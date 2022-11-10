© BCS

Le premier financement en quasi-fonds propres de BEI Monde soutient l’extension d’un réseau de fibre optique au bénéfice de 2,5 millions de personnes

Ce nouvel investissement fournira une connectivité haut débit à 319 écoles et à 70 hôpitaux

La BEI et BCS soutiennent le plan national de transformation numérique de la République démocratique du Congo

Plus de 2,5 millions de personnes vivant dans des régions isolées de l’est de la République démocratique du Congo bénéficieront d’une meilleure connectivité numérique grâce aux nouveaux investissements dans le réseau de fibre optique déployés par BCS et soutenus par la Banque européenne d’investissement.

Le concours de 10 millions d’USD de la Banque européenne d’investissement – premier investissement en quasi-fonds propres de BEI Monde et deuxième opération avec BCS – a été officiellement annoncé aujourd’hui au Cap lors du salon AfricaCom 2022.

« L’Afrique se trouve à un stade crucial de la transformation numérique. La rapidité de la croissance de ses infrastructures de télécommunications est l’un des facteurs clés qui permettront la réalisation de son véritable potentiel. Chez BCS, nous sommes ravis de faire partie du voyage de l’Afrique vers la connectivité régionale. Notre ambition est de permettre à plus de 300 millions de personnes en Afrique d’accéder à l’internet grâce à nos infrastructures. La poursuite de notre partenariat avec la BEI permettra à notre société de continuer à mettre en œuvre ses plans d’expansion de la fibre optique et d’en poser plus de 20 000 kilomètres en Afrique de l’Est, centrale et australe, fournissant une connectivité régionale et rurale en raccordant des zones mal desservies. Nous jouerons ainsi un rôle majeur dans l’amélioration de l’internet du point de vue de la pénétration, de l’accès et du coût », a déclaré Yonas Maru, directeur général de BCS Group.

« La Banque européenne d’investissement est résolue à accélérer la transition numérique en Afrique et est heureuse de renforcer son partenariat avec BCS pour transformer les réseaux de fibre optique haut débit en République démocratique du Congo. Grâce à l’expansion de la dorsale à fibre optique, les populations locales bénéficieront du haut débit mobile et des hôpitaux et des écoles seront connectés au reste du monde », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Développer les télécommunications à haute capacité en République démocratique du Congo

Le nouvel investissement de BCS soutenu par la BEI permettra de raccorder des zones actuellement mal desservies par les télécommunications haut débit. Le développement du numérique ouvrira de nouvelles possibilités aux entrepreneurs locaux et favorisera la création d’emplois. De même, le raccordement de 319 écoles et 70 hôpitaux et centres de santé améliorera l’éducation et la santé publique.

Ce nouvel investissement permettra aux régions touchées par des conflits et la pandémie de COVID-19 de bénéficier d’une meilleure couverture mobile à large bande et de communications fiables.

BCS Group a obtenu un nouveau financement à long terme de 10 millions d’USD auprès de la BEI. Celui-ci s’inscrit à la suite d’un financement de 18 millions d’USD octroyé fin 2018 et vient prolonger le partenariat de la BEI avec la société.

Ce projet contribuera à la pose de 1 200 km de fibre sur les 20 000 km que BCS prévoit d’installer en Afrique australe, centrale et de l’Est ces trois prochaines années.

Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d’investissement a prêté plus de 1 milliard d’EUR pour des investissements dans le secteur des télécommunications en Afrique.

Informations générales

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de BCS Group

Bandwidth and Cloud Services (BCS Group) est un fournisseur de gros de bande passante internet respectant la neutralité du réseau, présent en Afrique de l’Est, centrale et australe. Il offre des services internet de gros, de transmission par fibre et de construction aux opérateurs mobiles, aux fournisseurs de services internet, aux fournisseurs de contenu et aux fournisseurs de réseaux sociaux. Il intervient en Angola, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, en Zambie, au Zimbabwe, au Mozambique et au Malawi. BCS dessert également l’Éthiopie, le Botswana, le Burundi, la Namibie et le Soudan du Sud à leurs points frontières respectifs.

Bandwidth and Cloud Services est une entreprise de télécommunications panafricaine spécialisée dans la connectivité par fibre optique, dont les solutions de connectivité bénéficient à quelque 80 millions d’utilisateurs finaux grâce à un réseau s’étendant sur plus de 12 500 km.