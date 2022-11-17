4 milliards d’EUR pour les énergies propres, l’action en faveur du climat et l’eau

3,4 milliards d’EUR pour les transports durables

2,2 milliards d’EUR pour le financement des entreprises et de leur R-D

1,2 milliard d’EUR pour la santé et l’aménagement urbain

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements d’un montant de 10,9 milliards d’EUR visant à promouvoir l’action en faveur du climat et les énergies propres, l’investissement privé, ainsi que l’investissement dans la santé et les transports durables en Europe et ailleurs.

« À l’heure où les dirigeants et les négociateurs de 200 pays se réunissent dans le cadre de la COP 27 en Égypte afin de convenir de politiques et de ressources essentielles pour l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, la BEI a approuvé près de 11 milliards d’EUR de nouveaux investissements porteurs de changements. Ils favoriseront l’exploitation d’énergies propres, amélioreront les transports durables et permettront aux entreprises de réduire leur consommation d’énergie et d’innover. Une coopération étroite entre les entreprises, le secteur public et les partenaires financiers à l’échelle mondiale est cruciale pour mobiliser les investissements qui réduiront les émissions et l’impact des chocs énergétiques mondiaux et lutteront contre les changements climatiques », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

4 milliards d’EUR pour les énergies propres, les économies d’énergie et l’action en faveur du climat

Le Conseil d’administration de la BEI, réuni ce jour à Luxembourg, a donné son feu vert à des investissements visant à accroître la production d’énergie à partir de sources renouvelables, à moderniser les réseaux énergétiques et à améliorer l’efficacité énergétique.

Il s’agit notamment de nouveaux financements visant le renforcement de réseaux énergétiques en Espagne, en Tchéquie et en Moldavie, la mise à niveau du chauffage urbain et une plus grande utilisation de la biomasse pour la production d’énergie.

Le cofinancement par la BEI de projets de développement régional soutenus par l’Union européenne en Grèce et en Estonie, ainsi que des investissements dans l’aménagement urbain durable visant l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets à Chypre ont été approuvés.

Le Conseil d’administration a également donné son aval pour trois nouvelles initiatives ciblées visant à simplifier le financement de projets du secteur privé dans le domaine des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie en Afrique, notamment sous la forme de prêts d’amorçage-investissement destinés à des entreprises innovantes qui contribuent à accélérer l’utilisation durable de l’énergie sur le continent.

3,4 milliards d’EUR pour les transports durables

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé des financements à l’appui de nouveaux transports durables en Europe, dans les Balkans occidentaux et en Afrique.

Des propositions de financement concernant une nouvelle voie navigable intérieure de 107 km de long pour relier la Seine et l’Escaut, une nouvelle ligne de bus électriques et des navettes fluviales à Bordeaux, des transports urbains durables à Florence, l’amélioration de la résilience des aéroports espagnols, la réhabilitation de la ligne 2 du métro cairote et la modernisation de 230 km de voies ferrées entre Belgrade et Niš le long du corridor X serbe ont également été validées.

2,2 milliards d’EUR pour le financement des entreprises et de leur innovation

La BEI a décidé de soutenir de nouvelles initiatives de financement à l’appui du secteur privé en collaboration avec des partenaires financiers locaux afin de renforcer les investissements des entreprises dans le domaine de l’action en faveur du climat en Italie et en Bulgarie, et de soutenir les créatrices d’entreprises en Roumanie.

En outre, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un financement de 500 millions d’EUR pour les investissements de coopératives et entreprises de toute l’Europe dans l’agriculture et la bioéconomie.

Des financements directs à l’appui d’investissements à grande échelle dans la recherche-développement des entreprises des secteurs de l’automobile, des piles à combustible, des semi-conducteurs et des logiciels ont également été confirmés.

1,2 milliard d’EUR pour la santé et l’aménagement urbain

De nouveaux financements de la BEI pour la modernisation des infrastructures de distribution d’eau et de traitement des eaux usées à Varsovie, la construction d’un nouvel hôpital en Espagne et l’amélioration de la collecte, du traitement et de l’élimination des déchets dans cinq villes argentines ont également été approuvés.

