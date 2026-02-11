Italy: EIB signs agreement for €180 million green bond issued by FS for the purchase of new high-speed trains

EIB

Le risorse sostengono l’acquisto di nuovi treni ad alta velocità destinati a potenziare capacità, comfort e frequenze dei servizi di Trenitalia.

Dal 1998 la BEI ha investito oltre 13 miliardi di euro nello sviluppo ferroviario e dell’alta velocità in Italia, rafforzando la connettività nazionale e la mobilità sostenibile.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha sottoscritto un green bond in private placement da 180 milioni di euro emesso da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS), finalizzato a sostenere l’espansione e il rinnovo della flotta ferroviaria ad alta velocità di Trenitalia. Il titolo, emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), presenta un tasso variabile e una durata pari a 17 anni.

Le risorse mirano a sostenere l’acquisto di nuovi treni elettrici Frecciarossa, che saranno impiegati sull’intera rete italiana ad alta velocità per aumentare la capacità dei servizi, introdurre nuove rotte e incrementare le frequenze.

L’operazione si inserisce nel più ampio sostegno della BEI allo sviluppo dell’alta velocità in Italia. Dal 1998 ad oggi, la Banca ha investito oltre 13 miliardi di euro nella modernizzazione della rete ferroviaria nazionale, contribuendo a rafforzare la connettività del Paese e a promuovere una mobilità più sostenibile. Con questa nuova sottoscrizione, inoltre, salgono a 1,88 miliardi di euro i bond emessi da FS e sottoscritti dalla BEI dal 2015 ad oggi nell’ambito del programma EMTN del Gruppo FS.

Informazioni generali

Il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione di finanziamento a lungo termine dell’Unione europea, di proprietà dei suoi Stati membri. Nel 2025, il Gruppo BEI ha firmato 100 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a sostegno di oltre 870 progetti ad alto impatto in otto priorità strategiche che contribuiscono agli obiettivi dell’UE: azione per il clima e tutela dell’ambiente, digitalizzazione e innovazione tecnologica, sicurezza e difesa, coesione, agricoltura e bioeconomia, infrastrutture sociali, partenariati globali solidi e unione del risparmio e degli investimenti. In Italia, nel 2025 il Gruppo BEI ha firmato 105 nuovi accordi di finanziamento per un totale di 13,2 miliardi di euro, destinando il 56% delle risorse all’azione per il clima e circa il 40% agli investimenti nelle regioni di coesione.

Il Gruppo FS è una delle più grandi realtà industriali, al centro del sistema della mobilità sostenibile del Paese con oltre 96mila dipendenti, circa 10mila treni al giorno, più di 17mila chilometri di linee ferroviarie e 32mila chilometri di strade. La governance di FS si articola su cinque Business Unit (Infrastrutture ferroviarie, Infrastrutture stradali, Trasporto passeggeri Italia, Trasporto passeggeri Internazionale, Logistica) ciascuna composta da diverse società controllate che fanno capo alla holding.