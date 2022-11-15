© Shutterstock

Le SSEF, soutenu par ses investisseurs de référence, dont MEAG (le gestionnaire d’actifs de Munich Re et d’ERGO) et la Banque européenne d’investissement, ainsi que par le programme LIFE de l’UE, finance des projets liés à l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dits « derrière le compteur » qui font cruellement défaut dans toute l’Union européenne.

Les investissements du SSEF généreront des économies d’énergie d’environ 600 GWh par an, contribueront à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE et permettront de faire face à la crise énergétique européenne.

Le fonds a dépassé sa taille visée de 200 millions d’EUR et est classé comme un fonds « vert foncé », ce qui signifie qu’il est conforme aux exigences les plus strictes en matière de durabilité prévues par l’article 9 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Le Solas Sustainable Energy Fund ICAV (SSEF), un fonds axé sur l’UE ayant pour conseiller Solas Capital AG, qui cible l’efficacité énergétique et les investissements dans les énergies renouvelables dits « derrière le compteur », a atteint la clôture finale de sa levée de fonds avec des engagements d’investissement de 220 millions d’EUR. Un récent engagement supplémentaire de 80 millions d’EUR de la part d’investisseurs fait suite au lancement du fonds avec 140 millions d’EUR en février 2022. MEAG, le gestionnaire d’actifs de Munich Re et d’ERGO, a apporté une contribution substantielle au SSEF au nom du groupe Munich Re et d’autres investisseurs institutionnels.

Le SSEF fournit une solution de financement unique pour les sociétés de services énergétiques (SSE) dans toute l’UE et appuie les modèles d’activité favorisant les économies d’énergie et centrés sur la rénovation d’installations existantes, et en particulier de bâtiments, où sont utilisées des technologies à haute efficacité énergétique établies et fiables (toitures équipées de panneaux solaires, éclairage LED, pompes à chaleur, centrales de cogénération et matériaux de construction). Le Fonds contribue au financement de projets relevant des secteurs public et privé, et notamment des projets de petite dimension mis en œuvre par des PME, lesquelles ont davantage de difficultés à trouver des financements.

D’ici la fin 2022, le SSEF prévoit d’avoir signé des accords de financement d’une valeur de 50 millions d’EUR à l’appui de projets liés à l’efficacité énergétique dans toute l’UE. La réserve de projets permettra de réaliser des économies d’énergie estimées à 150 GWh par an et de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 42 000 tonnes de CO 2 par an. Ces économies d’énergie se traduisent par des réductions de coûts réelles pour les particuliers, les propriétaires de petites entreprises et les grandes entreprises à travers l’Europe.

Le Fonds a récemment mobilisé des financements à l’appui des sociétés de services énergétiques suivantes :

une SSE irlandaise mettant en œuvre une série de projets de rénovation d’éclairage à LED dont le financement repose sur une solution intégrée permettant à ses PME et grandes entreprises clientes de payer un montant mensuel fixe pour la fourniture d’un éclairage en tant que service (LaaS – Lighting‑as‑a‑service). Ces rénovations contribuent à une réduction considérable des coûts énergétiques et des émissions de CO 2 , tout en améliorant la qualité de l’éclairage pour les clients ;

, tout en améliorant la qualité de l’éclairage pour les clients ; une SSE allemande engagée dans une série de rénovations liées à l’efficacité énergétique, portant notamment sur la production combinée de chaleur et d’électricité et l’éclairage LED, pour un client industriel européen. Ces améliorations ont permis une réduction des émissions de CO 2 d’environ 3 270 tonnes par an, ce qui aide le client industriel à atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

D’autres déploiements sont prévus pour la fin de 2022 et tout au long de l’année 2023.

Les investisseurs de référence du SSEF sont des institutions de premier plan des secteurs public et privé, notamment la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Ireland Strategic Investment Fund (ISIF) et MEAG, le gestionnaire d’actifs du groupe Munich Re. La BEI a consenti un investissement de 30 millions d’EUR au lancement du Fonds. Cet engagement est soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le Fonds bénéficie également du soutien de l’instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique (PF4EE), un dispositif financé au titre du programme LIFE de l’UE et mis en place par la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne. Le PF4EE favorise les investissements dans les technologies liées à l’efficacité énergétique dans les bâtiments et, en particulier, il permet la mise en œuvre de financements par emprunt à long terme à destination des PME et des organismes publics.

La crise énergétique actuelle, déclenchée par la guerre d’agression non provoquée de la Russie en Ukraine, a un impact sur les marchés de l’énergie et fait exploser les prix dans ce secteur, ce qui accroît la pression sur les pays européens pour qu’ils réduisent leur dépendance aux combustibles fossiles. Le plan REPowerEU, présenté par la Commission européenne en mai 2022, vise à accélérer la transition verte en favorisant un déploiement rapide des énergies renouvelables en lieu et place des combustibles fossiles utilisés dans les logements, l’industrie et la production d’électricité et en poussant à la mise en œuvre de davantage de mesures et d’actions engendrant des économies d’énergie à court, moyen et long terme. La Commission a proposé de porter de 40 à 45 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de l’UE en 2030 et de faire passer de 9 à 13 % l’objectif contraignant en matière d’efficacité énergétique dans le cadre du paquet « Ajustement à l’objectif 55 ». Ces objectifs ambitieux exigent des solutions d’investissement rapides et flexibles telles que le SSEF.

