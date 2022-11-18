Les femmes, plus susceptibles de travailler dans des emplois informels et dans des emplois vulnérables, n'ont, à ce jour, toujours pas le même accès aux services financiers ni des conditions égales à celles offertes aux hommes. Même si les statistiques montrent une évolution de l’égalité des chances et de la bancarisation des femmes, le secteur financier classique se concentre souvent sur les hommes et les entreprises formelles, négligeant les femmes qui constituent un segment important et croissant de l'économie informelle.

Pourtant, un accès aux produits et services (non) financiers de base tels que l’épargne, le crédit, les transferts d’argent, l’assurance ou encore l’éducation financière offre aux femmes une réelle opportunité d’autonomisation sociale et économique. Tout comme une stratégie incluant l’égalité des genres.

Des 88 organisations en lice, Banco FIE S.A. a remporté le Prix européen de la microfinance 2022 de 100.000€ de la Direction luxembourgeoise de la coopération au développement et de l’action humanitaire.

La banque bolivienne s’est démarquée pour avoir intégré une dimension genre dans la conception globale de ses produits et services dans le but de les rendre plus accessibles aux femmes, et ce grâce à de nombreuses études sur ses clientes. La gamme de produits offerts va de la micro-assurance (vie et cancer) à l’éducation financière au numérique en passant par de l'assistance technique pour accroître la productivité des femmes dans l'agro-industrie. Sur le plan interne, Banco FIE a mis sur pied un modèle de gestion d'entreprise innovant baptisé « Marca Magenta » afin de promouvoir un leadership inclusif, l'autonomisation des femmes, la prévention de la violence et l'égalité des chances.

Dans une société où les contextes sociaux et culturels pèsent encore beaucoup sur l’autonomisation des femmes, le Prix européen de la microfinance vise cette année à distinguer une organisation, d’un pays en voie de développement, qui a mis en oeuvre une démarche stratégique tangible et novatrice pour répondre aux défis et aspirations spécifiques des femmes tant dans leur émancipation personnelle que professionnelle.

Le Prix reconnaît ainsi l'autonomisation économique des femmes comme une condition nécessaire pour éradiquer la pauvreté et assurer un développement économique et durable. La Présidente du Grand Jury, Son Altesse Royale La Grande-Duchesse, a d’ailleurs indiqué « L'Objectif de Développement Durable 5 exige l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Le nombre très élevé de candidatures de cette année, toutes aussi intéressantes que variées, est la preuve de l'intérêt croissant pour avancer dans la réalisation de ces objectifs. Et ce pour une bonne raison : les femmes détiennent la clé pour changer le monde en mieux ! »

Ce qui a retenu l’attention de Monsieur Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg, et membre lui aussi du Grand Jury : « L’Inclusion financière au service des femmes est un sujet particulièrement important et ce surtout en ces temps de crises multiples. Il est important pour nous de soutenir les réflexions sur le rôle que le secteur de la finance devrait avoir pour garantir un accès égalitaire aux services financiers et non financiers. Le rôle de catalyseur que jouent les femmes dans le développement socio-économique de leurs communautés est encore trop souvent sous-estimé. Les approches holistiques prises par les candidats au prix de cette année démontrent de nombreuses initiatives innovantes qui amènent à une meilleure inclusion financière au service des femmes. »

Pour sa part, Dr Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, souligne également l’importance d’un tel Prix pour le secteur : « Nous savons toutes et tous que l’égalité des sexes favorise un développement économique plus rapide et contribue à la mise en place de sociétés plus stables. Malheureusement, les femmes continuent de souffrir d’une inégalité des chances, ce qui nous pénalise toutes et tous. Nous devons améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous devons accélérer le changement par des actions et des investissements concertés. Nous devons également mettre en commun et célébrer les meilleures pratiques comme nous le faisons aujourd’hui, dans le cadre du Prix européen de la microfinance sur l’inclusion financière au service des femmes. Nous devons toutes et tous nous inspirer des réalisations remarquables des finalistes de Colombie, de Bolivie et du Pakistan ».

Les deux finalistes, Bancamía de Colombie et Kashf Foundation du Pakistan, ont chacun reçu un montant de 10.000€.

Le prix européen de la microfinance

Unique au monde, le Prix européen de la microfinance a été lancé, en octobre 2005, par la Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire du Ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, afin de nourrir une réflexion novatrice dans le secteur de la microfinance. Il est organisé conjointement par le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE), la Plateforme Européenne de la Microfinance (e-MFP) et l’Inclusive Finance Network Luxembourg (InFiNe.lu).