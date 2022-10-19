La BEI a accordé un prêt à l’investissement de 450 millions d’EUR à l’appui de la modernisation du réseau de transport d’électricité de TenneT dans le nord-est de la Bavière.

Le projet, qui s’inscrit dans le cadre du plan fédéral d’extension du réseau, vise à accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique en Allemagne.

Ce prêt à l’investissement peut être qualifié de « prêt vert » puisqu’il remplit, dans son intégralité, les critères d’admissibilité de la BEI en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de premier rang de 450 millions d’EUR au gestionnaire de réseau de transport d’électricité TenneT. Le projet financé porte sur la construction d’un corridor de transport d’électricité de 185 km de long – l’Ostbayernring –, reliant Redwitz à Schwandorf, dans le sud-est de l’Allemagne. Il s’inscrit dans le cadre du plan fédéral d’extension du réseau qui vise à augmenter la capacité de ce dernier et à le préparer en vue d’une meilleure intégration de la production d’énergie renouvelable.

Les régions septentrionales de l’Allemagne situées près de la mer du Nord et de la mer Baltique ont récemment enregistré une hausse significative de la production d’électricité à partir de sources renouvelables, tandis qu'en Bavière, plusieurs centrales thermiques et nucléaires ont été mises à l’arrêt. Le réseau existant doit être adapté aux défis que pose le transport d’électricité du nord vers le sud du pays, mais aussi au sein des régions.

L’Ostbayernring jouera un rôle clé pour les régions de Haute-Franconie et du Haut-Palatinat. Tout le long de son tracé, la production à partir de centrales éoliennes et photovoltaïques dépasse déjà souvent les besoins à l’échelle locale. À l’avenir, cette énergie verte pourra être transportée vers les principaux centres de consommation. Il s’agit là d’une étape importante pour assurer la transition énergétique et la sécurité de l’approvisionnement.

Étant donné que, sans cette extension, le réseau existant ne serait pas en mesure de satisfaire aux critères de sécurité d’approvisionnement à l’avenir, la capacité de transport entre Redwitz et Schwandorf doit être augmentée. En soutenant l’intégration d’énergie renouvelable, le projet contribue à l’atténuation des changements climatiques et peut donc bénéficier d’un financement conformément aux critères de la taxinomie de l’UE.

Le projet apporte des avantages économiques considérables, car il contribue à réduire les coûts importants de gestion du réseau qu’entraînent les goulets d’étranglement actuels. À l’avenir, sa mise en œuvre permettra également d'augmenter la capacité de transport transfrontalier avec la Tchéquie, ce qui renforcera le réseau énergétique européen.

La BEI et TenneT, le seul gestionnaire de réseau de transport d’électricité transfrontalier en Europe, sont des partenaires de longue date. Avec ce 9e prêt, le montant total des financements de la BEI à l’appui de projets mis en œuvre par TenneT a été porté à 2,1 milliards d’EUR. Il s’agit de la troisième opération en Allemagne. Elle fait suite notamment au financement de la liaison NordLink, qui assure l’interconnexion de la Norvège et de l’Allemagne via la mer du Nord ainsi que le raccordement de parcs éoliens marins au réseau allemand.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La nouvelle ligne électrique est essentielle car elle permettra d’injecter dans le réseau bavarois une plus grande quantité d’électricité renouvelable et volatile. La BEI est fière de poursuivre le partenariat de longue date avec TenneT, dont il s’agira du premier projet financé à l’aide d’un prêt vert. La modernisation de l’Ostbayernring contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Allemagne et profitera à la sécurité énergétique dans l’ensemble de l’Europe. »

Arina Freitag, directrice financière de TenneT : « Nous nous félicitons de l’engagement renouvelé de la BEI à l’appui de nos projets d’extension du réseau et, partant, de la transition énergétique. L’Ostbayernring est un bon exemple de la manière dont des financements durables peuvent renforcer tout à la fois la sécurité de l’approvisionnement et la transformation verte d’une région industrielle. »

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

TenneT est un opérateur européen de réseau électrique de premier plan. L’entreprise s’engage à fournir un approvisionnement en électricité sûr et fiable 24 heures sur 24, 365 jours par an, tout en contribuant à la transition énergétique dans sa quête d’un avenir énergétique meilleur – plus durable, fiable et abordable que jamais. En tant que premier gestionnaire de réseau de transport transfrontalier, TenneT conçoit, construit, entretient et exploite 24 500 km de réseau électrique à haute tension aux Pays-Bas et dans de grandes parties de l’Allemagne, et facilite le marché européen de l’énergie grâce à ses 16 interconnexions avec les pays voisins.