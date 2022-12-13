SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska) reçoit un financement de la BEI de 100 millions d’EUR pour soutenir l’essor des PME et des ETI en Pologne.

Ce prêt facilitera l’accélération de l’action pour le climat, en particulier des projets favorisant la réduction des gaz à effet de serre et les activités à faibles émissions de carbone.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska), membre du groupe Société Générale, ont signé un accord visant à accélérer le développement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Pologne. Ce prêt de 100 millions d’EUR facilitera également la mise en place de projets d’action pour le climat, en mettant particulièrement l’accent sur la réduction des gaz à effet de serre et les activités à faibles émissions de carbone. Le financement couvre le soutien à la mobilité durable, aux véhicules à faible intensité de carbone, aux machines industrielles et agricoles à faibles émissions et aux projets d’énergie renouvelable. Il est important de noter que 80 % des investissements stimuleront le développement économique de régions polonaises relevant de l’objectif de cohésion.

La coopération entre SGEF Polska et la BEI remonte à 2010 et neuf accords ont été signés. SGEF Polska suit la stratégie de sa société mère, laquelle est axée sur les investissements en faveur du climat et de la transition énergétique. Dans le cadre de son programme « Action pour le climat – Investissements verts », l’entreprise a soutenu la modernisation visant à réduire les émissions des véhicules industriels, et l’accord actuel viendra prolonger et renforcer cet appui.

L’enquête de la BEI sur l’investissement met en lumière que le secteur polonais des PME a compris qu’il était urgent d’investir dans des activités d’atténuation des changements climatiques. Quelque 39 % des entreprises polonaises ont déjà investi dans des mesures de lutte contre les changements climatiques tandis qu’elles sont près de la moitié (48 %) à prévoir de le faire au cours des trois prochaines années. De surcroît, plus d’un tiers (36 %) des entreprises polonaises ont investi dans des mesures de renforcement de l’efficacité énergétique.

La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir le pacte vert pour l’Europe, à aider l’Europe à devenir le premier continent neutre en carbone d’ici 2050 et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. En Pologne, en 2021, les prêts de la BEI à l’appui de la transformation verte de l’économie polonaise ont atteint 42 % du total des prêts consentis (6,5 milliards d’EUR).

Le secteur des PME en Pologne représente 99,8 % des entreprises et 67,7 % des emplois. Soutenir le développement des PME est l’une des priorités essentielles du Groupe BEI : en 2021, les petites et moyennes entreprises ont reçu des financements du Groupe BEI (lequel comprend la BEI et sa filiale, le Fonds européen d’investissement) d’un montant total de 1,78 milliard d’EUR ; sur cette somme, environ 640 millions d’EUR ont été affectés spécifiquement pour atténuer l’impact du COVID-19.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « Il est essentiel de soutenir le développement des PME et des ETI pour appuyer la croissance économique en ces temps difficiles. Les entreprises de ce secteur, comparées aux grandes entreprises, ont été particulièrement vulnérables aux effets négatifs de la pandémie et de la crise actuelle. Par conséquent, il est important de leur fournir autant de possibilités de financement que possible afin qu’elles puissent mettre en œuvre leurs plans de transformation verte. Nous sommes heureux de pouvoir renforcer la coopération avec SG Equipment Leasing Polska et d’offrir aux entrepreneurs polonais des financements attractifs pour leurs projets ambitieux. Les PME, les ETI et l’action pour le climat sont des grandes priorités pour le Groupe BEI et nous sommes fiers d’avoir un partenaire aussi expérimenté à nos côtés. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska) fait partie du groupe Société Générale, dont le siège est à Paris. En qualité de plus grand groupe de crédit-bail d’Europe, son objectif est d’être « le partenaire mondial soutenant des solutions intégrées d’équipement qui créent un impact durable et positif pour la planète ». En Pologne, SGEF se concentre sur le financement (sous forme de crédit-bail ou de prêts) de machines et d’équipements dans quatre secteurs : l’agriculture, les transports, l’industrie et les hautes technologies (informatique, médical et énergie verte).