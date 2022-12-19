Les ressources de la BEI contribueront à promouvoir le développement de technologies innovantes pour la production d’acier recyclé.

Les fonds de la BEI bénéficieront à 65 % aux usines italiennes du groupe Danieli, tandis que les 35 % restants iront à sa chaîne d’approvisionnement croate.

Il s’agit de la cinquième opération signée par la BEI et Danieli au cours des 25 dernières années, pour un montant total de 580 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 350 millions d’EUR à Danieli, un leader mondial de la production d’acier basé en Italie. Le prêt de la banque de l’UE contribuera à promouvoir l’économie circulaire par la production d’acier recyclé dans les usines Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. à Cargnacco, dans la province d’Udine, en Italie, et Acciaierie Bertoli Safau Sisak d.o.o., en Croatie. Il s’agit de la cinquième opération signée par la BEI et Danieli au cours des 25 dernières années, pour un montant total de 580 millions d’EUR.

Le financement de la BEI aidera le groupe Danieli à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, en contribuant au développement de technologies innovantes pour la production d’acier à l’aide de fours électriques à arc et de mini-usines. Le projet vise également à favoriser la transition vers l’économie circulaire en réutilisant les sous-produits et en augmentant la récupération d’autres métaux issus des ferrailles. Concrètement, les ressources de la BEI serviront à la conception et à la création d’usines vertes ayant trois effets positifs majeurs :

une réduction de la consommation d’énergie spécifique grâce à l’efficacité des installations, ce qui permettra de réduire les émissions de CO 2 par tonne d’acier produite ; la stimulation de l’économie circulaire par le recyclage des ferrailles pour produire de l’acier, promouvant ainsi une gestion responsable de ce type de matériaux et limitant les émissions de gaz à effet de serre. La réutilisation locale des ferrailles évite leur exportation de l’Europe vers d’autres pays du monde et donc l’extraction de nouveaux matériaux ; la création de nouveaux emplois stables et l’amélioration des compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM).

Au total, 65 % des fonds de la BEI (227,5 millions d’EUR) bénéficieront aux usines italiennes de Danieli situées dans la province d’Udine, tandis que les 35 % restants (122,5 millions d’EUR) iront à ses usines de Sisak, en Croatie.

En outre, selon les estimations de la BEI, la mise au point de technologies de fabrication innovantes et avancées et la réutilisation de sous-produits et d’autres métaux aideront Danieli à réduire considérablement son impact sur l’environnement et à créer de nouveaux emplois en Italie et en Croatie. La banque de l’UE estime que 250 emplois seront créés au cours de la mise en œuvre du projet.

« Le secteur de l’acier est à lui seul à l’origine de 10 % des émissions mondiales de CO 2 . Cette opération témoigne de l’engagement de la BEI (en tant que banque européenne du climat) et de Danieli à développer des solutions de remplacement plus durables et innovantes telles que la production d’acier recyclé, contribuant à réduire les répercussions environnementales et à préserver les emplois tant en Italie qu’en Croatie », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

Camilla Benedetti, présidente de Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. et vice-présidente de Danieli & C. S.p.A. : « L’investissement continu dans des technologies vertes et innovantes pour contribuer à lutter contre les changements climatiques est une priorité absolue pour Danieli. Cet engagement a récemment été reconnu par l’organisation non gouvernementale Carbon Disclosure Project, qui a confirmé pour la deuxième année consécutive notre statut de chef de file de l’action climatique du point de vue de l’équipement de nos usines. Dans le cadre de ce plan de transition, la BEI est une alliée et une partie prenante importantes dans la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, car elle agit comme une force motrice sur la voie de la neutralité climatique, ce qui en fait une institution clé à l’appui de la croissance et de la durabilité. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a fourni plus de 36 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.

Le groupe Danieli est coté à la Bourse de Milan et a son siège social dans la région de Frioul-Vénétie Julienne, en Italie. Employant environ 9 000 personnes dans plus de 50 entreprises dans le monde entier, il fabrique et installe des machines et usines innovantes pour l’industrie sidérurgique, le secteur des métaux non ferreux et la production d’énergie. La fiabilité de l’entreprise repose sur la recherche, le savoir-faire et l’expérience qui lui ont permis de devenir un leader du marché des aciéries et des laminoirs utilisant des fours à arc électrique combinés à des installations de réduction directe des minerais qui, en plus d’être compétitifs sur le plan des dépenses d’investissement et d’exploitation, sont également respectueux de l’environnement par rapport aux installations dotées de hauts fourneaux et utilisant du coke à base de charbon.