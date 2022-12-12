Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, s’est jointe aux dirigeants de l’UE et du Partenariat oriental à la réunion des ministres des affaires étrangères du Partenariat oriental tenue à Bruxelles.

En tant que banque de l’UE, la BEI soutient pleinement le programme du Partenariat oriental pour la reprise, la résilience et les réformes, qui s’appuie sur le plan économique et d’investissement de l’UE.

La BEI a accordé 11 milliards d’EUR de financements aux pays du Partenariat oriental depuis la création de ce dernier en 2009.

Lors de la réunion des ministres des affaires étrangères du Partenariat oriental à Bruxelles, Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, s’est jointe aux dirigeants de l’UE et du Partenariat oriental pour confirmer l’engagement d’intensifier la coopération pour soutenir la reprise économique et les investissements durables dans le voisinage oriental, ainsi que relever les défis en matière de sécurité et ceux liés aux conséquences, pour l’ensemble de la région, de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Dans son allocution devant les ministres des affaires étrangères de l’UE et du Partenariat oriental, Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations dans les pays du Partenariat oriental, a déclaré : « En tant que banque de l’Union européenne, notre responsabilité est de soutenir les pays du Partenariat oriental en cette période extrêmement difficile pour la région. Depuis les premiers jours qui ont suivi l’invasion par la Russie, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires ukrainiens, ainsi qu’avec la Commission européenne et d’autres interlocuteurs, en vue de mobiliser des financements immédiats répondant aux besoins les plus urgents de l’Ukraine, puis de donner la priorité à la mise en œuvre des projets existants qui apportent la plus grande contribution à l’amélioration ou la reconstruction des infrastructures critiques du pays. Ce soutien devra se poursuivre au cours de l’année à venir. En collaboration avec la Commission européenne, l’Ukraine et d’autres partenaires européens et internationaux, nous préparons déjà le terrain afin d’être en mesure d’intensifier encore le soutien, tant financier que consultatif, apporté à la reconstruction de l’Ukraine, dès maintenant et lorsque la guerre sera terminée. »

« Nous sommes également déterminés à soutenir les pays voisins de l’Ukraine les plus touchés par la guerre et nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités moldaves pour donner la priorité aux investissements dans des secteurs clés tels que l’énergie et les transports, y compris à l’appui de l’initiative européenne des corridors de solidarité. L’UE ayant décidé d’accorder le statut de pays candidat à la Moldavie et à l’Ukraine, ainsi que d’offrir une perspective européenne à la Géorgie, nous nous concentrerons également sur les investissements susceptibles de soutenir au mieux ces trois pays sur la voie de l’adhésion. En Arménie et en Azerbaïdjan, nous restons engagés à financer des projets d’intérêt commun, notamment en faveur de la connectivité régionale, de l’action pour le climat et de l’environnement, ainsi que du soutien aux petites entreprises et aux infrastructures sociales.

« L’Union européenne, y compris la BEI, ses partenaires de l’Équipe Europe et ceux du voisinage oriental partagent la même vision d’un avenir sûr, prospère, vert et durable pour nos enfants, un avenir qui offre stabilité, sécurité, prospérité et un environnement propre à toutes et tous. Nous voulons rester une source fiable d’appui financier et technique pour le Partenariat oriental et faire progresser les initiatives pour le redressement dans l’après-guerre ainsi que pour la connectivité, le développement durable et l’action en faveur du climat dans la région. Ensemble, nous soutiendrons les projets phares du plan économique et d’investissement de l’UE, afin de porter au maximum nos efforts conjoints au bénéfice des populations de la région. »

Un partenaire engagé à l’égard du Partenariat oriental

La région du Partenariat oriental et l’Union européenne sont confrontées à des défis inédits, et en particulier aux conséquences de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, qui affectent la vie de millions de personnes et ont des répercussions économiques majeures, notamment la pression inflationniste, le choc énergétique et la perturbation de la chaîne de valeur. Cette situation est inédite à de nombreux égards.

Malgré les difficultés qu’implique son rôle d’acteur clé du Partenariat oriental, la BEI continue de soutenir des mesures visant à atténuer l’impact économique et social de la crise dans la région, afin de renforcer la résilience, les économies et les sociétés de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine.

Depuis le début de l’invasion illégale de l’Ukraine menée à grande échelle par la Russie le 24 février 2022, le Groupe BEI a décaissé plus de 1,7 milliard d’EUR de financements de l’UE en faveur de l’État ukrainien pour répondre aux besoins financiers urgents de l’Ukraine et soutenir sa reconstruction immédiate. La BEI continue de collaborer avec la Commission européenne et les États membres de l’UE pour veiller à financer les besoins les plus urgents en matière d’infrastructures critiques de l’Ukraine au cours de l’année à venir, et soutenir la reconstruction à grande échelle du pays et son cheminement vers l’adhésion à l’UE.

Cette année, la BEI a mis à disposition de nouveaux financements en Moldavie à l’appui de projets dans les domaines des transports, de l’énergie et de la santé dans tout le pays. Ces ressources aideront à atténuer les effets économiques et sociaux de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à soutenir l’adhésion de la Moldavie à l’Union européenne. Cette année également, la BEI a signé avec la Moldavie de nouvelles opérations représentant un total de 150 millions d’EUR, et 100 millions d’EUR supplémentaires devraient être approuvés et signés très prochainement. Ces prêts sont destinés à améliorer les principales liaisons de transport en Moldavie.

L’une des priorités sur lesquelles nous nous sommes concentrés en réponse à l’agression de la Russie est l’initiative européenne des corridors de solidarité. Parmi les mesures à moyen et à long terme énoncées dans le plan d’action des corridors de solidarité, la BEI et la Commission européenne ont lancé une étude de préfaisabilité afin d’évaluer comment mieux relier les réseaux ferroviaires ukrainiens et moldaves à l’Union européenne. Il s’agit là d’un investissement stratégique aux fins d’une croissance économique durable et verte et d’une amélioration de la sécurité alimentaire mondiale.

Cette année, les activités de la BEI en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie ont porté sur l’amélioration des liaisons de transports, l’accès au financement pour les petites entreprises (PME), les investissements en fonds propres destinés à renforcer la compétitivité et l’intégration dans les chaînes de valeur de l’UE, le soutien à la transition numérique, les investissements en faveur de l’environnement et de la résilience aux changements climatiques (y compris l’efficacité énergétique et la consommation d’eau par les systèmes d’irrigation), et la résilience sanitaire et le développement du capital humain.

Ces investissements renforcent le soutien de l’Union européenne aux pays du Partenariat oriental ainsi que l’engagement de l’Équipe Europe à garantir un développement socio-économique démocratique, durable et résilient de ces pays.

Toutes les activités de BEI Monde visent à soutenir le plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental qu’Olivér Várhelyi, commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, a présenté en juillet 2021. En coopération avec la Commission européenne, les institutions de financement internationales homologues et les États membres de l’UE, la BEI s’emploie activement à déployer au mieux le plan économique et d’investissement pour aider les pays du Partenariat oriental à avancer dans ces domaines clés, en particulier la transition écologique, la transformation numérique et le soutien au secteur privé.

Informations générales

BEI Monde est une nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI dont l’objectif est d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. En investissant en dehors de l’Union européenne à l’appui des priorités de l’UE, BEI Monde a vocation à favoriser des partenariats solides et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/