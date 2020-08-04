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SGEL LOAN FOR SMES AND MIDCAPS CLIMATE ACTION

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
17/11/2022 : 100 000 000 €
26/07/2024 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 juillet 2022
Statut
Référence
Signé | 17/11/2022
20200804
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SGEL LOAN FOR SMES AND MIDCAPS CLIMATE ACTION
SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Intermediated leasing support for the funding of SGEL's financing activity towards small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps and other public sector entities in Poland, with a sizeable Climate Action component.

Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises and public sector entities.

Additionnalité et impact

The proposed operation supports the financing of small and medium scale projects undertaken by SMEs and Mid-Caps, and PSEs in Poland. As such, it falls under the scope of EU objectives through its contribution to job creation and to increased competitiveness and productivity of SMEs and Mid-Caps. Moreover, at least 20% of the resulting investments are intended for Climate Action & Environmental Sustainability, which will accelerate the green transition of the Polish economy. Building on the Intermediary's strong track record and long-standing experience, it is expected that the EIB funds are to be utilised in an efficient and timely manner. Thanks to the EIB's financial contribution, the Intermediary will be able to provide financing to final beneficiaries at improved conditions, including in cohesion regions (80%). Other elements of the EIB contribution are the customisation of repayment terms  and a strong signalling effect in particular for green financing, that may help crowd in additional financing.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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