piliers fondamentaux et interdépendants des transports durables sont la sécurité, l’accessibilité, le caractère écologique et l’efficacité. Parmi les priorités associées à ces piliers, cette opération se distingue par la résilience des infrastructures de transport, y compris la réhabilitation et l’amélioration des actifs existants, ainsi que par la mise en place de systèmes de transport intelligents.

Elle s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étroite entre la BEI et la Communauté valencienne, via laquelle la banque de l’UE a financé de nombreux projets depuis 1988, parmi lesquels se distinguent des infrastructures stratégiques telles que le métro de Valence et le tramway d’Alicante. Le dernier prêt signé par ces deux institutions portait sur la reconstruction des infrastructures endommagées par le phénomène de la goutte froide (dépression coupée d’altitude) fin 2019 et la tempête Gloria début 2020.