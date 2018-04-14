Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Secteur(s)
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2020 : 5 000 000 €
17/12/2020 : 5 000 000 €
17/12/2020 : 10 000 000 €
17/12/2020 : 10 000 000 €
Autres liens
Related public register
18/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Related EFSI register
11/06/2021 - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Communiqués associés
La BEI et Solas Capital unissent leurs forces pour investir dans l’efficacité énergétique des bâtiments dans l’ensemble de l’Union européenne
Communiqués associés
Solas Sustainable Energy Fund (SSEF), un fonds axé sur l’efficacité énergétique ayant pour conseiller Solas Capital, atteint 220 millions d’EUR d’engagements d’investisseurs institutionnels.

Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 17/12/2020
20180414
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
SOLAS CAPITAL AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns an equity investment into the Solas Sustainable Energy Fund (SSEF), a debt fund. SSEF will provide EUR 160m of debt financing to Energy Service Companies (ESCOs) to implement energy efficiency and small renewable projects, mainly in the EU.

The project is in line with both the EIB's priority of financing renewable energy and energy efficiency projects and the EU's climate change and security of energy supply objective.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Details of the Sustainable Energy Transition Investment Fund (SETIF's) environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with relevant EU and national regulation and EIB's Environmental and Social Standards as well as the capacity of the Fund Manager to assess and monitor environmental and social risks and impacts, will be reviewed during appraisal.

The EIB will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
18/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
11/06/2021 - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Autres liens
Communiqués associés
La BEI et Solas Capital unissent leurs forces pour investir dans l’efficacité énergétique des bâtiments dans l’ensemble de l’Union européenne
Communiqués associés
Solas Sustainable Energy Fund (SSEF), un fonds axé sur l’efficacité énergétique ayant pour conseiller Solas Capital, atteint 220 millions d’EUR d’engagements d’investisseurs institutionnels.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Date de publication
18 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122960254
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180414
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Date de publication
10 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
142671048
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180414
Dernière mise à jour
11 Jun 2021
Secteur(s)
Industrie
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Related EFSI register
11/06/2021 - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Autres liens
Fiche récapitulative
SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Fiche technique
SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Communiqués associés
La BEI et Solas Capital unissent leurs forces pour investir dans l’efficacité énergétique des bâtiments dans l’ensemble de l’Union européenne
Communiqués associés
Solas Sustainable Energy Fund (SSEF), un fonds axé sur l’efficacité énergétique ayant pour conseiller Solas Capital, atteint 220 millions d’EUR d’engagements d’investisseurs institutionnels.

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
La BEI et Solas Capital unissent leurs forces pour investir dans l’efficacité énergétique des bâtiments dans l’ensemble de l’Union européenne
Communiqués associés
Solas Sustainable Energy Fund (SSEF), un fonds axé sur l’efficacité énergétique ayant pour conseiller Solas Capital, atteint 220 millions d’EUR d’engagements d’investisseurs institutionnels.
Autres liens
Related public register
18/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Related EFSI register
11/06/2021 - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes