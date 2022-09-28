Lors d’une réunion de haut niveau, les deux institutions financières internationales ont réaffirmé leurs objectifs communs en matière de climat, d’énergie et d’innovation.

Les dirigeants de la Banque nordique d’investissement (BNI) et de la Banque européenne d’investissement (BEI) se sont réunis aujourd’hui à Luxembourg pour discuter de la future collaboration entre ces deux institutions. Cette rencontre s’est déroulée en marge de la réunion du conseil d’administration de la BNI à Luxembourg, à la suite de la visite de la BEI au siège de la BNI à Helsinki en 2019.

Les deux banques ont discuté du large éventail de sujets suivants : le pacte vert pour l’Europe, l’impact de la guerre en Ukraine, la crise énergétique en Europe et la nécessité d’investir dans de nouvelles sources d’énergie et de nouvelles technologies, ainsi que celle de mobiliser le secteur privé pour attirer davantage d’investissements dans les infrastructures durables et de financer la recherche et l’innovation.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Aujourd’hui se tient la première réunion de haut niveau entre les deux banques depuis la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine. Nous partageons l’objectif d’une transition écologique rapide et juste dans la région de la mer Baltique et d’une intensification des investissements dans l’efficacité énergétique, les sources d’énergie renouvelables et le soutien économique aux populations locales et aux petites et moyennes entreprises. Nos deux banques se sont également engagées à soutenir l’innovation, ce qui peut aider l’humanité à découvrir les technologies qui permettront d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ».

André Küüsvek, président-directeur général de la BNI : « L’agression russe en Ukraine a conduit à une crise énergétique. Il est urgent d’agir. L’Europe doit renforcer sa résilience énergétique et accélérer sa transition vers une économie sobre en carbone. La région de la mer Baltique doit se mobiliser davantage pour devenir durablement résiliente. À l’heure où la crise énergétique pousse les économies vers la récession, les sociétés doivent s’attaquer à la question de la transition juste, tout en subissant le fardeau direct de la hausse des prix de l’énergie. En tant qu’institutions financières internationales, nous avons un rôle stabilisateur à jouer pendant les crises. Nous sommes conscientes de notre responsabilité commune et sommes prêtes à agir. »

La BEI et la BNI entretiennent de bonnes relations depuis longtemps : un certain nombre de projets sont cofinancés ou financés parallèlement dans les huit pays membres de la BNI de la région nordique et balte (Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède) ; ils concernent principalement le secteur public, les entreprises et le financement sur projet et sont cofinancés ou sujets à une coopération plus étroite. Ces cinq dernières années, environ 10 milliards d’EUR de projets ont été cofinancés au titre de cette coopération, et d’autres encore sont prévus.

Voici quelques projets récemment cofinancés ou financés parallèlement : la grande usine de batteries de Northvolt (Suède), l’infrastructure européenne de recherche sur les sources de spallation (Suède et Danemark), la station d’épuration de Käppala (Suède), de nouveaux trains respectueux de l’environnement pour la région de Mälardalen (Suède), l’hôpital central de Vaasa (Finlande), l’hôpital central de Laponie (Finlande), l’infrastructure éducative à Lahti (Finlande), de nouveaux tramways à plancher bas pour la ville de Riga (Lettonie) et le contournement de Kekava (Lettonie).

Informations générales

Active dans quelque 160 pays, la Banque européenne d’investissement (BEI) est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. « Assurer une transition juste pour tous » est l’un des quatre objectifs généraux visés par le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2022 à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

La Banque nordique d’investissement (BNI) est une institution financière internationale détenue conjointement par les États suivants : Estonie, Danemark, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède. La BNI promeut la croissance durable de ses pays membres en finançant à long terme des projets qui améliorent la productivité et ont des incidences positives sur l’environnement.