Kadri Simson, commissaire européenne à l’énergie : « Investir dans l’efficacité énergétique est toujours une bonne idée, mais cela a encore plus de sens lorsque les prix de l’énergie sont élevés. Des initiatives comme le Fonds Solas pour l’énergie durable permettent de s’assurer que nous disposons des fonds nécessaires à ces investissements. Plus nous devenons efficaces, plus nous pouvons réduire la consommation d’énergie et les factures d’énergie, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et éliminer progressivement notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes. »

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, responsable des financements dans le domaine de l’énergie : « L’Union européenne s’est engagée à améliorer l’efficacité énergétique pour faire face à la crise énergétique actuelle et à la crise climatique en cours. Dans le cadre de cet engagement, nous devons veiller à ce que les financements atteignent les projets qui en ont le plus besoin. Nous sommes donc ravis de soutenir le Fonds Solas pour l’énergie durable. Nous sommes convaincus qu’en appuyant cette initiative, nous contribuerons à accélérer la transition énergétique et à créer de nouvelles possibilités d’emploi dans toute l’UE. À l’heure où des dirigeants et des bailleurs de fonds du monde entier se réunissent à la COP 27 pour accélérer la lutte internationale contre les changements climatiques, des solutions comme ce fonds sont opportunes et pertinentes. »

Holger Kerzel, directeur général et directeur mondial du département Illiquid Assets chez MEAG : « Ce fonds permet aux investisseurs institutionnels de participer au développement d’un secteur innovant et prometteur aux côtés de Munich Re. L’instrument PF4EE de la Commission européenne et de la BEI contribue à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE tout en offrant des rendements attractifs aux investisseurs. Nous visons un double résultat : des investissements durables ayant un impact réel sur le monde et des rendements durables pour nos portefeuilles. »

« Cet investissement supplémentaire des grands bailleurs de fonds institutionnels démontre à la fois leur confiance dans le savoir-faire de Solas Capital et leur ferme engagement à contribuer à la transition énergétique. Sebastian Carneiro, cofondateur et associé gérant de Solas Capital : « Le SSEF joue un rôle important dans cette transition, en collaborant avec des SSE pour favoriser la mise en œuvre de projets liés à l’efficacité énergétique, essentiels pour contrer la crise énergétique et atteindre les objectifs climatiques de l’UE. »

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2021, la Banque a mis 14,3 milliards d’EUR à disposition à l’appui de projets relatifs à l’énergie, dont 4,7 milliards d’EUR pour des mesures d’efficacité énergétique et 5,7 milliards d’EUR pour les énergies renouvelables. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont aussi alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris. Pour un aperçu des interventions de la BEI à la COP 27, consultez sur notre page web dédiée.

À propos de Solas Capital AG

Solas Capital est une société de conseil en investissement fondée et gérée par des professionnels du financement de l’efficacité énergétique. Sa mission est de soutenir la transition vers une société neutre en carbone en mettant au point des solutions de financement innovantes. Elle conçoit des produits qui répondent à la fois aux besoins de ressources des projets visant l’efficacité énergétique et aux exigences des investisseurs institutionnels, et rapproche ainsi les investisseurs et les porteurs de projets. Solas Capital est le conseiller en investissement de Solas Sustainable Energy Fund, qui est soutenu par la Banque européenne d’investissement et le programme LIFE de la Commission européenne.

À propos de MEAG

MEAG gère les actifs de Munich Re et d’ERGO. MEAG est active en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et met son vaste savoir-faire au service d’investisseurs institutionnels et de clients privés. Au total, MEAG gère un portefeuille d’investissements d’une valeur actuelle de 339 milliards d’EUR, dont 65 milliards d’EUR provenant d’investisseurs institutionnels et de clients privés.

À propos du PF4EE

Le PF4EE est un instrument financier conjoint de la BEI et de la Commission européenne qui a pour objet de promouvoir le financement par la dette de l’efficacité énergétique. Chaque institution financière partenaire du PF4EE bénéficie des deux composantes clés de l’instrument – Mécanisme de partage des risques et Facilité de soutien par des experts – qui peuvent être combinées avec un prêt de la BEI, ce qui lui permet de profiter des coûts de refinancement avantageux de la Banque. Le SSEF est le premier fonds d’investissement à être soutenu par le PF4EE.

À propos du FEIS

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes qui permettent au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués, ce qui encourage les bailleurs de fonds privés à participer aux projets. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont permis de mobiliser à ce jour 524,3 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de PME.