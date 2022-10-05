© Getty

Prise en compte de la sensibilité aux conflits

Stimulation de l’investissement pour renforcer la résilience face à la fragilité, aider à prévenir les conflits, soutenir le redressement après des conflits et favoriser la consolidation de la paix

Amélioration de la base de connaissances et de la mesure de l’impact

Approfondissement de partenariats stratégiques

La Banque européenne d’investissement a adopté sa première approche stratégique en matière de fragilité et de conflit. Elle y expose sa vision et sa démarche lorsqu’elle intervient dans des situations de fragilité et de conflit, en ayant pour but de renforcer son impact sur le développement.

L’investissement dans les pays en situation de fragilité ou de conflit est rendu difficile par l’insuffisance de données et d’analyses, par des niveaux de risques et d’incertitudes plus élevés et par un cadre juridique et réglementaire plus fragile. Par son approche stratégique, la BEI entend relever ces défis afin de mieux intervenir dans de tels contextes, en collaboration avec ses partenaires. Ce document renforce également une première approche stratégique visant à assurer l’alignement complet des activités de la Banque sur les politiques et programmes de l’UE.

Werner Hoyer, président de la BEI : « La nouvelle approche stratégique en matière de fragilité et de conflit s’appuie sur notre expérience de longue date dans de tels contextes et reflète la ferme volonté de la BEI, en tant que banque de l’UE, de contribuer à l’avènement de sociétés plus résilientes, plus stables et plus pacifiques. Elle décrit comment nous entendons garantir la qualité des projets, notamment grâce à la formation du personnel, à la gestion des données, à l’analyse du contexte, à des partenariats et à l’alignement sur les stratégies de l’UE. Cette approche fait partie de la stratégie de BEI Monde, notre nouvelle branche de développement. Alors que nous sommes confrontés à la guerre en Ukraine et aux menaces que font peser les défis mondiaux, au premier rang desquels les changements climatiques, les institutions financières comme la BEI doivent tenir compte de la fragilité et de la sensibilité aux conflits lorsqu’elles instruisent leurs projets afin de produire plus d’impact. »

Cela fait plus de 60 ans que la BEI intervient dans des situations de fragilité ou de conflit et qu’elle joue un rôle de premier plan dans le soutien aux objectifs stratégiques de l’Union européenne dans le monde. En 2021, la BEI a signé des accords portant sur des investissements dans des situations de fragilité ou de conflit pour un montant de 1,7 milliard d’EUR. Ces investissements représentaient 23 % du total des investissements de la BEI à l’extérieur de l’Union européenne. Globalement, la BEI est déjà présente dans 43 des 57 pays classés comme fragiles par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Parmi ces investissements, citons, par exemple, le soutien de la BEI à l’Ukraine, avec une enveloppe de 1,59 milliard d’EUR bénéficiant de garanties provenant du budget de l’UE. La BEI et la Banque de l’Afrique de l’Est et de I’Afrique australe pour le commerce et le développement ont lancé une initiative conjointe d’une durée de 12 ans pour soutenir les investissements du secteur privé, notamment dans des situations de fragilité en Afrique orientale et australe. En Colombie, la BEI coopère avec la banque Bancóldex pour soutenir des projets qui contribueront à mettre en œuvre le processus de paix dans le pays à la suite du conflit armé entre guérillas et paramilitaires. Au Bangladesh, elle a accordé un prêt de 40 millions d’EUR pour accroître la sécurité de l’approvisionnement en eau et améliorer la résilience face aux effets néfastes des changements climatiques.

Grâce à sa nouvelle approche stratégique, la BEI vise à renforcer encore son soutien aux projets axés sur l’impact, à renforcer la viabilité de ses investissements dans ce type de contexte, à affiner le suivi et la mesure de son impact, ainsi qu’à veiller à l’apprentissage institutionnel en matière de fragilité et de conflit.

L’approche stratégique de la BEI en matière de fragilité et de conflit repose sur trois piliers :

réponses opérationnelles – amélioration de la base de connaissances et de la gestion des risques ; environnement institutionnel – renforcement des compétences du personnel et des capacités de suivi, d’évaluation et d’apprentissage dans le domaine de l’impact ; partenariats stratégiques – approfondissement de l’action conjointe avec les partenaires de l’UE, nationaux et locaux, les banques multilatérales de développement, les institutions de financement du développement, les organisations internationales, le monde universitaire et la société civile.

Lors de la mise en œuvre de son approche stratégique, la BEI sera guidée par des principes qui sont inhérents au processus d’identification, de conception et de mise en œuvre de ses projets.

Dans le cadre des efforts déployés par l’UE, la Banque suivra une approche de la fragilité et des conflits tenant compte du contexte et s’emploiera à repérer des investissements davantage axés sur l’impact qui peuvent contribuer à répondre aux crises, à prévenir les conflits, à renforcer la résilience et à soutenir la reprise et la consolidation de la paix. Enfin, la BEI continuera de promouvoir le respect des droits humains, la durabilité et l’inclusion sociales, tout en s’attachant à réduire les inégalités et à ne laisser personne de côté.

Pour en savoir plus : Approche stratégique de la BEI en matière de fragilité et de conflit

Informations générales

À propos de la BEI

Détenue par les États membres de l’UE, la BEI met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et des objectifs de développement durable des Nations unies, en Europe et dans le reste du monde. Au cours des dix dernières années, la BEI a investi plus de 70 milliards d’EUR à l’extérieur de l’Union européenne.

Lancée en janvier 2022, BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.