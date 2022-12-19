La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt de 200 millions d’EUR pour financer la contribution de l’État jordanien au projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman ; il s’agira du premier financement confirmé à l’appui du plus grand projet d’investissement dans le secteur de l’eau jamais réalisé par la Jordanie.

Ce concours en faveur de l’adaptation aux changements climatiques représentera une partie de la contribution de l’État jordanien, qui se monte à 250 millions de JOD (352 millions d’USD), au projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman, grâce auquel 300 millions de mètres cubes d’eau supplémentaires seront distribués chaque année après dessalement et transport d’Aqaba vers la capitale jordanienne, Amman, et les autres provinces.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la BEI à soutenir le projet annoncé lors de la conférence d’appel aux dons qui s’est tenue en mars 2022.

Premier à être confirmé pour le projet, ce crédit a fait l’objet, aujourd’hui à Amman, d’une communication officielle de Zeina Toukan, ministre du plan et de la coopération internationale, et de Mohammad Al-Najjar, ministre de l’eau et de l’irrigation, qui représentaient le gouvernement jordanien, et de Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, en présence de Maria Hadjitheodosiou, ambassadrice de l’Union européenne auprès du Royaume hachémite de Jordanie.

Lors de la cérémonie de signature à Amman, Zeina Toukan, ministre du plan et de la coopération internationale du Royaume hachémite de Jordanie, a remercié la BEI pour sa coopération et son soutien au projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman et souligné l’importance que son pays attache au projet. Ce projet revêt une priorité absolue pour le gouvernement, et il est essentiel pour améliorer la sécurité de l’approvisionnement en eau et parvenir à un développement économique global. La ministre a également souligné le rôle essentiel du financement de la BEI en général dans le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement en eau plus et la réussite d’un développement économique global, et combien il était capital que la Banque accorde un financement concessionnel au promoteur retenu pour la mise en œuvre du projet dans les délais prévus.

La ministre a insisté sur la relation entre la Jordanie et la BEI en tant que partenaire de développement, dont elle a évoqué l’historique et l’importance ; la Banque s’est efforcée de fournir des financements sous forme de prêts, d’assistance technique et de subventions à l’investissement pour soutenir des projets dans des secteurs prioritaires tels que l’éducation, l’eau, l’assainissement, les transports, l’énergie, le développement du secteur privé et les infrastructures. En outre, il faut également y ajouter la réalisation d’études techniques et de faisabilité économique pour des projets dans bon nombre de ces importants secteurs.

« Investir dans l’eau, c’est investir dans l’avenir et ce projet visionnaire de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman Project permettra à la Jordanie de s’adapter aux changements climatiques tout en assurant la durabilité environnementale grâce à l’exploitation des énergies renouvelables pour le mettre en œuvre. Cet appui récent de la BEI à l’investissement dans le secteur de l’eau au Moyen-Orient, confirmé aujourd’hui à Amman, aidera à relever les défis liés à la raréfaction des ressources en eau et à l’augmentation de la population en Jordanie. Principal bailleur de fonds international au monde pour les investissements dans le secteur de l’eau et banque européenne du climat, la BEI dispose d’une expérience technique et financière unique à l’échelle internationale et la Jordanie est un partenaire clé dans le cadre de l’action mondiale de la BEI dans le domaine de l’eau et de son engagement en faveur de l’adaptation aux changements climatiques à l’échelle planétaire. La coopération fructueuse entre la Jordanie, la BEI et des partenaires internationaux permet de mobiliser des financements à grande échelle pour soutenir les investissements porteurs de changements dans le domaine de l’eau dans l’ensemble de la Jordanie et garantir l’accès à l’eau potable pour des milliers de personnes. Je me réjouis d’être à nouveau à Amman aux côtés de nos partenaires jordaniens et de l’Équipe Europe pour confirmer le soutien de la BEI au projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

« Je me félicite de la signature, par la Banque européenne d’investissement, du premier financement à l’appui du projet de dessalement et de transport de l’eau Aqaba-Amman, soutenu par une garantie de l’Union européenne. Il s’agit d’un exemple concret de l’appui continu de l’équipe Europe au renforcement de la sécurité de l’approvisionnement en eau en Jordanie et à la lutte contre les effets des changements climatiques dans la région. Nous sommes prêts à continuer de soutenir les actions visant, en Jordanie, l’adaptation aux effets des changements climatiques qui favoriseraient un développement allant dans ce sens », a déclaré Maria Hadjitheodosiou, ambassadrice de l’Union européenne en Jordanie.

Le nouveau financement de la BEI est garanti par l’Union européenne dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. En plus du prêt souverain de 200 millions d’EUR qui a fait ce jour l’objet d’une annonce officielle, la BEI finalise actuellement l’audit préalable d’un financement supplémentaire pour le projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman, qui prendrait la forme d’un financement sur projet.

Auparavant, la BEI avait fourni un financement et des services de conseil pour l’évaluation des incidences environnementales et sociales (EIES) du projet afin de garantir le respect des meilleures pratiques internationales.

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique internationale au monde. Elle est aussi l’un des principaux bailleurs de fonds pour les investissements dans le domaine de l’eau. Le nouveau concours de la BEI en faveur du projet de dessalement et d’adduction d’eau entre Aqaba et Amman représente l’un des financements les plus importants jamais consentis par la BEI pour un investissement ayant trait à l’eau au Moyen-Orient.

La BEI appuie les investissements dans le secteur de l’eau dans l’ensemble de la Jordanie

Si l’on inclut le nouveau financement pour le projet Aqaba-Amman confirmé aujourd’hui, la Banque européenne d’investissement a fourni 970 millions d’EUR pour des investissements relatifs à l’eau en Jordanie au cours des 38 dernières années.

Il s’agit notamment de soutenir les investissements visant à améliorer la sécurité de l’approvisionnement en eau dans la vallée du Jourdain, en fournissant un financement et un appui technique à plusieurs grands projets relatifs à l’eau dans le pays, notamment l’aqueduc nord-sud Disi et le projet Wadi al Arab, ainsi que des investissements portant sur l’eau et l’assainissement à Amman.

La Jordanie est un partenaire clé pour le premier bailleur de fonds au monde du secteur de l’eau

Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d’investissement (BEI) a mis à disposition 32 milliards d’EUR à l’appui d’investissements à long terme dans le secteur de l’eau dans le monde entier.

La BEI, qui a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE, est la plus grande banque publique internationale au monde.

Informations générales

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de ses bureaux répartis dans le monde.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/