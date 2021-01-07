LYON TRANSPORTS URBAINS 2026

L'opération consiste à apporter un soutien financier à la mise en oeuvre de la stratégie en matière de mobilité durable pour l'agglomération urbaine de Lyon telle qu'elle est énoncée dans son dernier Plan de Déplacements Urbains (PDU).





L'opération devrait contribuer aux objectifs stratégiques du Promoteur en matière de mobilité urbaine durable, de transition énergétique et d'atténuation des effets du changement climatique, comme prévu dans son Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le Plan Climat Energie (PCE) du Grand Lyon.





De ce fait, l'opération est en ligne avec les ambitions du Pacte Européen pour la Croissance Verte et contribue aux Public Policy Goals de la BEI en matière de Villes et Régions Durables et de Lutte contre le Changement Climatique et pour la Durabilité Environnementale.





En particulier, le renouvellement de la flotte de bus contribuera à la décarbonisation du secteur des transports, dans le respect de la Directive Véhicules Propres modifiée et de la législation nationale, notamment la Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV).

L'opération devrait donc permettre d'adresser les Market Failures habituelles dans le secteur du transport et de la mobilité urbaine, comme mieux détaillé sous Policy.

L'opération devrait contribuer à atteindre les objectifs du PDU, qui cible une diminution de la part modale de la voiture particulière de 44% à 35% à l'horizon 2030 en faveur de la mobilité douce et des transports en commun, et du PCE, qui prévoit une réduction de 43% d'émissions de CO2 par rapport à l'an 2000.

L'opération devrait donc apporter des bénéfices économiques en termes d'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services de transport en commun et, en conséquence de ces deux effets directs et du report modal de la voiture particulière et de deux roues motorisées qui en découle indirectement, en termes de performance environnementale et sociale, comme mieux détaillé sous Project Quality and Results. L'impact sur l'emploi, surtout en phase de mise en oeuvre, et la capacité du Promoteur contribuent également à la qualité du Projet et de ses résultats.

En adéquation avec les besoins du SYTRAL, la BEI apporte un financement pour une durée longue, accompagné de toute la flexibilité nécessaire en terme de fixation de taux d'intérêt, de période de mise à disposition des fonds, de choix de profil de remboursement.





Le financement de la BEI est un signal positif fort pour les autres financeurs.





Le Promoteur possède les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre les composantes du Projet.