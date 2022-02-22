© Shutterstock

Solas Sustainable Energy Fund ICAV (SSEF), un fonds ayant pour conseiller Solas Capital AG, boucle sa première collecte à 140 millions d’EUR, avec un engagement de 30 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement.

Le fonds vise une taille de 200 millions d’EUR et accordera des financements sous forme de prêts à des sociétés de services énergétiques pour la réalisation de projets dans les domaines de l’efficacité énergétique ainsi que des énergies renouvelables à petite échelle, principalement dans l’Union européenne.

Le fonds SSEF est classé article 9 ou « vert foncé », soit la catégorie la plus élevée en application du nouveau règlement (UE) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

L’investissement de la BEI est appuyé par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Solas Sustainable Energy Fund ICAV est un nouveau fonds axé sur l’UE qui vise des investissements dans l’efficacité énergétique. Il a bouclé sa première collecte de ressources à 140 millions d’EUR. La Banque européenne d’investissement (BEI) a engagé 30 millions d’EUR dans SSEF, un investissement de référence qui bénéficie de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. La BEI, qui est l’un des principaux bailleurs de fonds pour le climat, soutient des projets qui promeuvent les priorités et les objectifs de l’Union européenne.

Un accord a également été mis en place entre le fonds SSEF et l’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique (PF4EE), une initiative conjointe lancée par la Commission européenne, dans le cadre du programme LIFE, et la BEI. L’un des objectifs du PF4EE est d’encourager les investisseurs institutionnels privés (assureurs, fonds de pension, par exemple) à investir dans les infrastructures à efficacité énergétique européennes, en particulier dans le secteur des petites et moyennes entreprises (PME). Le fonds SSEF compte également parmi ses investisseurs de référence le fonds ISIF (Ireland Strategic Investment Fund), les assurances IDEAL ainsi que MEAG, le gestionnaire d’actifs du groupe Munich Re.

SSEF aura pour conseiller Solas Capital AG, une entreprise spécialisée dans les conseils en investissement dans le secteur de l’efficacité énergétique. Solas Capital travaille avec de nombreux partenaires – entreprises de services énergétiques de premier plan, porteurs de projets, fabricants d’équipements, établissements publics – dans toute l’Union européenne. Sa mission consiste à les aider à accéder plus aisément à des financements sur mesure et à favoriser de nouveaux investissements dans l’efficacité énergétique.

Le fonds SSEF proposera des financements à l’appui de modèles d’activité favorisant les économies d’énergie et centrés sur la rénovation d’installations existantes, et en particulier de bâtiments, où sont utilisées des technologies à haute efficacité énergétique établies et fiables (systèmes modernes de chauffage et de refroidissement, centrales de cogénération, toitures équipées de panneaux solaires, matériaux de construction, éclairage LED, etc.). Les projets financés pourront relever du secteur public comme du secteur privé, et notamment de celui des PME, qui ont davantage de difficultés à trouver des financements.

Un investissement initial sera effectué dans un portefeuille de projets ciblant l’efficacité énergétique dans les bâtiments. Ces derniers sont responsables de 40 % de la consommation d’énergie de l’Union européenne et de 36 % de ses émissions de CO 2 . Pour atteindre un niveau d’émissions proche de zéro dans les bâtiments, il faudra impérativement mobiliser des capitaux institutionnels privés vu l'insuffisance des financements publics. Le fonds SSEF offre au marché une solution de financement unique, qui établit un lien entre les besoins de financement de l’efficacité énergétique et les exigences des investisseurs institutionnels.

Kadri Simson, commissaire européenne à l’énergie : « Investir dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la rénovation des bâtiments est au cœur du pacte vert pour l’Europe et est essentiel pour faire baisser les factures énergétiques. Solas Sustainable Energy Fund combinera le soutien financier garanti par le FEIS et le PF4EE pour mobiliser des financements privés abordables à l’appui d’investissements dans la performance énergétique des bâtiments, et notamment de la production sur site d’énergie d’origine renouvelable. La garantie du PF4EE constituera une norme d’excellence pour les initiatives dans le domaine des fonds de participation et incitera les investisseurs institutionnels à s’engager dans les actifs verts. Nous franchirons ainsi une étape de plus dans la concrétisation de l’ambition du pacte vert de l’UE de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050. »

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, responsable des financements dans le domaine de l’énergie : « En tant que banque européenne du climat, la BEI est fière d’être un investisseur de référence de Solas Sustainable Energy Fund, et de contribuer ainsi à combler l’important déficit de financement que connaissent les projets visant l’efficacité énergétique. Réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments est essentiel pour parvenir à une économie neutre en carbone en Europe à l’horizon 2050. Nous pensons que notre engagement dans ce fonds mobilisera d’autres investissements qui permettront de relever l’immense défi de la rénovation des bâtiments. »

Sebastian Carneiro, cofondateur et associé gérant de Solas Capital : « Cet engagement de la Commission européenne et de la BEI est une marque de confiance à l’égard du savoir-faire de Solas Capital et de la capacité du fonds SSEF à stimuler les investissements dans l’efficacité énergétique. Nous sommes déterminés à aider nos partenaires porteurs de projets à renforcer leurs modèles d’activité axés sur l’efficacité énergétique en leur proposant des financements apportés par des investisseurs institutionnels qui sont de plus en plus engagés à aligner leurs investissements sur les objectifs environnementaux et sociaux. Chaque projet financé par SSEF réduira les émissions de CO 2 et créera des emplois locaux de qualité dans l’ensemble de l’UE. »

Solas Capital a été fondée par Sebastian Carneiro et Paul Kearney, deux experts en financement de l’efficacité énergétique. De plus amples informations sur Solas Capital sont disponibles sur le site www.solas.capital.

Informations générales

À propos de Solas Capital AG

Solas Capital est une société de conseil en investissement fondée et gérée par des professionnels du financement de l’efficacité énergétique. Sa mission est de soutenir la transition vers une société neutre en carbone en mettant au point des solutions de financement innovantes. Elle conçoit des produits qui répondent à la fois aux besoins de ressources des projets visant l’efficacité énergétique et aux exigences des investisseurs institutionnels, et rapproche ainsi les investisseurs et les porteurs de projets. Solas Capital est le conseiller en investissement de Solas Sustainable Energy Fund, qui est soutenu par la Banque européenne d’investissement et le programme LIFE de la Commission européenne.

À propos de la BEI

En 2021, la Banque a mis 14,3 milliards d’EUR à disposition à l’appui de projets relatifs à l’énergie, dont 4,7 milliards d’EUR pour des mesures d’efficacité énergétique et 5,7 milliards d’EUR pour les énergies renouvelables. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont aussi alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

À propos du PF4EE

Le PF4EE est un instrument financier conjoint de la BEI et de la Commission européenne qui a pour objet de promouvoir le financement par la dette de l’efficacité énergétique. Chaque institution financière partenaire du PF4EE bénéficie des deux composantes clés de l’instrument – Mécanisme de partage des risques et Facilité de soutien par des experts – qui peuvent être combinées avec un prêt de la BEI, ce qui lui permet de profiter des coûts de refinancement avantageux de la Banque. SSEF est le premier fonds d’investissement à être soutenu par le PF4EE.

À propos du FEIS

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes qui permettent au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués, ce qui encourage les bailleurs de fonds privés à participer aux projets. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont permis de mobiliser à ce jour 546,5 milliards d’EUR d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de PME.