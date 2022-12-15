BEI Monde aidera à recenser les besoins en matière d’amélioration de l’enseignement supérieur au Kosovo.

L’assistance technique marque la première étape dans l’action plus large menée par la Banque pour renforcer le secteur de l’éducation au Kosovo.

Depuis 2020, BEI Monde a mis 70 millions d’EUR à disposition pour les petites entreprises et le secteur de l’environnement au Kosovo.

BEI Monde, la branche de la BEI spécialisée dans les opérations à l’extérieur de l’Union européenne, accorde au ministère de l’éducation, de la science, de la technologie et de l’innovation du Kosovo une subvention d’assistance technique de 600 000 EUR. À partir de l’état de lieux de l’enseignement supérieur au Kosovo, l’équipe d’appui consultatif formulera des recommandations visant à améliorer l’infrastructure et les normes existantes des établissements publics d’enseignement supérieur. Cette évaluation constitue la première étape vers l’extension, la rénovation et la réhabilitation d’universités publiques sélectionnées, qui doit permettre d’améliorer la qualité et l’accessibilité de l’enseignement supérieur pour les habitants du Kosovo.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la Banque dans les Balkans occidentaux : « Notre branche BEI Monde spécialisée dans le développement a contribué à renforcer le soutien technique aux projets nouveaux et durables dans la région, conformément aux normes de l’UE. L’aide non remboursable signée avec nos partenaires au Kosovo aidera à fournir des orientations pour la mise en place d’infrastructures et de processus d’enseignement modernes pour chaque institution impliquée dans le projet. De cette manière, elle contribuera à la croissance économique globale par l’autonomisation des personnes et par le développement de compétences qui répondront mieux aux exigences du marché du travail. »

Hekuran Murati, ministre des finances, du travail et des transferts a salué la bonne collaboration entre le Kosovo et la BEI qui est l’un de ses principaux partenaires au développement sur la voie vers l’intégration dans l’UE : « Cet accord revêt une très grande importance pour nous. Le secteur de l’enseignement supérieur retirera un bénéfice immense des recommandations des experts. Cela permettra de donner la priorité aux investissements futurs indispensables dans les infrastructures de l’enseignement supérieur. »

Arbërie Nagavci, ministre de l’éducation, des sciences et de la technologie du Kosovo : « Cet accord est une nouvelle preuve de l’engagement de BEI Monde à soutenir le Kosovo, cette fois pour des améliorations à grande échelle dans le secteur de l’éducation. L’infrastructure et les normes de l’enseignement supérieur sont deux piliers essentiels qui déterminent la qualité de l’enseignement dispensé, et cette subvention est une excellente occasion d’améliorer et de faire progresser notre système éducatif. »

En 2022, BEI Monde a accordé au Kosovo deux subventions d’assistance technique d’un montant de 2,1 millions d’EUR. Depuis le début de la pandémie en 2020, la BEI a débloqué 70 millions d’EUR pour le Kosovo afin de soutenir la reprise accélérée des petites entreprises et la construction de stations d’épuration. À ce jour, la Banque a fourni plus de 170 millions d’EUR au secteur de l’éducation dans les Balkans occidentaux.

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de BEI Monde dans les Balkans occidentaux

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 9,5 milliards d’EUR. Outre le soutien constant qu’elle apporte à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises. Pour plus d’informations sur les activités de BEI Monde dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : L’activité du Groupe BEI dans les Balkans occidentaux en 2021. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient au Kosovo, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/kosovo/index.htm.