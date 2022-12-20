La BEI met à la disposition de BANFONDESA l’équivalent de 10 millions d’EUR en pesos dominicains (soit environ 581 millions de DOP) pour les microentreprises.

L’objectif est de soutenir en particulier les entrepreneuses et les entreprises employant des femmes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco de Ahorro y Crédito FONDESA S.A (BANFONDESA) ont signé un prêt en pesos dominicains d’une valeur de 10 millions d’EUR (environ 581 millions de DOP) pour soutenir les microentrepreneurs en République dominicaine.

L’opération permettra aux personnes généralement exclues du secteur bancaire traditionnel, comme les femmes et les jeunes entrepreneurs, d’accéder à des financements. Elle bénéficiera à des entreprises employant moins de 10 personnes ou à des travailleuses ou travailleurs indépendants dans l’ensemble du pays. Selon les estimations, les microentreprises représentaient environ 80 % de l’ensemble des entreprises en République dominicaine en 2020.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « À la Banque européenne d’investissement, nous sommes ravis de continuer à soutenir les microentreprises en République dominicaine, après 30 ans de partenariat fructueux avec ce secteur dans ce pays. Cette opération a pour objectif de soutenir l’emploi et la croissance économique, ainsi que de promouvoir l’inclusion financière des femmes et des jeunes. Par l’intermédiaire de BEI Monde, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires comme BANFONDESA afin d’accroître l’impact de nos financements, en relevant les défis auxquels sont confrontées les populations à travers le monde. »

Cristian Reyna Tejada, directeur général de BANFONDESA : « Avec ce financement, notre banque continuera de soutenir les microentreprises et petites entreprises des secteurs de l’industrie manufacturière, des services, du commerce, du tourisme et de l’agriculture pour promouvoir des projets ayant un impact social, économique et environnemental. BANFONDESA poursuit une stratégie d’inclusion financière numérique en République dominicaine et près de la frontière avec Haïti, et renforcera à ce titre l’octroi de crédit aux entrepreneuses et dans les zones rurales isolées où l’accès aux banques est limité. Cette signature consolide également le partenariat en place depuis plusieurs décennies entre les deux institutions pour la mise en œuvre de projets qui profitent grandement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Katja Afheldt, ambassadrice de l’Union européenne en République dominicaine : « Les microentreprises et petites et moyennes entreprises sont l’épine dorsale de l’économie, en République dominicaine comme en Europe. Elles sont souvent, en particulier pour les femmes et les jeunes, le seul moyen de gagner leur vie. C’est pourquoi ce projet revêt une telle importance. »

Stimuler l’entrepreneuriat féminin

Le microfinancement est un outil important pour aider les personnes à faible revenu à sortir de la pauvreté, en augmentant les possibilités de travail indépendant et l’accès à l’éducation. Sachant que les femmes représentent une proportion importante des microemprunteurs, le microfinancement peut également favoriser leur indépendance financière et sociale, et contribuer ainsi à faire progresser l’égalité entre les sexes.

Plus de 50 % du montant prêté par la BEI ira à des microentreprises dirigées ou détenues par des femmes ou employant des femmes, contribuant ainsi au Défi 2X. Le Défi 2X est une initiative visant à mobiliser des investissements qui accroissent la participation des femmes à l’économie dans les marchés émergents, en améliorant leur accès aux financements, aux postes de direction et aux emplois de qualité.

La Banque européenne d’investissement célèbre 30 années d’intervention en République dominicaine

La BEI soutient le secteur de la microfinance en République dominicaine depuis 1992, année où elle a accordé son premier prêt dans le pays. Le vendredi 16 décembre 2022, Yves Ferreira, chef de la représentation régionale de la BEI à Saint-Domingue, a célébré avec Katja Afheldt, ambassadrice de l’UE, ainsi qu’avec les ambassadeurs des États membres de l’UE et de nombreux partenaires de la BEI dans le secteur financier en République dominicaine, le 30e anniversaire de la signature du premier prêt accordé par la Banque.

Depuis 1992, la BEI a prêté 491 millions d’EUR à l’appui d’investissements à long terme en République dominicaine.

La BEI intervient à l’appui de la microfinance dans ce pays depuis 1992 et est aujourd’hui reconnue comme un chef de file parmi l’ensemble des institutions financières internationales soutenant le secteur. Elle a accordé plusieurs prêts à diverses institutions de microfinance dont Banco Ademi, ADOPEM, BANFONDESA, FONDESA, FUNDAPEC et FDD. La BEI a également contribué au capital de ces institutions au cours de leurs phases de transition du statut d’organisations non gouvernementales à celui de banques d’épargne et de crédit réglementées.

À ce jour, la BEI a engagé 1,8 milliard d’EUR dans des opérations de microfinance à travers le monde.

Informations générales

À propos de la BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat fort et ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de BANFONDESA

Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) est une banque réglementée par l’organisme de surveillance des banques de la République dominicaine. Son modèle opérationnel est centré sur les microentreprises, les petits producteurs ruraux, les familles à faible revenu et les organisations urbaines et rurales de travailleurs. BANFONDESA a été créée par Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) et a lancé ses opérations publiques le 1er mai 2015, en poursuivant la tradition de l’assistance financière aux segments à faible revenu de la société en tant que banque au service des familles et des microentreprises.

BANFONDESA opère sur l’ensemble du territoire de la République dominicaine. Elle fournit à ses clients urbains et ruraux divers produits et services de microfinance et non financiers via un vaste réseau de 59 agences réparties dans tout le pays.