Le plan de mandat « Destinations 2026 » représente un budget d’investissement sans précédent de 2.55 milliards d’euros qui traduit la volonté de SYTRAL Mobilités de répondre aux enjeux de transition écologique, d’amélioration de la qualité de l’air pour les habitants des territoires et de cohésion sociale. Il vise à renforcer l’attractivité de l’offre de mobilités, afin d’inciter le plus grand nombre à emprunter les transports en commun dans ses déplacements au quotidien et à contribuer au développement de nouveaux projets structurants dans des quartiers encore trop peu desservis.

Afin d’accélérer la mise en œuvre de ce plan de ce mandat, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités et Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque Européenne d’Investissement, ont signé ce jeudi 3 novembre, à Lyon, une convention de financement d’un montant de 750 millions d’euros.

« Je me réjouis du soutien de la Banque Européenne d’Investissement qui va contribuer au financement de nos projets tels que la création de nouvelles lignes de tramway, de bus ou encore la modernisation de nos réseaux. C’est aussi l’opportunité pour SYTRAL Mobilités de maintenir le rythme ambitieux de renouvellement du matériel roulant dans l’objectif d’avoir, d’ici 2026, près de 400 nouveaux bus 100% BioGNV et électriques » souligne Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.

«La BEI, qui est la banque du climat des Européens, se félicite de pouvoir contribuer à travers ce prêt à favoriser une mobilité plus durable et plus verte dans une des grandes métropoles européennes. Le renforcement de transports en commun propres est un levier très fort d’action en faveur du climat permettant aux habitants des villes de réduire leur empreinte carbone et d’améliorer leur qualité de vie », explique Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque Européenne d’Investissement.

Les investissements soutenus à hauteur de 750 M€, contribuent à la réalisation des actions prioritaires menées par la BEI en France pour des transports collectifs durables, dans l’objectif de réduire de manière significative les nuisances urbaines et les émissions de CO2.

Le financement BEI couvre entre autres le renouvellement et l’accroissement de parcs de matériel roulant du réseau de métro, le renouvellement de la flotte de bus avec des véhicules à zéro-émissions, les extensions du réseau (métro et tramway) et la mise à niveau et le renouvellement des infrastructures existantes.

Les nombreux projets à venir, dont la création de nouvelles lignes structurantes, vont permettre d’accélérer le développement de l’offre de transports du quotidien et favoriser l’intermodalité tout en proposant une réelle alternative à la voiture individuelle.

Informations complémentaires

A propos de la BEI

La BEI, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l'Union européenne, est l'institution de financement à long terme de l'UE. Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union européenne. Depuis 2019, la BEI accélère sa transformation en banque du climat en s’engageant à consacrer à partir de 2025 au moins 50% de ses financements à des investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’atténuation de ses effets. En 2021, elle a déjà largement atteint cet objectif en France, où elle a consacré deux tiers de ses 9,2 milliards d’euros d’investissements à des projets dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore le développement des mobilités durables.