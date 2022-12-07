© ODEG

La Banque européenne d’investissement a financé pour 170 millions d’EUR de matériel roulant neuf destiné à Ostdeutsche Eisenbahn.

Les rames modernes Siemens Desiro HC circulent depuis le 11 décembre 2022 sur la ligne Magdebourg-Berlin-Cottbus.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a contribué à hauteur de 170 millions d’EUR au financement de nouveaux trains régionaux pour le trafic voyageurs à courte distance dans la région métropolitaine de Berlin.

Le 11 décembre 2022, Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) a mis en circulation les nouvelles rames modernes Siemens Desiro HC pour desservir la ligne ferroviaire régionale RE1 Magdebourg via Berlin et Francfort-sur-l’Oder-Cottbus. Les trains, qui circulent à une cadence de 20 minutes, ont une capacité de 637 à 800 places assises par trajet. La capacité sur la ligne augmente ainsi de 70 % aux heures de pointe.

Au total, 29 nouvelles rames Siemens Desiro HC seront mises en service pour ODEG, auxquelles viendront s’ajouter 16 rames KISS rénovées et, à partir de mars 2023, huit nouvelles automotrices Alstom pour les six lignes du réseau Elbe-Spree.

L’achat de rames a été financé par la BEI en collaboration avec un consortium composé de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) et Allianz Global Investors GmbH (Allianz GI), agissant pour le compte de différents investisseurs, dans le cadre d’une opération de crédit-bail avec DAL Deutsche Anlagenleasing.

DAL Deutsche Anlagen-Leasing louera à ODEG les nouveaux trains financés par la BEI. En janvier 2019, ODEG avait remporté le marché pour l’exploitation de six lignes au total sur le réseau Elbe-Spree dans le cadre de l’appel d’offres européen lancé par la société de transport Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB).

Le crédit-bail présente l’avantage de permettre l’achat de nouveaux trains indépendamment de la durée du contrat d’exploitation des lignes ferroviaires régionales.

En Allemagne, l’exploitation des transports ferroviaires régionaux, cofinancée par les Länder, fait régulièrement l’objet d’appels d’offres à l’échelle européenne dans le but d’assurer la concurrence entre les opérateurs. Le contrat d’exploitation d’ODEG pour le réseau Elbe-Spree est d’une durée de douze ans. Par la suite, les nouvelles rames pourront continuer à circuler sur le réseau pendant au moins 12 ans encore, quel que soit l’adjudicataire du contrat d’exploitation dans le cadre du prochain appel d’offres.

La BEI a également cofinancé des opérations de crédit-bail relatives à des trains régionaux avec des partenaires dans d’autres régions d’Allemagne, par exemple pour la ligne Nuremberg — Ratisbonne — Plattling de la holding ferroviaire privée BeNEX.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a félicité ODEG pour la mise en service du nouveau matériel roulant : « Grâce à l’achat de ces nouveaux trains, la modernisation et l’extension des transports ferroviaires de voyageurs dans la région métropolitaine berlinoise vont grandement progresser. À la banque de l’UE, nous sommes convaincus qu’un réseau de transports publics efficace, assurant une bonne desserte et offrant un confort accru aux voyageurs, peut contribuer notablement à atténuer la pollution et les changements climatiques. »

Informations générales

La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et la connaissance, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, poursuivre le développement l’UE et contribuer à la réalisation de ses objectifs dans plus de 140 pays à travers le monde.

Membre du groupe financier Sparkassen, DAL Deutsche Anlagen-Leasing propose des solutions sur mesure adaptées à différents types d’actifs pour plusieurs segments du marché tels que les grandes entreprises, le secteur immobilier, les compagnies de services collectifs, les sociétés de transport et de logistique, ainsi que la santé et les technologies de l’information. Chaque année, l’entreprise accompagne la réalisation de transactions pour un montant de plus de 2,5 milliards d’EUR, ce qui en fait l’un des chefs de file de la mise en œuvre de projets d’investissement de grande ampleur en Allemagne.