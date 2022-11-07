La banque de l’UE contribuera à hauteur de 372 millions d’EUR au prolongement du premier tronçon de la ligne 11 du métro de Madrid, entre les arrêts Plaza Elíptica et Conde de Casal.

En outre, la BEI financera des activités de recherche-développement à hauteur de 182 millions d’EUR, ce qui représente le premier financement dans ce domaine avec la Communauté de Madrid.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Communauté de Madrid ont convenu d’un financement de la banque de l’UE d’un montant total de 554 millions d’EUR, réparti en deux opérations qui auront un impact significatif sur la région. D’une part, un prêt de 372 millions d’EUR dans le domaine des transports, destiné au réseau de métro, qui constitue une infrastructure stratégique pour la communauté autonome. Les fonds de la BEI faciliteront le prolongement de la ligne 11 du métro entre les stations Plaza Elíptica et Conde de Casal. D’autre part, un accord sans précédent a été conclu dans le cadre de la collaboration entre les deux institutions avec un prêt de 182 millions d’EUR pour des activités de recherche-développement (R-D).

Les accords ont été signés aujourd’hui à Madrid par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Javier Fernández-Lasquetty, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi de la Communauté de Madrid. Le ministère des transports et des infrastructures de Madrid était également représenté en la personne de Miguel Núñez, directeur général des infrastructures.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « La vaste collaboration entre la BEI et la Communauté de Madrid est mise en avant aujourd’hui par deux nouveaux projets dans des secteurs stratégiques. En tant que banque de l’UE, nous promouvons des investissements qui développent un modèle de mobilité urbaine durable conforme aux critères d’admissibilité énoncés dans notre Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. Le transport est l’un des secteurs qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre, mais il constitue parallèlement l’épine dorsale de l’économie moderne. Par conséquent, ce prolongement du métro madrilène aura non seulement des retombées positives sur la société et l’environnement, mais contribuera également à la relance économique en générant croissance et emploi. L’urgence d’agir en faveur du climat est un thème d’actualité avec l’organisation ces jours-ci de la COP 27, où nous montrons notre engagement en faveur de la décarbonation rapide des économies. »

Plus grande efficacité et durabilité du métro de Madrid

Le projet de prolongement de la ligne 11 du métro fournira une plus grande capacité au réseau de métro tout en améliorant le fonctionnement de celui-ci, en réduisant les encombrements de la circulation et en favorisant l’intermodalité des transports publics dans des lieux clés de la région. Il s’agit du premier tronçon de prolongement d’une grande ligne du métro, qui traversera Madrid de Leganés à Valdebebas et deviendra l’épine dorsale du système de transport en commun.

Le projet, inclus dans le plan stratégique pour la mobilité durable de la Communauté de Madrid pour la période 2013-2025, améliorera le transport durable en réduisant la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à l’action en faveur du climat. En outre, il permettra de réaliser des gains de temps de trajet et d’améliorer la mobilité, en augmentant la fiabilité et la qualité des services de transport public dans la communauté autonome.

De la même manière, l’initiative aura un impact positif sur l’emploi, car selon les estimations de la BEI, son exécution impliquera le recrutement temporaire d’environ 4 200 personnes par an durant la construction, ainsi que l’embauche permanente de 35 salariés pour l’exploitation de ce tronçon de prolongement.

La BEI a mis à jour sa politique de prêt dans le secteur des transports en juillet dernier. Cette politique est conditionnée par la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat et alignée sur cette dernière. Elle énonce les priorités qui visent à déterminer les investissements admissibles les plus efficaces pour relever les défis du secteur et donc ceux qui auront un impact plus important sur sa transformation au profit de transports plus durables.

Les quatre piliers fondamentaux et interdépendants des transports durables sont la sécurité, l’accessibilité, le caractère écologique et l’efficacité. Parmi les priorités de la politique de prêts dans le secteur des transports associées à ces piliers, cette opération se distingue par la résilience des infrastructures de transport, y compris la réhabilitation et l’amélioration des actifs existants, ainsi que par la mise en place de systèmes de transport intelligents.

Source d’opportunités en R-D

L’accord pour la mise en œuvre d’activités stratégiques de recherche-développement au cours de la période 2023-2026 est le premier signé par les deux institutions dans ce domaine. L’investissement de 182 millions d’EUR sera pour l’essentiel destiné à dynamiser les instituts madrilènes d’études avancées (IMDEA). Ces centres de recherche d’excellence ont été créés en tant que fondations indépendantes par la Communauté de Madrid entre 2006 et 2007. Les IMDEA concentrent leurs activités sur sept domaines stratégiques pour la société d’un point de vue commercial, scientifique et technologique : l’eau, l’alimentation, l’énergie, les matériaux, les nanosciences, les réseaux et les logiciels.

Les IMDEA associent ressources publiques et privées pour promouvoir l’excellence dans la recherche à l’échelle internationale et soutenir une transmission efficace des connaissances des laboratoires au secteur, dans le but d’apporter une meilleure réponse aux besoins de la société. Il convient également de souligner leur statut de centres de référence pour attirer des talents en RDI, regroupant des chercheurs chevronnés et prometteurs du monde entier qui travaillent sur des axes de recherche innovants. Un grand nombre de projets sont développés dans leurs locaux en collaboration avec des entreprises privées, ce qui facilite ensuite la possibilité que ces avancées scientifiques aient un impact réel sur la société.

Cette opération répond à une grave lacune du marché, car les activités de R-D ont accumulé au fil du temps une pénurie de financement, parfois en raison de l’incertitude liée aux rendements des projets. Étant donné qu’il promeut une recherche d’excellence, le projet est aligné sur les objectifs d’Horizon Europe, le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation sur la période 2021-2027.

Le projet offrira aux jeunes professionnels des possibilités de carrière par l’intermédiaire de bourses de doctorat et d’autres aides. Il multipliera également les possibilités de développement pour les chercheurs expérimentés au moyen d’appels à former des groupes de travail en Espagne et à innover dans des axes de travail dotés de ressources plus importantes, sans qu’il soit nécessaire d’exporter leur talent en raison de la rareté des opportunités.