Après l’émission de la première tranche d’obligations au titre du « paquet solidarité » en octobre, la BEI et BGK viennent d’émettre la deuxième tranche au titre de ces mesures en un temps record. La Pologne recevra 600 millions d’EUR dans le cadre de cette deuxième tranche.

La première tranche émise en octobre portait également sur un montant de 600 millions d’EUR. Actuellement, l’émission obligataire se monte au total à 1,2 milliard d’EUR.

Le « paquet solidarité » de la Banque européenne d’investissement (BEI) est le dispositif de soutien mis en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion pour faire face aux conséquences de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. La BEI fournit une aide principalement aux États membres de l’UE qui sont aux prises avec la crise migratoire. En mai 2022, elle a approuvé un train de mesures pour un montant de 4 milliards d’EUR, dont 2 milliards d’EUR alloués à la Pologne en tant que soutien au Fonds d’assistance national*. Grâce aux accords signés par la BEI et BGK, la Pologne va maintenant recevoir la deuxième tranche d’un montant de 600 millions d’EUR (soit 1,2 milliard d’EUR reçus au total à ce jour). Les fonds iront aux communes, aux régions et aux entités publiques qui accueillent des réfugiés ukrainiens et organisent leur intégration.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « En collaboration avec BGK, nous avons émis la deuxième tranche au titre du “paquet solidarité” de la BEI en un temps record. Un soutien supplémentaire de 600 millions d’EUR (soit 1,2 milliard d’EUR au total à ce jour) est ainsi mis à la disposition de la Pologne. Cette aide est grandement nécessaire car les régions qui accueillent des réfugiés doivent adapter leurs infrastructures pour relever les nouveaux défis au plus vite. Nous sommes convaincus que ce soutien permettra non seulement d’accélérer l’intégration des réfugiés, mais aussi d’accroître les investissements et de stimuler l’économie locale. La BEI a réagi de façon immédiate au déclenchement de la guerre. Elle a tout mis en œuvre pour soutenir aussi bien les pays accueillant les réfugiés que l’Ukraine. »

Tomasz Robaczyński, membre du comité de direction de BGK : « BGK vient en aide à l’Ukraine depuis le début de la guerre. Nous agissons de manière solidaire et avec empathie. Cela se reflète non seulement dans nos actions, mais aussi dans l’engagement de tous ceux qui ont donné un abri à nos voisins ukrainiens. La Pologne est le pays qui a accepté le plus de réfugiés et qui a dépensé le plus d'argent pour les accueillir – les coûts engagés sont énormes. Les fonds empruntés à la Banque européenne d’investissement permettront de poursuivre cette aide. »

BGK pourra financer jusqu’à 100 % des coûts liés aux projets sur les ressources du Fonds d’assistance. Il s’agit là d’une exception à la règle générale de la BEI, selon laquelle le financement est limité à 50 %. Les entités qui mettent en œuvre des projets pourront également profiter des services de conseil liés à la préparation et à la mise en œuvre de ces projets (la plateforme EMBRACE). Les services de conseil proposés par la BEI devraient contribuer à garantir une utilisation plus efficace des fonds et une mise en œuvre et un suivi plus rapides des projets.

* Le Fonds d’assistance a été créé par le Parlement polonais le 12 mars 2022. Il a pour objet de financer toutes les mesures et tous les projets nécessaires pour aider (et intégrer) les réfugiés ukrainiens et assurer la sécurité alimentaire en Pologne. Il est géré par BGK, la banque polonaise de promotion économique.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

En 2021, le Groupe BEI a accordé 6,5 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) est l’unique banque nationale de promotion économique de Pologne. Elle appuie le développement social et économique durable du pays. Ses activités ont une incidence en matière de création d’emplois, de construction de logements, de développement des infrastructures et d’amélioration de la qualité de l’air. BGK prend soin des générations futures. Elle crée du capital social, promeut l’entrepreneuriat et apporte des financements responsables. Elle est présente dans toutes les régions de Pologne ainsi qu’à l’étranger via ses bureaux de représentation à Bruxelles, Londres, Francfort et Amsterdam. BGK soutient les exportations et l’expansion des entreprises polonaises à l’étranger. Elle est à l’origine du Fonds d’investissement de l’Initiative pour les trois mers, dont elle est la cofondatrice et la principale investisseuse. Ce fonds investit dans les transports, l’énergie et les infrastructures numériques dans les pays de la région des trois mers. Coopérant avec les entreprises, le secteur public et les institutions financières, BGK répond aux besoins économiques et entreprend un certain nombre d’initiatives en faveur du développement durable.