La BEI et STMicroelectronics annoncent un accord de 1 milliard d’euros pour renforcer la compétitivité et l’autonomie stratégique de l’Europe

La ligne de crédit est destinée à renforcer l’industrie européenne des semiconducteurs et à soutenir l’innovation, la durabilité et l’efficacité énergétique conformément aux objectifs de l’UE.

Une première tranche de 500 millions d’euros a été signée pour soutenir l’accélération de la R&D et la fabrication de puces en grand volume en Italie et en France.

Ce nouvel accord est le neuvième conclu entre la BEI et ST et porte le financement total à environ 4,2 milliards d’euros.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et STMicroelectronics (NYSE : STM, « ST ») ont signé un accord de financement de 500 millions d’euros pour renforcer la compétitivité et l’autonomie stratégique de l’Europe. Il s’agit de la première tranche d’une ligne de crédit plus importante de 1 milliard d’euros récemment approuvée par la BEI en faveur de STMicroelectronics. L’entreprise est l’un des principaux fabricants de semiconducteurs : elle a une forte implantation en Europe, notamment en Italie, en France et à Malte, et sert les marchés de l’automobile, de l’industriel, de l’électronique personnelle et des infrastructures de communication.

Depuis 1994, la Banque a soutenu neuf projets avec ST, ce qui représente un financement d’environ 4,2 milliards d’euros. Cette nouvelle opération contribuera à soutenir le programme d’investissement de ST dans des technologies et dispositifs innovants en matière de semiconducteurs en Italie et en France, où l’entreprise mène à la fois des activités de recherche et développement ainsi que de la fabrication en grand volume. L’accord est axé pour environ 60 % de son montant sur les capacités de fabrication en grand volume, notamment sur les sites clés de Catane, Agrate et Crolles, tandis que les 40 % restants portent sur la R&D.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Les semiconducteurs sont au cœur des économies modernes et jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de tout ce qui nous entoure, des véhicules électriques aux infrastructures numériques. En finançant des investissements de ST dans la recherche et la fabrication de pointe, nous aidons l’Europe à sécuriser les technologies critiques et à créer des emplois hautement qualifiés pour l’avenir. »

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics : « ST reste pleinement engagé à renforcer l’écosystème européen des semiconducteurs, et ce prêt significatif de la BEI vise à intensifier nos efforts en R&D pour des technologies différenciées ainsi que pour la production en grand volume sur nos sites en Italie et en France. La collaboration de longue date entre ST et la BEI témoigne de notre engagement à assurer le leadership technologique européen sur le marché mondial des semiconducteurs. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La capacité de l’Europe à jouer un rôle de premier plan dans l’innovation dans le domaine des semiconducteurs est essentielle pour atteindre nos objectifs en matière de compétitivité, de résilience et de climat. Cet accord reflète l’engagement de la BEI à soutenir les industries stratégiques qui permettent les transitions écologique et numérique et renforcent la souveraineté technologique de l’Europe. »

L’accord annoncé aujourd’hui fait suite à la visite effectuée la semaine dernière par une délégation de haut niveau de la BEI, conduite par les vice-présidents Gelsomina Vigliotti et Ambroise Fayolle, sur le site de pointe de ST à Catane, qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du carbure de silicium (SiC) et représente un volet clé du financement de la banque de l’UE.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d'affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d'approvisionnement en électricité renouvelable d'ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.