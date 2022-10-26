© Volvo

La BEI accorde un prêt de 500 millions d’EUR au groupe Volvo en Suède.

Le prêt de la BEI soutiendra les investissements de recherche-développement et d’innovation dans les véhicules électriques, la sécurité active et passive et les technologies de conduite autonome, ainsi que dans l’amélioration de l’efficacité énergétique dans des domaines autres que les groupes motopropulseurs.

Le projet permettra la création de quelque 900 emplois dans la recherche-développement en Europe, principalement en Suède et en France, et la décarbonation progressive de l’industrie automobile.

La Banque européenne d’investissement, qui est la banque européenne du climat, est un important bailleur de fonds et catalyseur du progrès technologique, de la compétitivité et de la recherche-développement et innovation (RDI) en Suède et dans le reste de l’Union européenne. Ce projet de RDI de Volvo est soutenu par la BEI car il vise à appuyer la décarbonation et l’électrification des véhicules utilitaires lourds, y compris l’électrification des flottes, le déploiement de réseaux de recharge à haute performance et le développement de la technologie et de l’infrastructure des piles à hydrogène. Il mettra l’accent sur l’électrification des véhicules utilitaires, qui en est encore à un stade très précoce et présente des niveaux de pénétration beaucoup plus faibles que dans le cas des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. Le projet contribuera non seulement à décarboner le secteur des transports et à réduire les émissions des véhicules à moteur, mais aussi à renforcer la sécurité des véhicules et à mettre en place un système de transport européen plus efficace et durable.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations en Suède : « Nous sommes heureux d’accompagner l’entreprise suédoise AB Volvo, chef de file mondial de la construction de véhicules utilitaires lourds, pour promouvoir un changement de paradigme dans les technologies de transport innovantes et propres. Les projets RDI de Volvo nous permettront de franchir une étape de plus vers une économie à faible intensité de carbone et, partant, de repousser les limites pour l’industrie automobile en Europe, afin de trouver des solutions plus propres, plus sûres et plus intelligentes, au bénéfice de tous et toutes. »

Martin Lundstedt, PDG du groupe Volvo : « Il est urgent d’engager la transformation nécessaire de l’industrie des transports et des infrastructures pour faire advenir des solutions durables. Nous faisons œuvre de pionnier aujourd’hui, mais nous voulons encore intensifier nos activités de recherche-développement dans le domaine de l’électromobilité, de la sécurité et des transports autonomes. Grâce à la collaboration de la BEI, nous pouvons poursuivre sur notre lancée. »

Soutenir les objectifs de l’UE en matière d’innovation et de climat

Le projet s’inscrit dans le droit fil des objectifs de la Feuille de route de la banque du climat, ainsi que de l’objectif de politique publique de la BEI « Innovation, transformation numérique et capital humain ». Il soutient en outre les priorités stratégiques de l’UE au titre du deuxième pilier d’Horizon Europe (climat, énergie et mobilité – mobilité intelligente). Enfin, la voie que suit le Groupe Volvo pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat a été validée par l’initiative Science Based Targets (SBTi), qui a confirmé que les objectifs climatiques du Groupe étaient conformes à ce qui est jugé nécessaire, selon les dernières données scientifiques sur le climat, pour limiter le réchauffement de la planète.

Informations générales

À propos de la BEI

Active dans quelque 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. La Banque fournit des financements à long terme à l’appui d’investissements économiquement viables afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. « Assurer une transition juste pour tous » est l’un des quatre objectifs généraux que s’est fixés le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2022 à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

À propos du groupe Volvo

AB Volvo, dont le siège social est situé à Göteborg, en Suède, est un chef de file mondial de la construction de véhicules utilitaires lourds. Il emploie près de 100 000 personnes dans le monde. Ses activités principales sont la production de camions (62 %), les engins de chantier (24 %), les bus (6 %) et les systèmes de propulsion pour les moteurs utilisés dans la marine et l’industrie. Le Groupe fabrique ses produits dans 18 pays et les commercialise dans le monde entier, sur plus de 190 marchés. Les actions de Volvo AB sont cotées au Nasdaq de Stockholm.